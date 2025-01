Digimon, Naruto & mehr im Sale: Unsere Blu-ray/DVD-Tipps zur Anime-Rabattaktion auf Amazon

Bei Amazon könnt ihr im Rahmen einer neuen Rabattaktion im Film- und Serien-Bereich mal wieder sparen. Und diesmal kommen vor allem Anime-Fans auf ihre Kosten. Mehr als 600 Produkte vom Publisher Plaion Pictures, der im Laufe des Jahres den Anime-Hit „Cyberpunk: Edgerunners“ auf Disk veröffentlicht hatte, sind derzeit im Preis reduziert.

Teil der Rabattaktion sind nicht nur verschiedene kleinere Titel, sondern auch einige waschechte Anime-Hits, die sich gut in jeder Sammlung machen. Hierzu zählen unter anderem bekannte Serien wie „Digimon“, „Naruto“, das Isekai-Abenteuer „Overlord“ oder auch „Yu-Gi-Oh!“. Zum TCG-Dauerbrenner könnt ihr übrigens HIER an unserem Gewinnspiel teilnehmen.

Diese Anime-Serien sind bei Amazon reduziert

Die verschiedenen Serien des just erwähnten „Digimon“-Franchise möchten wir euch als erstes ans Herz legen. Bei Amazon könnt ihr aktuell die komplette „Digimon Adventure“-Reihe zu einem verringerten Preis erwerben. Hierzu zählen sowohl die ersten zwei Staffeln des Anime-Klassikers aus dem Hause Toei Animation („One Piece“) als auch die beiden jüngsten Anime-Kinofilme „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ und „Digimon Adventure 02: The Beginning“.

Falls euch der Sinn mehr nach mitreißender Ninja-Action steht, könnte euch „Naruto“ interessieren. Die weltweit enorm beliebte Geschichte rund um den gleichnamigen Protagonisten brachte bisher zwei Anime-Serien, ein Spin-off, das die Originalgeschichte fortführt, sowie elf Anime-Kinofilme hervor. Diverse Volumes der drei Anime-Serien sowie mehrere Kinofilme zum populären Fantasy-Abenteuer sind derzeit reduziert.

Natürlich kommen ebenfalls Fans kürzerer Serien auf ihre Kosten. Das Anime-Meisterwerk „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ fällt in diese Kategorie und sollte dieses bisher an euch vorbeigegangen sein, könnt ihr dieses Versäumnis nun nachholen. Falls es gerne brutaler und düsterer zugehen darf, können wir euch den Horror-Psychothriller „Elfen Lied“ empfehlen. Freunde anspruchsvoller Anime-Kost kommen indes mit der Kultserie „Monster“ auf ihre Kosten.

Diese Anime-Filme sind bei Amazon reduziert

Solltet ihr nach Anime-Futter für den nächsten Filmabend suchen, haben wir auch hier ein paar Tipps für euch. Unter anderem könnt ihr euch aktuell das bildschöne Fantasy-Abenteuer „Belle“ für einen schmalen Euro sichern. Der Anime-Hit von Regisseur Mamoru Hosoda („Das Mädchen, das durch die Zeit sprang“) gehört zu den besten Anime-Filmen der letzten Jahre. Eine wunderschöne Coming-of-Age-Geschichte erlebt ihr indes im Film „Her Blue Sky“.

Falls es etwas actionreicher sein darf, solltet ihr neben den bereits erwähnten Filmen zu „Digimon Adventure“ und „Naruto“ auch einen Blick auf „The First Slam Dunk“ werfen. Der Kinofilm zur gleichnamigen Sport-Anime-Serie zieht euch mit seiner mitreißenden Inszenierung, tollen Bildern und sympathischen Charakteren in seinen Bann. Wenn ihr ein wahres Animationsfeuerwerk erleben möchtet, geht das mit dem Anime-Hit „Promare“.

Neben Filmen und Serien von Publisher Plaion Pictures sind darüber hinaus noch einige Titel von polyband ein Bestandteil der neuesten Amazon-Anime-Rabattaktion. Insbesondere „Pokémon“-Fans dürfte das freuen, denn es sind mehrere Anime-Filme rund um Ash und Pikachu im Angebot.

Mit einem Klick auf den Button könnt ihr euch anschauen, welche Anime-Filme und -Serien derzeit auf Blu-ray sowie DVD reduziert sind. Die Rabattaktion endet am 2. Februar 2025.

Möchtet ihr euch den einen oder anderen Anime bei der Amazon-Rabattaktion holen?

