College Football 26: Nach Riesenerfolg – EA kündigt neuen Teil an

„College Football 25“ entwickelte sich für EA schnell zu einer Erfolgsgeschichte. Zwischen dem Veröffentlichungstag am 19. Juli 2024 und Ende Juli generierte die Football-Simulation Einnahmen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar.

Außerdem mauserte sich der Titel bis zum November des gleichen Jahres zum meistverkauften Sportvideospiel in der Geschichte der USA. Dass der kalifornische Entwickler und Publisher einen so lauten Ruf nicht unbeantwortet lassen wird, war zu erwarten – und so kündigte EA nun tatsächlich das Sequel „College Football 26“ an.

Die große Mitteilung machte EA via der offiziellen „EASPORTSCollege“-Seite beim Twitter-Nachfolger X. Anstatt jedoch einen faktisch gehaltenen Einzeiler abzusetzen, formulierte der Hersteller eine bildhafte Dankesrede:

„Wir haben gesagt, dass sich dieser Ort wieder füllen wird wird – danke an unsere Spieler, Athleten und Fans, dass ihr das Stadion zusammen mit uns gefüllt habt. Lasst uns diese Aufbruchsstimmung beibehalten, bis College Football 26 diesen Sommer erscheint.“

Details zum Nachfolger erwähnte EA in diesem Rahmen nicht. Weder wurden die Cover-Stars noch das genaue Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben. Da der angestrebte Veröffentlichungstermin jedoch nicht weit in der Zukunft liegt, dürften bald nähere Informationen folgen.

Wolken über dem Stadion

Obwohl „College Football 25“ mit seinen famosen Zahlen sogar die beliebte „Madden NFL“-Reihe übertraf, blieb der Senkrechtstarter nicht ohne Kritik. Deren Gegenstand waren etwa unausgereifte Elemente abseits des Spielfelds, darunter Probleme mit der Benutzeroberfläche. Ebenso sollen einige Spielmodi wie unfertige Prototypen gewirkt haben.

Dennoch liegt der Metascore der PS5-Version bei sehr ordentlichen 83 Punkten, während sich die Xbox-Fassung mit 3 Punkten weniger begnügen muss. Sollten die Macher die Herausforderung annehmen und „College Football 26“ neue Features, verbesserte Modi und weitere Optimierungen angedeihen lassen, dann erscheint der hohe 80er-Bereich möglich.

EA verwendete zur Entwicklung von „College Football 25“ auch KI-Technologie:

Sollte das College-Football-Spiel aus dem Jahr 2024 an euch vorbeigegangen sein, dann findet ihr auf dieser Seite mehr Artikel dazu. Um die Reihe war es übrigens lange Zeit still – der Vorgänger „NCAA Football 14“ erschien am 9. Juli 2013.

Weitere Meldungen zu EA Sports College Football 26, Electronic Arts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren