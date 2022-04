Digimon Survive: Release-Termin für den Westen angekündigt

„Digimon Survive“ aus dem Hause Bandai Namco hat nach mehreren Verschiebungen einen westlichen Veröffentlichungstermin erhalten. Demnach wird der Titel am 29. Juli 2022 den hiesigen Markt erobern.

Die Neuigkeit wurde vom Produzenten Kazumasu Habu in einem Video verkündet, in dem er sich für die Verzögerungen des Spiels entschuldigt und bestätigt, dass das Entwicklerteam plant, bald weitere Neuigkeiten zum Spiel zu veröffentlichen.

Schon vor einigen Jahren angekündigt

„Es tut mir leid, dass ich euch mit Updates zu Digimon Survive warten lasse“, so Habu. „Aber heute möchte ich euch diese aufregende Neuigkeit mitteilen! Das Veröffentlichungsdatum von Digimon Survive wurde endlich auf den 29. Juli 2022 festgelegt. Das Team von Digimon Survive plant, euch weitere aufregende Neuigkeiten in allen Formen zu liefern. Bitte freut euch darauf und bleibt dran. Wir sind fast am Ziel!“

„Digimon Survive“ wurde ursprünglich im Jahr 2018 angekündigt, verzögerte sich aber aufgrund einer Kombination aus pandemiebedingten Problemen und der Übertragung der Entwicklung an ein neues Entwicklerteam. Ein Teaser, der im vergangenen Monat veröffentlicht wurde, legte allerdings nahe, dass der Launch von „Digimon Survive“ nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

In „Digimon Survive“ rückt eine Gruppe von Highschool-Schülern in den Fokus, die auf einem Campingausflug in die Welt der Digimon stolpern. Als wilde Digimon angreifen, werden die Schüler von befreundeten Digimon gerettet, die sich dann zusammenschließen, um den Schülern zu helfen, ihren Weg nach Hause zu finden.

„Digimon Survive“ feiert das 25-jährige Jubiläum des Digimon-Animes. Das Spiel ist ein taktisches RPG mit dem Schwerpunkt auf Storytelling und rundenbasierten Kämpfen, bei dem die Spieler Takuma und Agumon auf ihrer Reise steuern.

Weitere Meldungen zu Digimon Survive:

„Digimon Survive“ wird am 29. Juli 2022 für die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Japanische Spieler können den Titel einen Tag früher in Angriff nehmen.

Weitere Meldungen zu Digimon Survive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren