Clair Obscur Expedition 33: Kino-Adaption noch vor dem Release des Rollenspiels angekündigt

Im Juni 2024 enthüllte Microsoft auf seiner Developer Direct mit „Clair Obscur: Expedition 33“ ein brandneues Rollenspiel, das beim französischen Indie-Studio Sandfall Interactive in der Entwicklung ist und Spieler in eine malerische Welt entführen soll. Dafür bekamen die Macher ein Triple-A-Budget zur Verfügung gestellt.

Und offenbar haben die Verantwortlichen ziemlich viel Vertrauen in ihr Projekt, denn bereits jetzt wurde offiziell bestätigt, dass sich eine Kino-Adaption von „Clair Obscur: Expedition 33“ in der Produktion befindet – obwohl die Vorlage noch nicht einmal veröffentlicht wurde.

Verfilmung soll Spieler und Kinogänger begeistern

Wie das Magazin Variety berichtet und exklusiv erfahren hat, wird der Realfilm zu „Clair Obscur: Expedition 33“ gemeinsam von Entwickler Sandfall Interactive und dem Medienunternehmen Story Kitchen produziert. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sandfall Interactive, um die reichhaltige, immersive Welt von ‚Expedition 33‘ auf die große Leinwand zu bringen“, gaben Dmitri M. Johnson und Mike Goldberg, Gründer von Story Kitchen, bekannt.

Aktuell arbeite man an der Regie und der Besetzung des Films, sodass noch keine konkreten Details enthüllt wurden. Die Verantwortlichen weiter: „Die fesselnde Erzählung und die komplexen Charaktere des Spiels bilden eine solide Grundlage für ein Kinoerlebnis, das sowohl bei Spielern als auch bei Kinobesuchern Anklang finden wird.“

Neben Johnson und Goldberg werden außerdem auch Elena Sandoval und Timothy Stevenson die Produktionsaufgaben übernehmen. In der Vergangenheit konnte Story Kitchen bereits durch mehrere Videospiel-Verfilmungen Erfahren sammeln. So war das Unternehmen zuletzt auch an der sehr erfolgreichen „Sonic the Hedgehog“-Reihe und der Netflix-Animationsserie „Tomb Raider: Die Legende von Lara Croft“ beteiligt.

Story Kitchen plant weitere Videospiel-Verfilmungen

Auch die Entwickler von „Clair Obscur: Expedition 33“ äußerten sich zum geplanten Kinofilm und so sagte Guillaume Broche, Creative Director des kommenden Rollenspiels: „Die Partnerschaft mit Story Kitchen ermöglicht es uns, das Universum von ‚Clair Obscur‘ über den Gaming-Bereich hinaus zu erweitern. Ihre Expertise im Geschichtenerzählen und ihre Leidenschaft für unsere Vision machen sie zum perfekten Team, um unser Spiel in einen fesselnden Film umzusetzen.“

Neben „Clair Obscur: Expedition 33“ arbeitet Story Kitchen noch an weiteren Verfilmungen und so werden auf der offiziellen Webseite unter anderem auch ein neuer „Tomb Raider“-Film und Adaptionen von Videospielen wie „Dredge“, „Just Cause“, „It Takes Two“ oder „Vampire Survivors“ aufgeführt.

„Clair Obscur: Expedition 33“, das ein rundenbasiertes Kampfsystem bieten wird, für das sich die Entwickler von Genre-Größen wie „Paper Mario“, „Final Fantasy“ oder „Persona“ inspirieren ließen, wird am 24. April 2025 erscheinen. Geplant ist die Veröffentlichung für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Außerdem wird das Rollenspiel direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

