WWE 2K23: 2K Games schaltet Server ab und sorgt für Kritik

Nach der offiziellen Ankündigung im letzten Jahr nahm 2K Games die Server von "WWE 2K23" heute vom Netz. Ein Schritt, der wenig überraschend für kritische Stimmen in der Community sorgte.

In den vergangenen Jahren sorgten die Abschaltungen von Online-Servern immer wieder für Kritik. Zuletzt fokussierte sich der Unmut der der Spielerschaft unter anderem auf die Abschaltung der Server von „The Crew“, die dafür sorgte, dass die Spieler über rechtliche Schritte gegen Ubisoft nachdachten.

Wie bereits im letzten Sommer bestätigt, gingen am heutigen Montag, den 6. Januar 2024 auf allen Plattformen die Server von „WWE 2K23“ vom Netz. Damit verlieren die Spieler den Zugriff auf sämtliche Online-Features des Wrestling-Titels. Bereits im November 2024 entfernte 2K Games „WWE 2K23“ aus den diversen Online-Stores.

Somit handelt es sich es bei „WWE 2K24“ ab sofort um den einzigen Ableger der Reihe, der noch online gespielt werden kann.

Spieler üben Kritik an der Laufzeit der Server

„WWE 2K23 wird endgültig abgeschaltet. Am 6. Januar 2025 werden die Server abgeschaltet. Dies betrifft alle Online-Funktionen wie Online-Matches und Community-Kreationen. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr auf keinen Online-Spielmodus mehr zugreifen“, kommentierte 2K Games die Abschaltung der Server von „WWE 2K23“.

„Wenn ihr das Spiel jedoch bereits besitzt, könnt ihr es weiterhin im Offline-Modus spielen.“

Auch wenn der Großteil der Spieler längst auf das im März 2024 veröffentlichte „WWE 2K24“ wechselte, kritisierte die Community die Server-Abschaltung des Vorgängers heute noch einmal. Insbesondere die immer kürzer währende Laufzeit der Server von 2K-Titeln stößt den Spielern sauer auf.

Eine Kritik, die sich nicht nur auf die „WWE 2K“-Reihe bezieht. Auch die „NBA 2K“-Serie sprechen die Spieler in diesem Zusammenhang an und befürchten, dass die Abschaltungen der Server zukünftig noch schneller erfolgen, um die Kunden dazu zu animieren, auf den jeweils aktuellen Titel einer Reihe zu wechseln.

Vereinzelte Spieler rufen zum Boykott auf

„Das ist sogar noch schneller als beim letzten Spiel. Ich wusste es. Ich glaube, sie werden das Datum weiter nach unten verschieben. Meiner Meinung nach wollen sie es schaffen, das sie ein Spiel ein Jahr später aus dem Verkauf nehmen“, kommentierte ein Spieler das Aus der Server von „WWE 2K23“.

„Wenn wir aufhören, es zu kaufen, werden sie mit diesem Blödsinn aufhören.“

Ein anderer Nutzer merkte an: „Ehrlich gesagt werde ich, nachdem ich das herausgefunden habe, wahrscheinlich kein weiteres ihrer Spiele kaufen. Ich habe Geld in dieses Spiel investiert. Sportspiele bleiben normalerweise länger online. Ich erinnere mich, dass Server in den Xbox 360-Tagen noch Jahre später online blieben. Aber 2K ist neben EA das gierigste Spieleunternehmen überhaupt.“

Unklar ist aktuell noch, wie lange die Server von „WWE 2K24“ zur Verfügung stehen werden.

Weitere Meldungen zu WWE 2K23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren