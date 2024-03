Anime: Zwei Klassiker laufen wieder in den deutschen Kinos

In den nächsten Monaten kommen gleich zwei Anime-Klassiker in die deutschen Kinos. Den Anfang macht Prinzessin Mononoke, gefolgt von Lupin III: Das Schloss des Cagliostro.

Zum einen gibt sich Prinzessin Mononoke die Ehre, zum anderen erleben wir den letzten großen Coup des Meisterdiebs Lupin.

Prinzessin Mononoke und Lupin III laufen in den deutschen Kinos

Den Anfang der beiden Anime-Filme macht „Prinzession Mononoke“. Wer den Film aus dem Studio Ghibli sehen will, der muss sich am 26. März 2024 ins Kino begeben. Ursprünglich lief der Film auf der Berlinale 1998 und kam erst drei Jahre später in die deutschen Kinosäle.

Am 9. April 2024 geht es mit „Lupin III: Das Schloss des Cagliostro“ weiter. Der Anime-Klassiker wird in einer überarbeiteten 4K-Version in den deutschen Kinos laufen. In Deutschland war der Anime-Film erstmals 1984 zu sehen.

Die beiden Filme werden sowohl mit deutscher Sprachausgabe als auch im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln zu sehen sein. Haltet also in den kommenden Wochen ein Auge auf das Programm des Kinos eures Vertrauens, wenn ihr die Filme auf der großen Leinwand sehen wollt.

Sowohl „Prinzession Mononoke“ als auch „Lupin III: Das Schloss des Cagliostro“ entstanden unter der Regie von Hayao Miyazaki. Das bekannte Studio Ghibli wurde allerdings erst im Jahr 1985 gegründet, weshalb Lupin III aus dem Jahr 1979 nicht in den Hallen des bekannten Animes-Studios entstand.

In „Prinzession Mononoke“ erleben wir die Abenteuer von Ashitaka. Er wurde von einem dämonischen Keiler verflucht und reist durch das Land, um Heilung vor dem drohenden Tod zu finden. Dabei trifft er auf das Mädchen San, die unter Wölfen lebt. Sie kämpft unerbittlich gegen die Herrin Eboshi, die es auf den Waldgott abgesehen hat.

„Lupin III: Das Schloss des Cagliostro“ versetzt uns in einen Raubüberfall von Lupin, der leider nur eine Menge Falschgeld erbeuten konnte. Die Spur der Geldfälscherbande führt ihn nach Cagliostro, wo er auf die Prinzessin Clarissa trifft. Sie soll den Grafen Cagliostro heiraten, damit er zum rechtmäßigen Herrscher werden kann.

