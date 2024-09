Xbox Series X/S: Steht eine Final-Fantasy-Offensive bevor?

In den vergangenen Wochen häuften sich die Gerüchte darüber, dass die „Final Fantasy“-Reihe in einem größeren Umfang auf dem Konsolen-Duo Xbox Series X und S landen könnte.

Laut Jez Corden von Windows Central steht eine ganze Reihe von Spielen, darunter die „Final Fantasy 7 Remake“-Trilogie, „Final Fantasy 16“ und die Pixel-Remaster, für die Xbox auf dem Plan. Im neusten Xbox Two Podcast (via wccftech) behauptete er sogar, dass die gesamte Liste in Erwägung gezogen wird.

Zudem habe Sony keine Exklusivitätsrechte für die „Final Fantasy 7 Remake“-Trilogie, was einen Xbox-Release wahrscheinlicher mache.

FF7-Remake-Trilogie für Xbox wohl nicht allzu bald

Besonders im Fokus steht aktuell „Final Fantasy 16“, das als nächstes Spiel der Reihe für die Xbox gehandelt wird. Laut Corden ist es möglich, dass Square Enix einen solchen Schritt während der Tokyo Game Show offiziell macht.

„Final Fantasy 16“ blieb auf der PS5 unter den Erwartungen, sodass eine breitere Verfügbarkeit dem Erfolg einen Schub geben könnte.

Eine ähnliche Entwicklung könnte auch für andere Spiele der Reihe gelten – sogar für die Remake-Trilogie? Alex Donaldson von VG247 rät an dieser Stelle zur Zurückhaltung. So sei laut seiner Einschätzung momentan keine aktive Entwicklung von Xbox-Versionen der „Final Fantasy 7 Remake“-Spiel im Gange.

“Ich sage es einfach mal ganz offen, dass meines Wissens derzeit keine aktive Entwicklung einer Xbox-Version von Remake oder Rebirth stattfindet“, so Donaldson.

Square Enix werde es “offensichtlich irgendwann” machen. Aber was die aktive Port-Entwicklung von “Remake“ oder „Rebirth” angeht, sei sich der Journalist sicher, dass derzeit nichts mit Bezug auf die Xbox läuft. Donaldson verwies darauf, dass er bei „SEJ-Sachen ziemlich vertrauenswürdig“ sei.

Im Fall von “Final Fantasy 16” ist die Sache für den gut vernetzten Journalisten weniger fraglich: “Man muss sich nur Yoshidas Kommentare der letzten sechs Monate oder so ansehen. Es ist klar, dass das eher früher als später passieren wird.“

Neue Multiplattform-Strategie von Square Enix

Untermauert werden derartige Gerüchte und Spekulationen von der neuen Multiplattform-Strategie, die der Publisher Square Enix verfolgt. Nachdem „Final Fantasy 14“ nach langer Wartezeit auf der Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, scheint das Unternehmen verstärkt daran zu arbeiten, weitere Titel für die Plattform zugänglich zu machen.

„Final Fantasy 16“ wird vermutlich der nächste große Titel sein, der für die Xbox Series X/S geplant ist. Der Release könnte nach der PC-Version erfolgen, die am 17. September den Markt erobert. Square Enix hat sich bislang nicht zu diesen Gerüchten geäußert, aber mehr Xbox-Releases in Aussicht gestellt:

Der neue Ansatz ist Teil einer längerfristigen Strategie, um mehr Spieler weltweit zu erreichen. Alex Donaldson glaubt jedoch, dass solche Strategien Zeit benötigen, um umgesetzt zu werden. Xbox-Spieler sollten demnach weiterhin Geduld aufbringen.

