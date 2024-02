NieR Automata Ver1.1a: Part 2 der Anime-Serie offiziell für 2024 bestätigt

Bereits im Sommer 2023 kündigten die Verantwortlichen von „NieR:Automata Ver1.1a“ einen Part 2 beziehungsweise Cours 2 der Anime-Serie an, dessen Produktion im November 2023 bestätigt wurde. Auf der offiziellen Website zur TV-Serie gab es nun ein weiteres Update, laut dem Part 2 irgendwann 2024 starten soll. Passend zur Bestätigung gab es noch ein neues Key Visual, das ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen könnt.

Das neue Bild, welches Protagonistin 2B zeigt, stammt übrigens aus der Feder von Character Designer und Chief Animation Director Jun Nakai („GATE“).

Die Abenteuer von 2B und 9S gehen weiter

Vergangenes Jahr hatte Part 1 von „NieR:Automata Ver1.1a“ mit diversen Problemen zu kämpfen, was letztendlich zu mehreren Verschiebungen führte. Generell sei die Produktion der Adaption des Action-RPGs „NieR:Automata“ sehr anspruchsvoll für die Teams von Aniplex und Studio A-1 Pictures („Solo Leveling“) gewesen. Mehrere hundert Personen wirkten an der Umsetzung des Videospiels mit, um diesem in Form einer Anime-Serie neues Leben einzuhauchen.

Ein Unterfangen, das in Part 2 beziehungsweise Cours 2 sicherlich nicht einfacher werden dürfte. Generell sei der Arbeitsaufwand enorm gewesen, den die Verantwortlichen für die bisher verfügbaren 12 Episoden betreiben mussten. Vom ersten Drehbuch bis zur fertigen Episode habe es beispielsweise drei Jahre gedauert. Lagen die Skripte bereits vor, seien immer noch rund sechs Monate Arbeitszeit fällig geworden. Verglichen mit anderen Produktionen ein langer Zeitraum.

Part 1/Cours 1 von „NieR:Automata Ver1.1a“ entstand unter der Regie von Ryouji Masuyama („Blend S“) im Studio A-1 Pictures. Darüber hinaus kümmerte sich Masuyama ebenfalls gemeinsam mit „NieR“-Schöpfer Yokō Tarō um die Serienkomposition der Anime-Show. Jun Nakai verantwortete indes das Charakterdesign und war des Weiteren als Chief Animation Director beteiligt. MONACA („Nisemonogatari“) steuert zudem die Musik bei.

„NieR:Automata Ver1.1a Part 2“ soll irgendwann 2024 starten. Hierzulande könnt ihr den 12 Episoden umfassenden Part 1 exklusiv bei Crunchyroll streamen. Beim VoD-Anbieter ist die Anime-Serie sowohl im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation verfügbar. Die Videospiel-Vorlage entstand im Studio PlatinumGames („Bayonetta“) in Zusammenarbeit mit Square Enix und erschien erstmals im Jahr 2017.

NieR:Automata Ver1.1a Part Key Visual:

Freut ihr euch schon auf Part 2 der Anime-Serie „NieR:Automata Ver1.1a“?

