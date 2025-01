WWE 2K25: 2K Games kündigt Deadman Edition an und enthüllt Cover-Star

Eine ungewöhnlich düstere Mitteilung war am 27. Januar auf der offiziellen „X“-Seite von „WWE 2K25“ zu sehen. Darin hieß es: „Der Totengräber erhebt sich … erneut. Niemand entkommt der Dunkelheit, wenn der Undertaker erscheint. Ruhe in Frieden … oder auch nicht.“

Mit diesen Worten kündigte 2K Games eine Deadman Edition der Hausmarke „WWE 2K25“ an, wenn auch in rein visueller Form. So zeigte die angehängte Cover-Kunst den erwähnten Wrestler „The Undertaker“ nebst dem Schriftzug „Deadman Edition“. Nähere Infos fehlten, doch das Bild heizte sofort Fan-Spekulationen an.

Bild der Mitteilung von „WWE 2K25“ beim Kurznachrichtendienst X.

Fans wünschen sich Retro-Versionen des Cover-Stars

Das Coverbild, das den Undertaker mit ikonischem Hut und Trenchcoat im Vollmond-Ambiente zeigt, weckte bei Reddit-Nutzern gleich den Wunsch nach mehreren Versionen des Wrestling-Finsterlings. Zu den Vorschlägen zählten ein „Debüt-Taker“ aus dem Jahr 1991 (mit langem Haar, das sein Gesicht verdeckt) sowie die „stacheliger Umhang mit Kapuze“-Erscheinung aus den frühen 2010er-Jahren.

Hinsichtlich möglicher Inhalte der Deadman Edition von „WWE 2K25“ vermuteten die „Redditoren“ unter anderem das Folgende:

Defend the Streak: Ein Modus, in dem die Spieler die berühmte Wrestle-Mania-Siegesserie des Undertakers verteidigen oder brechen, möglicherweise mit Multiplayer- beziehungsweise Online-Funktion.

2K-Showcase-Modus: Eine Vermutung, dass die insgesamt 25 Wrestle-Mania-Siege von The Undertaker eine Rolle im Showcase-Modus spielen könnten.

Zusätzliche Features und Quality-of-Life-Verbesserungen: Einige Fans hoffen auf mehr Inhalte über den Undertaker hinaus sowie auf diverse Gameplay-Verbesserungen.

Es ist möglich, dass schon bald offizielle Informationen zur Deadman Edition folgen werden. Denn auf der Website von „WWE 2K25“ hat 2K Games in großen Lettern eine Ankündigung in Aussicht gestellt. Dort heißt es wörtlich:

WWE 2K kehrt größer, mutiger und besser als je zuvor zurück und markiert ein Durchbruchsjahr für die Spielreihe! WWE 2K25 bereitet sich darauf vor, mit all der Authentizität und Action, die Fans von der besten Sports-Entertainment-Marke lieben, in den Ring zu stürmen.

Es ist demnach davon auszugehen, dass die vollständige Enthüllung des Hauptspiels bevorsteht – und mit ihr wahrscheinlich auch Details zur Deadman Edition.

Weitere Details zu „WWE 2K25“:

Aktuell gibt es noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für „WWE 2K25“. Basierend auf den Erscheinungsterminen der vorherigen Spiele, die typischerweise im März stattfanden, könnte es jedoch sein, dass die neue Ausgabe der Wrestling-Reihe im März veröffentlicht wird. Die Release-Plattformen umfassen die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC (via Steam).

