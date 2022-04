Digimon Survive: Neuer Trailer zeigt die Hauptcharaktere

Nachdem „Digimon Survive“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben wurde, wurde der Titel in diesem Monat für einen Release im diesjährigen Sommer bestätigt.

Ergänzend dazu stellte Bandai Namco Entertainment einen frischen Trailer bereit, in dem sich alles um die Hauptcharaktere des Anime-Titels dreht. „Digimon Survive“ wird hierzulande ab dem 29. Juli 2022 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich sein. Da die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S unterstützt wird, kann der Titel zudem auf den Konsolen der aktuellen Generation gespielt werden.

Erlebt die Welt der Digimon

Offiziellen Angaben zufolge legten die Entwickler bei den Arbeiten an „Digimon Survive“ großen Wert auf die Geschichte, die einen entsprechend großen Stellenwert einnehmen wird. Euch verschlägt es in die Welt der Digimon. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt eine Gruppe von Highschool-Schülern, die bei einem Camping-Ausflug versehentlich in die Welt der Digimon stolpert. Als plötzlich wilde Digimon auftauchen und die Schüler angreifen, tretenn freundlich gesinnte Digimon auf den Plan und retten die Schüler.

Nach diesem Erlebnis entschließt sich die Gruppe dazu, sich mit den freundlichen Digimon zusammenzuschließen und gemeinsam nach einem Weg nach Hause zu suchen. „Erlebe Storytelling im Anime-Stil voller aufregender Dramen, animierter Zwischensequenzen und einer einzigartigen Besetzung von Charakteren, die von Uichi Ukumo entworfen wurden“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Die Macht liegt bei Ihnen: Ihre Entscheidungen wirken sich durch mehrere Endungen dramatisch auf das Gameplay aus.“

