Solo Leveling: Crunchyroll produziert Dokumentation zum Anime-Hit

Mit dem blutigen Fantasy-Abenteuer „Solo Leveling“ ist Anfang Januar ein waschechter Anime-Hit an den Start gegangen, der die Herzen zahlreicher Fans weltweit im Sturm erobern konnte. Streaming-Anbieter Crunchyroll, bei dem ihr die Serie exklusiv anschauen könnt, will nun einen Blick hinter die Kulissen werfen. Im Rahmen des IGN Fan Fest 2024 bestätigte das Unternehmen eine kommende Dokumentation, die dem Hype um die Show auf den Grund gehen soll.

Passend zur Ankündigung durften die Kollegen von IGN auch einen ersten Trailer zur zweiteiligen Doku veröffentlichen, die auf den Namen „The Leveling of Solo Leveling“ hört. Das fast anderthalb Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Webtoon-Aufstieg und Anime-Hype

Kurz nach dem IGN Fan Fest 2024 folgte schließlich eine offizielle Mitteilung von Crunchyroll, die in einem eigenen Beitrag etwas näher auf das Projekt eingehen. Die kommende Dokumentation soll die Entwicklung des Webtoon-Hits zum Anime-Hypetitel nachzeichnen. Hierfür hat sich der VOD-Anbieter mit der in Paris ansässigen Produktionsfirma AllSo zusammengetan. Gedreht wurden die zwei Teile sowohl in Japan als auch in Südkorea.

In Episode 1, „Ein Hunter erhebt sich“, sprechen die Verantwortlichen der Doku in Korea mit D&C Media. Das Unternehmen fungiert als Herausgeber diverser Webtoons und Webromane. Ebenfalls zu Wort kommen Leute des Webtoon-Studios Redice, die unter anderem an „Solo Leveling“ und „Tomb Raider King“ arbeiten. So wollen die Macher der Dokumentation den Aufstieg des Werks als Webtoon-Megahit noch einmal aufarbeiten und veranschaulichen.

Folge 2, „Zweites Erwachen“, fokussiert sich anschließend auf die „Solo Leveling“-Anime-Serie. Hierfür sprechen die Verantwortlichen in Japan mit den Machern der Show. Unter anderem sollen Leute der Sony-Tochterfirma Aniplex („Demon Slayer“) und des Sony-Anime-Studios A-1 Pictures („Granblue Fantasy: The Animation“) zu Wort kommen. Genauer dürfen sich Fans auf Gespräche mit den Produzenten und dem Regisseur der Anime-Serie freuen.

„Solo Leveling“ basiert auf einer gleichnamigen Manhwa-Vorlage von Autor Chugong und Zeichner Dubu. Die Reihe umfasst 14 Bände, die von 2018 bis 2021 veröffentlicht wurden. Die Anime-Adaption entsteht bei Studio A-1 Pictures unter der Regie von Shunsuke Nakashige („BanG Dream!“). Bisher könnt ihr euch bei Crunchyroll acht Episoden des Fantasy-Abenteuers anschauen, sechs davon wahlweise auch mit deutscher Synchronisation.

„The Leveling of Solo Leveling“ hat gegenwärtig noch keinen Starttermin bei Crunchyroll. Weitere Informationen diesbezüglich sollen jedoch schon bald folgen.

The Leveling of Solo Leveling Trailer:

The Leveling of Solo Leveling Key Visual:

