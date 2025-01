Battlefield 2025: EA unter Beschuss wegen mutmaßlicher Nutzung von Gaza-Kriegsbild

Electronic Arts und Dice wurden beschuldigt, Fotos von den Angriffen auf Gaza als Basis für das Artwork von „Battlefield“ 2025 verwendet zu haben. Grundlage des Vorwurfs ist ein Reuters-Foto, das eine Bombardierung in Gaza zeigt.

Am 19. Januar stellte der „X“-Nutzer „EmadAlden“ in einem Posting zwei Bilder gegenüber, die EA und Dice nun vor Probleme stellen könnten. Bei dem einen Bild handelte es sich um eine Konzeptbild zum bevorstehenden „Battlefield 7“, bei dem anderen um ein Foto der Nachrichtenagentur Reuters, das eine Bombardierung in Gaza zeigt.

Grund der Gegenüberstellung waren die sichtlich starken Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bildern. Der YouTube-Nutzer „DANNYonPC“ behauptete in diesem Kontext, EA habe ein Foto aus dem Gaza-Krieg als Basis für das Artwork verwendet. Dieser verbreitete den Vorwurf daraufhin.

Oben das Foto der Nachrichtenagentur Reuters, das ein Bombardement in Gaza zeigt.

EA wurde um eine Stellungnahme gebeten

Die Verwendung von Fotos realer Konflikte in einem Unterhaltungsmedium wie einem Videospiel könnte als unsensibel oder geschmacklos wahrgenommen werden, selbst wenn dies unbeabsichtigt geschieht.

Es ist davon auszugehen, dass die Ersteller der Konzeptkunst fahrlässig handelten, sollte das erwähnte Reuters-Bild vom 12. Mai 2021 tatsächlich die Grundlage bilden. Um den Sachverhalt zu klären, haben Medien EA um eine Stellungnahme gebeten. Diese steht bislang noch aus, aufgrund der Empfindlichkeit des Themas könnte ein offizieller Kommentar jedoch erfolgen.

EA hatte im September 2024 während einer Investorenkonferenz erste Konzeptzeichnungen zum kommenden „Battlefield“ präsentiert. Die betreffenden Artworks sollten Investoren einen Einblick in das Setting und die visuelle Ausrichtung des Ego-Shooters geben. Ob auch das momentan kritisierte Artwork im Rahmen der Konferenz zu sehen war, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Alle Infos und Gerüchte zum bevorstehenden „Battlefield“:

Die Veröffentlichung der nächsten „Battlefield“-Ausgabe soll laut EA im Geschäftsjahr 2025/26 erfolgen. Damit lässt sich der Release auf den Zeitraum zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026 eingrenzen. Insider-Meinung nach ist mit dem Launch im Oktober oder November 2025 zu rechnen. Trotz des traditionellen Multiplayer-Fokus bei „Battlefield“ befindet sich auch eine Singleplayer-Kampagne in Arbeit. Für sie zeichnet Criterion Games verantwortlich.

Weitere Meldungen zu Battlefield, Electronic Arts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren