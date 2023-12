The Crew: Digitaler Verkauf eingestellt und Serverabschaltung terminiert

The Crew:

Ubisoft mustert den ersten Teil der "The Crew"-Reihe aus. Der Kauf in den digitalen Stores ist nicht mehr möglich. Und auch eine Serverabschaltung steht bevor.

"The Crew" sollte einst mit Arcade-Action in einer offenen Welt überzeugen. Inspiriert wurden davon zwei weitere Teile.

“The Crew” geht in den verdienten Ruhestand. Mehr als neun Jahre nach der Veröffentlichung für PS4, PC, Xbox 360 und Xbox One zieht Ubisoft den Stecker.

Das von Ivory Tower entwickelte und zuletzt noch für 24,99 Euro im PlayStation Store erhältliche Open-World-Rennspiel wurde aus dem Produktkatalog genommen. Und auch bei Steam und anderen digitalen Anbietern ist kein Kauf mehr möglich.

Die Einstellung des digitalen Verkaufs von “The Crew” betrifft das Basisspiel, die verschiedenen Editionen und Download-Erweiterungen. Als Disk-Version ist der Titel hingegen noch erhältlich.

The Crew-Server gehen vom Netz

Spieler, die im Besitz von “The Crew” sind, können das Rennspiel weiterhin nutzen. Allerdings sind auch hier die Tage gezählt.

Während die offizielle Ankündigung von Ubisoft noch aussteht, lässt sich dem Steam-Eintrag der Termin der Serverabschaltung entnehmen.

So heißt es dort: „Das Spiel wird bis zum 31. März 2024 für alle The Crew-Besitzer spielbar bleiben. Nach diesem Datum werden die Spielserver heruntergefahren, was bedeutet, dass das Spiel nicht mehr zugänglich sein wird.“

Die Tage des ursprünglichen Spiels sind mehr als neun Jahre nach dem recht holprigen Launch bald vorbei.

Da es sich bei “The Crew” um ein Online-Spiel handelt, das eine Serververbindung voraussetzt, ist das Ende des Rennspiels mit der bevorstehenden Serverabschaltung besiegelt.

Ubisoft beschrieb das Spielprinzip vor einigen Jahren noch mit: „Massiger Content und perfekt zugeschnitten auf die Connected-Generation.“ Diese wird nun disconnected.

The Crew hat zwei Nachfolger

“The Crew” wurde im Jahr 2014 veröffentlicht. Schon während der Ankündigung im Vorjahr machte das Rennspiel mit Arcade-Action im Stil von “Need for Speed” sowie MMO- und RPG-inspirierten Elementen auf sich aufmerksam.

Mit einem Metascore von 61 gehört der Titel jedoch nicht zu den Glanzleistungen von Ubisoft. Dennoch wurde daraus eine Franchise, die zwei weitere Spiele umfasst. Dazu gehören “The Crew 2” (Metascore 64), veröffentlicht im Jahr 2018, und “The Crew Motorfest” (Metascore 76), das im September 2023 folgte.

Zum Thema – The Crew Motorfest: Zweite Season startet mit Hoonigan – Trailer, Bilder und Infos

Ubisoft gab zwischenzeitlich bekannt, dass das neuste Spiel „die beste erste Woche für die Franchise in Bezug auf die Gesamtzahl der verkauften Einheiten, die Gesamtausgaben der Verbraucher und die Rate der Season-Pass-Annahme“ hinlegen konnte.

Seit der Veröffentlichung des Originalspiels vor nahezu zehn Jahren zog die Serie über 40 Millionen Spieler an, die jedoch nicht mit Verkäufen gleichzusetzen sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Crew.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren