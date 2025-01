Marvel’s Spider-Man 2: Kämpft auf dem PC mit Abstürzen, Bugs und überschaubaren Spielerzahlen

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ fand in dieser Woche der nächste große Titel der PlayStation Studios den Weg auf den PC. Lange sollte die Freude der Spieler auf Steam oder im Epic Games Store aber offenbar nicht anhalten.

Stattdessen klagen die Spieler über diverse Probleme, die laut den Betroffenen auf eine unzureichende Optimierung zurückzuführen sind. Die technischen Unzulänglichkeiten machen sich auch in den Nutzerwertungen auf Steam bemerkbar. Hier reicht es für „Marvel’s Spider-Man 2“ gerade einmal für Wertungen auf dem Niveau „Ausgeglichen“.

Deutlich zu wenig für einen Titel, der auf der PS5 noch Höchstwertungen einfuhr. Aufgrund der technischen Probleme raten die Spieler auf dem PC mitunter sogar von einem Kauf ab.

Über diese Probleme klagen die Nutzer

Ein Blick auf die Erfahrungsberichte verdeutlicht, dass die PC-Version von „Marvel’s Spider-Man 2“ in unterschiedlichen Bereichen mit technischen Fehlern kämpft. Die Probleme reichen laut den Spielern von Framerate-Einbrüchen über Darstellungsfehler bis hin zu unkontrollierten Abstürzen.

Ein Nutzer der RTX 4090 berichtet beispielsweise: „Das Spiel ist auf dem PC völlig unspielbar. Das Spiel stürzt alle fünf Minuten auf dem Desktop ab. Ich habe bereits eine Rückerstattung beantragt.“

Ein anderer Spieler empfiehlt, von einem Kauf abzusehen, bis die technischen Unzulänglichkeiten behoben sind. „Zu sagen, dass es sich in einem rauen Zustand befindet, ist eine Untertreibung“, so der Nutzer weiter. „Die Beleuchtung wird in einigen Zwischensequenzen nicht geladen, diese Szenen laufen mit Sekunden pro Frame, Tonprobleme ohne Ende, Einfrieren, Stottern und so ziemlich jedes andere Performance-Problem, das mir einfällt.“

Das Hauptproblem scheint zu sein, dass der Grafik-Controller des Spiels häufig abstürzt. Selbst Spieler mit High-End-PCs klagen über die Abstürze. Darauf deutet eine von mehreren Nutzern zitierte Fehlermeldung hin: „Es ist ein Problem mit Ihrem Display-Treiber aufgetreten.“

„Dies kann durch veraltete Treiber, zu hohe Spieleinstellungen für Ihre GPU, eine überhitzte GPU oder einen Fehler im Spiel verursacht werden. Bitte versuchen Sie, Ihre Grafiktreiber zu aktualisieren oder die In-Game-Einstellungen zu reduzieren“, so die Fehlermeldung weiter.

Entwickler-Statement und überschaubare Spielerzahlen

In den offiziellen Foren auf Steam meldeten sich die für die PC-Version verantwortlichen Entwickler von Nixxes Software zu Wort und kündigten eine Untersuchung der Probleme an. Um die Fehlersuche zu erleichtern, ruft das Studio die Spieler dazu auf, technische Fehler mit einer Beschreibung über die offizielle Support-Website zu melden.

Wie die letzten Stunden zeigten, enttäuscht nicht nur der technische Zustand von „Marvel’s Spider-Man 2“ auf dem PC. Auch die ersten Spielerzahlen fallen überschaubar aus. Zum Zeitpunkt dieser Meldung liegt der Userpeak auf Steam bei rund 20.000 Nutzern, die gleichzeitig in „Marvel’s Spider-Man 2“ aktiv sind.

Zum Vergleich: Während der Höchstwert der gleichzeitig aktiven Spieler bei „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ bei knapp 13.500 lag, waren es bei „Marvel’s Spider-Man Remastered“ 66.436. „Horizon: Forbidden West“ wiederum startete auf dem PC mit einem Userpeak von 44.462.

Im Fall von „Marvel’s Spider-Man 2“ dürften das Wochenende und mögliche Updates, die die technischen Probleme beheben, wohl zu steigenden Spielerzahlen führen.

