EA Sports FC 25: Umfassende Gameplay-Überarbeitung – Details zum heutigen Update

In einem kürzlich veröffentlichten Blog-Posting hat EA seine heutigen Änderungspläne für „EA Sports FC 25“ bekanntgegeben. Das dort beschriebene Update hört auf den Namen „Gameplay Refresh Update“ und wird unter anderem mit Verbesserungen beim Offensiv- sowie Abwehrspiel aufwarten.

Das erklärte Ziel der Aktualisierung ist, frustrierende Momente zu reduzieren und die Spielerfahrung für alle Spielstile zu verbessern. Da sämtliche Überarbeitungen auf Spielerfeedback basieren, könnte EA dies auch gelingen.

Im Folgenden erfahrt ihr, was genau im „Gameplay Refresh Update“ für „EA Sports FC 25“ enthalten ist. Die Applizierung erfolgt, wie schon angedeutet, am heutigen 16. Januar. Eine konkrete Uhrzeit hat EA weder in seiner Pressemitteilung zum Update noch in dem oben verlinkten Blog-Eintrag genannt.

Verbesserungen im Angriffsspiel

Schnelle Spieler profitieren stärker von ihrem Tempo: Langsamere Verteidiger können schnelle Angreifer nicht mehr so leicht einholen.

Langsamere Verteidiger können schnelle Angreifer nicht mehr so leicht einholen. Intelligentere KI-Angriffsläufe: KI-Spieler bewegen sich präziser, brechen Offside-Linien effektiver und reagieren schneller.

KI-Spieler bewegen sich präziser, brechen Offside-Linien effektiver und reagieren schneller. Verbesserte Laufwege für Stürmer (etwa Inside- und Advanced-Forwards).

Spieler agieren besser in ihrer Rolle, beispielsweise bieten sich defensivere Spieler schneller für sichere Pässe an.

Reduzierung von Tacklebäcks: Tackles führen seltener dazu, dass der ballführende Spieler direkt wieder den Ball zurückgewinnt.

Tackles führen seltener dazu, dass der ballführende Spieler direkt wieder den Ball zurückgewinnt. Verteidiger mit der Anticipate PlayStyle können den Ball gezielter zu Mitspielern ablenken.

Verbesserte Ballkontrolle nach Tackles.

Verbesserungen im Torwartverhalten

Abdeckung des nahen Pfostens: Torhüter positionieren sich besser und treten nicht mehr unnötig vom nahen Pfosten weg.

Torhüter positionieren sich besser und treten nicht mehr unnötig vom nahen Pfosten weg. Allgemein bessere Reaktionszeiten und realistischere Bewegungen bei Schüssen aus spitzem Winkel.

Anpassungen beim Passspiel

Schnellere und präzisere Bodenpässe: Normale Bodenpässe und semi-assistierte Steilpässe sind effektiver.

Normale Bodenpässe und semi-assistierte Steilpässe sind effektiver. Abschwächung von Kopfbällen und Heberpässen: Genauigkeit von Kopfbällen in Zweikämpfen und direkten Lofted Through Passes wurde reduziert.

Genauigkeit von Kopfbällen in Zweikämpfen und direkten Lofted Through Passes wurde reduziert. Behobene Probleme: Fehlplatzierte Bodenpässe bei schwachem Passdruck.

Fehlplatzierte Bodenpässe bei schwachem Passdruck. Verzögerungen bei Pässen, die spät eingegeben wurden.

Schießen und Torabschlüsse

Effektiveres Schießen in der Box: Erhöhte Präzision und Geschwindigkeit bei normalen und Finesse-Schüssen.

Erhöhte Präzision und Geschwindigkeit bei normalen und Finesse-Schüssen. Anpassung von Finesse-Schüssen: Attribute spielen eine größere Rolle, auch wenn der Spieler keine Finesse-PlayStyle hat.

Defensive Veränderungen

Manuelles Verteidigen wird gefördert: KI-Verteidiger decken Dribbler weniger eng und blockieren Schusswege seltener automatisch.

KI-Verteidiger decken Dribbler weniger eng und blockieren Schusswege seltener automatisch. Verbesserte Manndeckung bei Kontern nach Ecken.

Positionsspiel optimiert: Außenverteidiger kehren schneller in ihre Position zurück, nachdem die Mannschaft den Ball verliert.

Ultimate Team: Verbesserungen bei Rush Club Search

Automatisierte Suche: Spieler können nach Items suchen, die spezifische Anforderungen (zum Beispiel DEF-Werte) für Rush-Punkt-Boni erfüllen.

Spieler können nach Items suchen, die spezifische Anforderungen (zum Beispiel DEF-Werte) für Rush-Punkt-Boni erfüllen. Wenn keine passenden Spieler verfügbar sind, werden die besten verfügbaren Spieler angezeigt.

Manuelle Suche bleibt weiterhin möglich.

„EA Sports FC 25“ ist seit dem 27. September 2024 erhältlich. Veröffentlicht wurde das Fußballspiel für die Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC. Besitzer eines PCs können EAs Kicker-Simulation direkt über die EA App, Steam, Epic Games Store oder den Microsoft Store beziehen.

