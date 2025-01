Final Fantasy 7 Remake & Rebirth: Xbox-Ankündigung in Kürze? Insider liefert Hinweis

Nach der Veröffentlichung von „Final Fantasy 16“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“ für die PS5 kündigte Square Enix im Mai des vergangenen Jahres einen Strategiewechsel an.

Wie der japanische Publisher verlauten ließ, werden die Zeiten großer Exklusiv-Titel auf absehbare vorbei sein. Stattdessen möchte Square Enix in den nächsten Jahren auf eine „aggressive Multiplattform-Strategie“ setzen und die hauseigenen Marken auf möglichst vielen Plattformen anbieten.

Nachdem Square Enix bereits „Final Fantasy 16“ und den ersten Akt des „Final Fantasy 7“-Remakes für den PC umsetzte und in Kürze eine PC-Version von „Final Fantasy 7: Rebirth“ nachreicht, könnten möglicherweise schon bald Xbox-Spieler auf ihre Kosten kommen. Dies lassen zumindest die Aussagen des Insiders „eXtas1s“ vermuten.

Ankündigung auf der Xbox Developer Direct 2025?

Wie „eXtas1s“ berichtet, sollen sowohl der erste Teil des „Final Fantasy 7“-Remakes als auch „Final Fantasy 7: Rebirth“ den Weg auf die Xbox Series X/S finden. Laut dem Insider macht der erste Teil den Anfang und erscheint 2025 für die Xbox-Konsolen. „Rebirth“ wiederum folgt laut „eXtas1s“ 2026.

Sollten sich die Angaben des Insiders bewahrheiten, könnte Square Enix eine entsprechende Ankündigung schon in Kürze vornehmen. So bestätigte Microsoft in dieser Woche die Xbox Developer Direct 2025, die am 23. Januar 2025 stattfindet.

Neben der Präsentation von Titeln wie „Doom: The Dark Ages“ sprach Microsoft in der Ankündigung von einer Überraschung, auf die sich Xbox-Spieler freuen dürfen. Könnte sich dahinter die Ankündigung der beiden „Final Fantasy 7“-Abenteuer und möglicherweise ein Shadow-Drop des ersten Teils des Remakes verstecken? Neu wäre diese Vorgehensweise für Square Enix nicht.

Erst im vergangenen Sommer überraschte der Publisher die Xbox-Community mit Shadow-Drops zu „Legend of Mana“, „Trials of Mana“ und der „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe, die für die Xbox Series X/S angekündigt und umgehend veröffentlicht wurden.

Folgt in Kürze auch Final Fantasy 16?

Dass die Xbox-Konsolen in den Planungen von Square Enix wieder eine wichtigere Rolle einnehmen, deutete im September 2024 der Windows Central-Journalist Jez Corden an. Dieser wollte von einer „Final Fantasy-Offensive“ für die Xbox Series X/S erfahren haben, in deren Rahmen mehrere Ableger der Reihe den Weg auf die Microsoft-Konsolen finden.

Die Gerüchte um eine Umsetzung der „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe haben sich bereits bewahrheitet.

Zudem sprach Corden von der gesamten „Final Fantasy 7“-Remake-Trilogie und „Final Fantasy 16“, die auf kurz oder lang für die Xbox Series X/S erscheinen. Mögliche Releasezeitfenster nannte Corden in diesem Zusammenhang leider nicht.

Auch eine Bestätigung beziehungsweise Ankündigung durch Square Enix steht noch aus. Möglicherweise erfolgt diese aber schon in Kürze.

