Apex Legends: Crossover mit Final Fantasy 7 Rebirth – alle Details zum Event

Anlässlich des Chinesischen Neujahrs veranstaltet der Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ ein Event mit „Final Fantasy 7 Rebirth“-Twist. Versprochen werden in diesem Rahmen neue kosmetische Inhalte, Gameplay-Mechaniken und natürlich Belohnungen.

Ursprünglich als „erwachsene“ Alternative zu „Fortnite“ angesehen, ist EAs Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ in seinem Genre inzwischen eine robuste Marke geworden. Auch jüngst machte das von Respawn Entertainment entwickelte Spiel wieder von sich reden, und zwar durch die Ankündigung des bevorstehenden Crossover-Events mit „Final Fantasy 7 Rebirth“.

Das „Lunar Rebirth Event“ wird offiziell anlässlich des Mond-Neujahrs ins Leben gerufen, das am 29. Januar beginnt. Auf der Website für „Apex Legends“ gab EA vorab Eindrücke, sowohl in Schriftform als auch in Gestalt eines Video-Trailers. Weiter unten könnt ihr ihn euch anschauen.

Demnach wirft Respawn im Rahmen des Events das ikonische Buster Sword aus „Final Fantasy 7“ in die Arena; zudem kehren die Materia Hop-Ups zurück, um Waffen spezielle Boni zu verleihen. Welche Event-Skins und sonstige zeitlich begrenzte Inhalte das Crossover mit sich bringt, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen.

Die Inhalte von Apex Legends X Final Fantasy 7 Rebirth

Buster Sword R2R5:

Mächtiges Schwert für leichte und schwere Angriffe, samt Blockfähigkeit und einem Dash, der schnell Distanzen überbrückt.

Limit Break: Schaden verursachen, einstecken oder blocken, um die Limit-Break-Anzeige zu füllen und schließlich eine verheerende Spezialattacke auszuführen.

Rift Relics und Materia Hop-Ups:

Blaue Materia (HP-Absorb): Schaden heilt den Spieler.

Schaden heilt den Spieler. Grüne Materia (Blitz): Nachladen löst eine Schockwelle aus.

Nachladen löst eine Schockwelle aus. Lila Materia (Krit-Rate): Zufällige kritische Treffer, verursachen mehr Schaden.

Zufällige kritische Treffer, verursachen mehr Schaden. Rote Materia (Beschwörung): Ruft eine Nessie-Begleiterin herbei, die Gegner angreift.

Event-Skins:

24 limitierte kosmetische Gegenstände, darunter Legendäre Skins für Charaktere wie Vantage und Revenant.

Alle Gegenstände sind mit Apex Coins, Crafting-Metallen oder über „Lunar Rebirth Event Apex Packs“ freischaltbar.

Prestige-Skin:

Alle 24 Event-Gegenstände freischalten, um den „Voidsnake“-Prestige-Skin für Alter zu erhalten, inklusive Venomous Aura Skydive Trail und Crystal Corruption Finisher.

„Final Fantasy 7 Rebirth“-Skins:

Newcastle: Sector 7 Savior

Sector 7 Savior Valkyrie: Materia Girl

Materia Girl Crypto: Hacker 1st Class

Hacker 1st Class Horizon: Flower Girl

Flower Girl Wraith: 7th Heaven Skirmisher

7th Heaven Skirmisher Wattson: Kupo Power

Belohnungspfad:

Tägliche Herausforderungen mit bis zu 1.400 Punkten pro Tag.

Punkte zählen gleichzeitig für den Battle Pass.

Der Pfad bietet fünf Abzeichen, kosmetische Belohnungen und als Finale einen Catalyst-Skin.

Shop-Angebote:

Event-spezifische Bundles, darunter Gibby’s Serpent’s Sentry sowie Ballistic’s Basilisk.

„Apex Legends“ lässt sich auf den Plattformen PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC (über EA App, Epic Games Store oder Steam) spielen. Der Shooter verwendet ein Free-to-Play-Modell, um sich zu finanzieren, sodass optional In-game-Käufe angeboten werden.

