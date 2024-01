The Crew: Eine rechtliche Grauzone? Abschaltung der Server könnte Klage nach sich ziehen

The Crew:

Wie Ende 2023 bestätigt wurde, sollen die Server des 2014 veröffentlichten Rennspiels "The Crew" Ende März vom Netz genommen werden. Ein Schritt, der eine Klage des Youtubers Ross Scott nach sich ziehen könnte. Dieser sieht in der Abschaltung der Server nämlich aus einem bestimmten Grund eine rechtliche Grauzone.

Im Dezember stellte Ubisoft nicht nur den digitalen Verkauf des Rennspiels „The Crew“ ein. Darüber hinaus gab der Publisher bekannt, dass die Server am 31. März 2024 vom Netz genommen werden.

Ein Schritt, der für Ubisoft möglicherweise rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Wie der für die „Half-Life“-Serie „Freeman’s Mind“ bekannte und mit mehr als 330.000 Abonnenten recht reichweitenstarke Youtuber Ross Scott angibt, plant er nämlich eine Klage gegen den französischen Publisher.

Laut Scott haben wir es bei der Abschaltung von Servern mit einer rechtlichen Grauzone der Videospielindustrie zu tun, bei der er gerne für Klarheit sorgen möchte. Schließlich erwerben die Spielerinnen und Spieler bei vielen Titeln eine unbefristete Lizenz.

Allerdings sehen sie sich irgendwann mit dem Problem konfrontiert, dass die Server abgeschaltet und somit ein Großteil des jeweiligen Spiels unbrauchbar gemacht wird.

So argumentiert der Youtuber

„Ich denke, das Argument, das vorgebracht werden sollte, ist, dass The Crew unter einer dauerhaften Lizenz verkauft wurde. Nicht unter einem Abonnement. Es wurde uns also ein Produkt verkauft, keine Dienstleistung“, sagte Scott in seinem neuesten Video. „Dann hat der Verkäufer das Spiel unbrauchbar gemacht und ihm nach dem Verkauf jeglichen Wert genommen.“

„Es ist möglich, dass dieses Argument [vor Gericht] nicht standhält. In diesem Fall denke ich, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Praxis zumindest in den Vereinigten Staaten zu stoppen. Aber meines Wissens wurde dieser Ansatz noch nie vor Gericht getestet und könnte tatsächlich etwas bewirken.“

„Dies ist ein hochkarätiges Spiel, das unter einer dauerhaften Lizenz in Geschäften verkauft wurde. Die Käufer werden aber mit nichts zurückgelassen. Das ist sozusagen eine perfekte Gelegenheit, das System diesbezüglich herauszufordern“, führte Scott zu seiner geplanten Klage aus.

Aktuell fordert der Youtuber Spielerinnen und Spieler von „The Crew“ dazu auf, sich per E-Mail mit ihm in Verbindung zu setzen. Sein ursprüngliches Ziel bestand darin, die Anzahl potenzieller Kläger in einer Sammelklage zu beurteilen, bevor er möglicherweise eine Spendenaktion zur Deckung der Rechtskosten einrichtet.

Klage soll für Klarheit sorgen

Eigenen Angaben zufolge geht Scott nicht davon aus, dass ein Gericht im vorliegenden Fall gegen Ubisoft entscheidet. Allerdings könnte eine Klage gegen die Server-Abschaltung dazu führen, dass eine Grauzone der Verbraucherrechte in Videospielen in ein „Schwarz-Weiß-Problem“ verwandelt wird.

„Eines der Dinge, die mich an Games as a Service frustrieren, ist, dass es eine rechtliche Grauzone darstellt. Niemand kann mit Sicherheit sagen, dass die Zerstörung eines von Ihnen bezahlten Spiels legal ist, da dies nicht angefochten wurde. Indem wir seine Rechtmäßigkeit in Frage stellen, könnten wir daraus ein Schwarz-Weiß-Problem machen“, heißt es weiter.

Scott ergänzte: „Wenn wir verlieren, möchte ich hart verlieren. Wenn es keine Chance gibt, dies zu stoppen, möchte ich, dass ein Richter uns ins Gesicht sagt, dass wir beim Kauf von Videospielen keine Verbraucherrechte und kein Eigentum an dem haben, wofür wir bezahlen. […] Der Punkt ist tatsächlich größer als das Spiel und größer als Ubisoft. Ich versuche zu verhindern, dass Spiele, die die Leute behalten und für die sie Geld bezahlen wollen, zerstört werden.“

Das komplette Video, in dem Scott ausführlich über seine Pläne spricht, haben wir unterhalb dieser Meldung für euch zur Ansicht eingebunden.

„The Crew“ erschien 2014 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

