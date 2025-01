Sony intensiviert PSN-Integration: Exklusive Boni für PC-Spieler angekündigt

Mit der zunehmenden Veröffentlichung von PlayStation-Spielen auf dem PC verstärkt Sony die Integration des PlayStation-Networks. Bereits seit der Einführung des PlayStation-Overlays auf dem PC wird die Verknüpfung mit dem PSN gefördert und mitunter auch gefordert. Ab morgen erhalten Spieler zusätzliche Anreize, sich mit einem PSN-Konto anzumelden.

PSN-Boni für erste Spiele auf dem PC

Ab der Veröffentlichung von „Marvel’s Spider-Man 2“ für den PC profitieren Spieler, die sich mit einem PSN-Konto anmelden, von exklusiven In-Game-Vorteilen. Diese Praxis wird künftig auf weitere Titel ausgedehnt, darunter „The Last of Us Part 2 Remastered“, „Horizon Zero Dawn Remastered“ und „God of War Ragnarök“.

„Ein Konto für das PlayStation Network wird für diese Titel auf dem PC optional“, erklärt Sony. Dennoch bringt die Anmeldung Vorteile wie Trophäen, eine Freundesliste und fortan auch exklusive Belohnungen.

Zu den freischaltbaren Inhalten gehören:

Marvel’s Spider-Man 2: Früher Zugang zu den Anzügen „Schwarzer Spider-Man 2099“ und „Miles Morales 2099“

Früher Zugang zu den Anzügen „Schwarzer Spider-Man 2099“ und „Miles Morales 2099“ God of War Ragnarök: Das „Rüstung des Schwarzbären“-Set für Kratos sowie ein Ressourcenpaket mit 500 Hacksilber und 250 XP

Das „Rüstung des Schwarzbären“-Set für Kratos sowie ein Ressourcenpaket mit 500 Hacksilber und 250 XP The Last of Us Part 2 Remastered: 50 Punkte zum Freischalten von Bonusinhalten sowie „Jordans Jacke“ aus „Intergalactic: The Heretic Prophet“ für Ellie.

50 Punkte zum Freischalten von Bonusinhalten sowie „Jordans Jacke“ aus „Intergalactic: The Heretic Prophet“ für Ellie. Horizon Zero Dawn Remastered: Zugang zum „Nora Valiant“-Outfit

Sony betont, dass diese zusätzlichen Inhalte Teil einer fortlaufenden Strategie sind, um Spieler mit PSN-Konto zu belohnen: “Die Spieleentwickler bei PlayStation Studios arbeiten weiterhin daran, Spielern, die sich für ein PlayStation Network-Konto registrieren, weitere Vorteile zu bieten“, heißt es.

PlayStation-Overlay auf dem PC

Die PSN-Integration für PC-Spiele erfolgt über das PlayStation-Overlay, das durch ein Menü im Spiel oder die Tastenkombination Shift+F1 geöffnet wird. Damit erhalten Spieler Zugriff auf Funktionen, die von den PlayStation-Konsolen bekannt sind, darunter:

Freundesliste

Trophäen

Einstellungen

Profilverwaltung

Die Anmeldung mit einem PlayStation-Network-Konto ist erforderlich, um diese Funktionen nutzen zu können. Dies gilt auch für Cross-Play, sofern es von einem Spiel unterstützt wird.

Die Ausweitung der PSN-Verknüpfung auf PC-Spiele ist Teil einer umfassenderen Strategie von Sony. Der Konzern hat in den letzten Jahren verstärkt ehemalige PlayStation-exklusive Titel auf den PC gebracht, darunter „God of War“, „Horizon Zero Dawn“ und „Days Gone“. Parallel dazu wurde das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 mit dem PC kompatibel gemacht.

