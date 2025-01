WWE 2K25: Termin, Debüt-Trailer und Cover-Grafiken enthüllt

Nach Wochen der Spekulationen hat 2K die baldige Veröffentlichung von „WWE 2K25“ bestätigt. Im Rahmen von Monday Night RAW war das Spiel ein großes Thema. Der dazugehörige Trailer gibt erste Einblicke in das Gameplay und zeigt unter anderem eine neue Umgebung. Auch der Termin steht fest.

Roman Reigns als Cover-Star

Wie bereits im Vorfeld spekuliert, wird Roman Reigns das Cover der Standard-Edition zieren. Es ist sein zweiter Auftritt auf einem „WWE 2K“-Cover, jedoch erstmals als alleiniger Wrestler. Zuvor war er gemeinsam mit Becky Lynch auf dem Cover von „WWE 2K20“ zu sehen. Auf dem aktuellen Exemplar wird er von seinem langjährigen Berater Paul Heyman begleitet.

Reigns hat die WWE in den letzten Jahren maßgeblich geprägt. Er ist der am längsten amtierende Universal Champion mit einer Titelregentschaft von über 1.300 Tagen. Seine Storyline mit der Bloodline-Fraktion gehört zu den zentralen Elementen der aktuellen WWE-Geschichte.

Neben der Standard-Version erscheinen zwei spezielle Editionen des Spiels. Die „Bloodline“-Edition widmet sich der dominanten WWE-Fraktion und enthält weitere Inhalte rund um Reigns und seine Familie. Die „Deadman“-Edition ist dem Undertaker gewidmet und wird mit exklusiven Inhalten ausgeliefert.

2K hat die Cover der Bloodline-Edition und Standardversion enthüllt.

Der Trailer zu „WWE 2K25“ zeigt einige erste Szenen aus dem Spiel. Eine der auffälligsten Neuerungen ist eine Umgebung, die an eine Stadt erinnert. Ob es sich dabei um eine neue Spielmechanik oder einen erweiterten Modus handelt, bleibt abzuwarten.

Nachfolgend steht das Video zur Ansicht bereit:

Der Debüt-Trailer zu „WWE 2K25“ liefert erste Einblicke in das kommende Wrestlingspiel.

Schon gestern konnten wir einen Blick auf das Cover der Deadman Edition werfen:

Veröffentlichung und Vorbestellung

„WWE 2K25“ erscheint am 14. März 2025. Die Vorbestellungen beginnen am heutigen 28. Januar 2025, was sowohl für die Standardversion als auch die „Bloodline“- und „Deadman“-Editions gilt.

Im PlayStation-Store kann der Titel bislang nur auf die Wunschliste gepackt werden. Dort heißt es – wie auch bei anderen digitalen Händlern: “Wir bereiten uns auf unseren nächsten großen Auftritt vor, mit bahnbrechenden Funktionen, legendären Superstars und all der Authentizität und Action, welche die Fans an dem Besten lieben, was Sportentertainment zu bieten hat.”

Im Laufe des Tages sollte eine informativere Ankündigung mit weiteren Details zu „WWE 2K25“ folgen.

Weitere Meldungen zu WWE 2K25.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren