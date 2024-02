Digimon: Langjähriger Producer Kazumasa Habu nicht länger für Videospiele verantwortlich

Für mehr als ein Jahrzehnt war Kazumasa Habu eine treibende Kraft hinter den „Digimon“-Games von Bandai Namco Entertainment. In einer Reihe von Nachrichten auf X (ehemals Twitter) bestätigte der Produzent von Titeln wie „Digimon Story: Cyber Sleuth“ oder auch „Digimon Survive“ nun, er habe seinen Posten inzwischen niedergelegt (via Gematu). Tatsächlich sei er sogar schon seit einiger Zeit nicht mehr für die Games der digitalen Monster verantwortlich.

„Aufgrund von personellen Veränderungen bei [Bandai Namco Entertainment]“ sei er nicht mehr als Produzent für die „Digimon“-Videospiele des Unternehmens zuständig. Anschließend ergänzt Habu, er habe den Staffelstab bereits im April 2023 „still und leise“ weitergegeben.

Keine Auswirkung auf das nächste „Digimon“-Story-Game

Im selben Atemzug versichert Kazumasa Habu den Fans der Franchise, dass sein Ausscheiden als Producer keine negativen Auswirkungen auf das nächste „Digimon“-Story-Game haben werde. Besagter Titel befände sich weiterhin mit seinem zuständigen Director und dessen Team in Arbeit.

In einem zweiten Tweet nutzte der einstige „Digimon“-Produzent die Gelegenheit, sich bei den Fans zu bedanken: „An Digimon beteiligt zu sein und den Enthusiasmus der Fans erleben zu dürfen, ist zu meinem größten Schatz geworden. Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, die unsere Werke geliebt haben. Vielen Dank! Bitte unterstützen Sie Digimon auch weiterhin!“

Kazumasa Habu hat von 2010 bis 2023 für Bandai Namco Entertainment an verschiedenen „Digimon“-Videospielen mitgewirkt. Zu den Titeln, an denen er beteiligt war, gehören unter anderem „Digimon Story: Lost Evolution“, „Digimon: All-Star Rumble“ sowie „Digimon World -next Order- International Edition“. Des Weiteren spielte er eine wichtige Rolle bei der Schöpfung neuer digitaler Monster, etwa RustTyranomon und Spadamon sowie dem Design von Mastemon.

Im Dezember 2017 bestätigte Habu im Gespräch mit 4gamer die Entwicklung eines neuen „Digimon“-Story-Games, an dem er damals noch als Producer mitwirkte. Besagter Titel wurde bisher allerdings noch nicht offiziell angekündigt. Dementsprechend sind offizielle Informationen zum Spiel auch nach mehr als sechs Jahren noch rar gesät. Dies könnte sich jedoch womöglich schon bald ändern, denn am 9. März 2024 findet die Digimon Con 2024 statt.

Während des Events, das ihr über YouTube verfolgen könnt, soll das 25. Jubiläum der „Digimon“-Anime-Projekte gefeiert werden. Als Ehrengäste sind bisher Chika Sakamoto (Stimme von Agumon), Mayumi Yamaguchi (Stimme von Gabumon) und Atori Shigematsu (Stimme von Biyomon) bestätigt (via Gematsu). In der Vergangenheit enthüllten die Verantwortlichen im Rahmen des Events auch immer wieder Neuigkeiten zu kommenden „Digimon“-Videospielen.

Wie haben euch Kazumasa Habus „Digimon“-Spiele gefallen?

