Digimon Adventure 02: Kinostart für den Anime-Film „The Beginning“ mit Trailer angekündigt

KSM Anime hat den deutschen Kinostart des Anime-Films „Digimon Adventure 02 – The Beginning“ bekannt gegeben. Der Film läuft am 2. und am 5. Mai 2024 exklusiv im Kino. Deutschlandweit gibt es zahlreiche Kinos, die bei der Aktion mitmachten und den Kinofilm ausstrahlen.

Der Kinofilm lief bereits am 27. Oktober 2023 in einigen Kinosälen. Doch damals gab es „Digimon Adventure 02 – The Beginning“ nur in japanischem Originalton mit deutschen Untertiteln zu sehen. Der 80-minütige Film wird im kommenden Mai sowohl im Originalton mit Untertiteln als auch in der deutschen Sprachausgabe gezeigt.

Digimon Adventure 02 – The Beginning ist der pure Nostalgie-Flash

Der Film gilt als Abschluss der 2. Staffel von Digimon. Die Handlung spielt 10 Jahre nach den Abenteuern in der Digi-Welt. Urplötzlich schwebt ein großes Digi-Ei über dem Tokyo Tower. Die Protagonisten Yolei, Cody, Ken, T.K. und Kari treffen sich in Davis‘ Ramen-Restaurant und verfolgen das Geschehen.

Das Team muss feststellen, dass ein Mann den Tokyo Tower hochklettert. Sie eilen zum Tower und retten ihn, als er abstürzt. Der Mann behauptet, der erste Mensch gewesen zu sein, der eine Partnerschaft mit einem Digimon eingegangen ist. Das Digi-Ei sei sein ehemaliger Partner.

Die Digi-Ritter beschließen, dem Mann zu helfen, das Digi-Ei zu erreichen. Doch sie ahnen nicht, was für eine tragische Geschichte hinter den beiden steckt.

Passend zur Ankündigung gibt es einen Trailer, in dem die deutschen Stimmen der Charaktere zu hören sind. Viele Fans freuen sich in den Kommentaren darüber, dass viele der originalen Sprecher und Sprecherinnen wieder mit von der Partie sind:

https://www.youtube.com/watch?v=K4wgCRNqAV0

Die deutsche Version des Openings wird mit dabei sein, allerdings in einer neuen Version. Solltet ihr euch für den Kinobesuch interessieren, solltet ihr auf der offiziellen Seite nach einem teilnehmenden Kino in eurer Nähe suchen. Solltet ihr euch eher für Anime-Klassiker interessieren, könnt ihr euch auf zwei weitere Anime-Filme freuen.

Passend dazu feiert das Digimon-Franchise seinen 25. Geburtstag. Am 7. März 1999 startete die erste Folge von Staffel 1 auf Fuji TV. In Deutschland dauerte es rund ein Jahr, bis Digimon rüberschwappte. In Zukunft dürfen wir uns außerdem noch auf weitere Videospiele zu Digimon freuen, auch, wenn der langjährige Producer Kazumasa Habu nicht mehr verantwortlich ist.

Freut ihr euch schon auf ein Wiedersehen mit den Digirittern in „Digimon Adventure 02 – The Beginning“?

https://twitter.com/ToeiAnimation/status/1765448374466281746

