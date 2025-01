PS5 & PS4: Mehr als 1.300 Rabatte im PS-Store – Kritiker-Angebote gestartet

Sony hat im PlayStation-Store eine neue Rabattaktion gestartet. Zahlreiche Spiele für PS4 und PS5 sind für begrenzte Zeit zu deutlich reduzierten Preisen erhältlich. Einige Titel erreichen dabei einen neuen Tiefstpreis im digitalen Store von Sony, andere sind wiederkehrende Angebote mit sich wiederholenden Preisnachlässen. Bei einigen Games gibt es zusätzliche Rabatte für PS-Plus-Mitglieder.

Zu den Highlights gehört nicht zuletzt „Hogwarts Legacy“ in der PS5-Version, das aktuell für 22,49 Euro statt 74,99 Euro angeboten wird – ein Preisnachlass von 70 Prozent. Auch das Horrorspiel „Resident Evil Village“ gibt es mit 60 Prozent Rabatt deutlich reduziert. Hier werden am Ende 15,99 Euro fällig. Wer sich für Souls-Spiele interessiert, kann „Demon’s Souls“ für 39,99 Euro erwerben, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht.

Lies of P, No Man’s Sky und mehr

Neben den genannten Titeln gibt es viele weitere interessante Angebote. So kostet „Dead Space“ dank des Sales nur noch 19,99 Euro statt der regulären 79,99 Euro – ein Rabatt von 75 Prozent. Ebenso reduziert ist „A Plague Tale: Innocence“, das für 11,99 Euro zu haben ist. Hier zahlen Kunden 70 Prozent weniger. „A Plague Tale: Requiem“ gibt es für 23,99 Euro bzw. 60 Prozent günstiger.

Ein weiteres Highlight ist „It Takes Two“. Das Koop-Abenteuer kann für nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro erworben werden, bevor mit “Split Fiction” die nächste Koop-Action von Hazelight an den Start geht. Ein kürzlich veröffentlichtes Video gewährt Einblicke in das Gameplay.

Fans von Science-Fiction-Spielen kommen mit „No Man’s Sky“, das für 19,99 Euro erhältlich ist, auf ihre Kosten. Wer auf intensive Kämpfe setzt, sollte sich „Mortal Kombat 11“ sichern. Der Preis wurde um 90 Prozent gesenkt, sodass das Spiel nur noch 4,99 Euro kostet. Auch das Loot-Rollenspiel „Borderlands 3“ wurde stark reduziert und kostet jetzt 6,99 Euro.

Zusätzlich zu den bereits genannten Spielen sind zahlreiche weitere Titel im Angebot. Hier einige weitere Beispiele aus dem neusten PSN-Sale:

Astro Bot – 59,49 Euro (-15%)

– 59,49 Euro (-15%) Helldivers 2 – 31,99 Euro (-20%)

– 31,99 Euro (-20%) Dead Space – 19,99 Euro (-75%)

– 19,99 Euro (-75%) Deathloop Deluxe Edition – 17,99 Euro (-80%)

– 17,99 Euro (-80%) The Callisto Protocol – 13,99 Euro (-80%)

– 13,99 Euro (-80%) Far Cry 6 – Standard Edition – 17,49 Euro (-75%)

– 17,49 Euro (-75%) Watch Dogs: Legion – 10,49 Euro (-85%)

– 10,49 Euro (-85%) Lies of P – 35,99 Euro (-40%)

– 35,99 Euro (-40%) RoboCop: Rogue City – 19,79 Euro (-67%)

– 19,79 Euro (-67%) The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – 9,89 Euro (-67%)

– 9,89 Euro (-67%) The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition – 18,14 Euro (-67%)

– 18,14 Euro (-67%) The Quarry – 9,74 Euro (-87%)

– 9,74 Euro (-87%) Riders Republic – 9,99 Euro (-75%)

– 9,99 Euro (-75%) Star Wars Jedi: Fallen Order – 7,49 Euro (-85%)

– 7,49 Euro (-85%) Back 4 Blood – Standard Edition – 6,99 Euro (-90%)

– 6,99 Euro (-90%) Yakuza: Like a Dragon – 9,99 Euro (-50%)

– 9,99 Euro (-50%) Street Fighter 6 – 29,39 Euro (-58%)

– 29,39 Euro (-58%) Sniper Elite 5 – 17,99 Euro (-70%)

– 17,99 Euro (-70%) Metro Exodus – 7,49 Euro (-75%)

– 7,49 Euro (-75%) Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition – 29,59 Euro (-63%)

– 29,59 Euro (-63%) Resident Evil 7 Biohazard – 7,99 Euro (-60%)

– 7,99 Euro (-60%) Resident Evil 3 – 9,99 Euro (-75%)

– 9,99 Euro (-75%) Lego Star Wars: Die Skywalker Saga – 11,99 Euro (-80%)

– 11,99 Euro (-80%) Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition – 15,99 Euro (-80%)

– 15,99 Euro (-80%) Need for Speed Unbound – 11,99 Euro (-85%)

– 11,99 Euro (-85%) Like a Dragon: Ishin! – 17,99 Euro (-70%)

– 17,99 Euro (-70%) Dredge – 14,99 Euro (-40%)

Das war längst nicht alles: Der gesamte Sale mit dem Label “Kritiker-Empfehlungen” setzt sich aus mehr als 1.300 Angeboten zusammen. Auf der Konsole ist die Übersicht bereits einsehbar. Auch im Web-Store des PlayStation-Networks erfolgt eine Auflistung. Der Sale endet am 13. Februar 2025 um 0:59 Uhr.

Auch diese Angebote solltet ihr nicht verpassen:

PS Plus-Spiele im Februar 2025

Wer momentan gar kein Geld ausgeben möchte, aber eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzt, kann sich auch im Februar 2025 auf neue Spiele einstellen.

Heute Abend erfolgt die Ankündigung der Essential-Games, die am kommenden Dienstag freigeschaltet werden. In der darauffolgenden Woche geht es mit der Ankündigung der Extra- und Premium-Neuzugänge weiter.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren