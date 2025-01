WWE 2K25: Wrestling-Spiel im Rahmen von „RAW“ angekündigt – erste Details

Seit Januar dieses Jahres zeigt Netflix eine neue wöchentliche Wrestling-Show mit dem Namen „WWE Monday Night Raw“. Diese ist zwar nur in ausgewählten Regionen verfügbar, etwa in den USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika. Dennoch hat es sich Publisher 2K nicht nehmen lassen, im Rahmen der Sendung den jüngsten Ableger der „WWE 2K“-Reihe, „WWE 2K25“, anzukündigen.

In dem gezeigten Teaser gaben sich natürlich mehrere WWE-Superstars die Ehre. Zu sehen waren unter anderem:

CM Punk: Im schwarzen Outfit mit „Best in the World“-Aufdruck.

Im schwarzen Outfit mit „Best in the World“-Aufdruck. Cody Rhodes: Im patriotischen Rot-, Weiß- und Blau-Outfit.

Im patriotischen Rot-, Weiß- und Blau-Outfit. Damian Priest: Trug schwarze Lederkleidung mit lila-roten Akzenten.

Trug schwarze Lederkleidung mit lila-roten Akzenten. Liv Morgan: In Schwarz-weißem Outfit mit der Aufschrift „Revenge“.

Offizielle Enthüllung von WWE 2K25 noch diesen Monat

Aber der erste Blick auf „WWE 2K25“ war nicht nur in optischer Hinsicht imposant. So bewarb 2K die bevorstehende Ausgabe der Wrestling-Simulation mit „bahnbrechenden Features“ und „ikonischen Superstars“. Das kalifornische Unternehmen weiter:

„WWE 2K kehrt größer, mutiger und besser zurück in einem Durchbruchsjahr für das Franchise! WWE 2K25 bereitet sich darauf vor, mit all der Authentizität und Action zu begeistern, die Fans von der besten Unterhaltung im Sport erwarten.“

Allerdings war diese kleine Vorschau im Netflix-Rahmen nicht als offizielle Enthüllung zu verstehen, wie eine weitere Information zeigte. So sei die „ganz große“ Ankündigung von „WWE 2K25“ am 28. Januar zu erwarten. An diesem Termin will 2K auch weitere Details zum Spiel preisgeben. Wer es kaum erwarten kann, der kann die 2025-Augabe bereits jetzt für Xbox Series, PlayStation 5, und PC vorbestellen.

2K hob den ersten Vorhang für „WWE 2K25“ zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt: Erst am 6. Januar hat die Tochter von Take 2 Interactive die Server für „WWE 2K23“ abgeschaltet und damit viele Fans der Reihe gegen sich aufgebracht. Näheres dazu lest ihr in dem oben verlinkten Artikel. Damit stehen in dem 2023-Ableger der Marke fortan keine Online-Features mehr zur Verfügung.

