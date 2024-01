Square Enix: Weniger ist mehr – Fokus soll wieder auf Qualität gelegt werden

Square Enix befindet sich an einem Scheideweg. Zwischen vereinzelten Blockbustern und manchen Kleinoden fand sich in den letzten Jahren zu viel durchschnittlicher Einheitsbrei. Das soll sich zukünftig wohl ändern.

Der japanische Spielegigant Square Enix hatte in den letzten Jahren eine Vielzahl an Spielen veröffentlicht, Während einige wie „Final Fantasy VII Remake“ und „Dragon Quest XI“ gut bewertet und verkauft wurden, floppten viele Titel sowohl bei Kritikern als auch Spielern. Man hatte sich ungewöhnlicherweise auf Quantität statt Qualität konzentriert.

Square Enix wollte es allen recht machen

Allerdings soll dieses Vorgehen der Vergangenheit angehören. Wie Genki via X berichtet, hatte Takashi Kiryu, der Präsident sowie repräsentative Direktor des Unternehmens, in einem kürzlich veranstalteten Q&A im Rahmen des Finanzbriefings eine bestimmte Frage zu den Schwierigkeiten der Ressourcenverteilung beantwortet.

„Es hatte weniger mit unseren Entwicklungsfunktionen als mit den zahlreichen Einträgen in unserem Lineup zu tun. Ich möchte unsere Entwicklungsfunktion strukturieren, damit wir eine höhere Qualität eines jeden Titels garantieren können, indem wir unser Lineup verschlanken.“ Takashi Kiryu, Square Enix-Präsident, im Rahmen des Finanz-Q&A (Nov. 2023)

Und eine Frage, die sich ein jeder nun stellen sollte, ist, warum diese Erkenntnis so lange auf sich warten ließ. Auch die Teilnehmer der Fragerunde kamen auf diesen Trichter und wollten von Kiryu eine entsprechende Antwort hören.

Der Square Enix-Präsident führte daraufhin aus, dass heutzutage die Bedürfnisse sowie die verfügbaren Geräte der Kunden breitgefächerter sind, weshalb man versucht hatte eine breite Auswahl an Spielen zu entwickeln, anstatt sich auf bestimmte zu konzentrieren. Aus diesem Grund habe man auch die entsprechenden Ressourcen zu sehr aufgeteilt, wodurch man die hohen Qualitätsansprüche nicht erfüllen konnte.

Zudem könne man unter den großen Titeln, die kürzlich veröffentlicht wurden, klare Gewinner und Verlierer ausmachen. Darüber hinaus würden auch Indies immer erfolgreicher werden, weshalb der Markt immer stärker von Blockbustern und Indies polarisiert werden würde. Square Enix habe jedoch viele Spiele entwickelt, die „irgendwo in der Mitte“ gelandet sein. Deshalb möchte Kiryu zukünftig klarere Unterscheidungen sicherstellen.

Da stellt sich die Frage, wie Square Enix in Zukunft agieren möchte. Das Ende Februar erscheinende „Final Fantasy VII Rebirth“ ist eindeutig der größte Blockbuster der jüngeren Firmengeschichte. Schafft es der einstige Rollenspielgigant auch wieder „kleinere“ Titel zu veröffentlichen, die eine hohe Qualität aufweisen und dementsprechend trotzdem einen kommerziellen Erfolg feiern können? Gerade in diesem Bereich hatte es dem Spieleentwickler in den letzten Jahren bis auf wenige Ausnahmen wie „Octopath Traveler 2“ gefehlt.

Was wünscht ihr euch in Zukunft von Square Enix? Ausschließlich Blockbuster im Stile eines „Final Fantasy“ und eines „Dragon Quest“, wunderbare Kleinode wie eben „Octopath Traveler“ oder eine gesunde Mischung aus beidem? Verratet es uns in den Kommentaren!

