PLAY3.DE on Tour: Die AnimagiC 2023-Highlights von Aniplex und Crunchyroll

Die AnimagiC 2023 hatte allerlei für Anime- sowie Manga-Fans zu bieten und wir waren für euch in Mannheim mittendrin im Getümmel. Unter anderem haben diverse Unternehmen eigene Panels veranstaltet, in deren Rahmen die Verantwortlichen einen Einblick in ihre aktuellen sowie kommenden Projekte gewährt haben. Mit von der Partie waren ebenfalls Aniplex und Crunchyroll, deren Messehighlights wir euch natürlich keinesfalls vorenthalten möchten.

Aniplex: Androiden und Monsterjäger

Wir beginnen unsere kleine Übersicht mit Aniplex, einem Tochterunternehmen von Sony Music Entertainment Japan, das in den letzten Jahren an bekannten Anime-Produktionen wie „Bleach: Thousand-Year Blood War“, „Demon Slayer“, „Fate/Zero“ oder auch „The Seven Deadly Sins“ beteiligt war. Als Ehrengäste waren für das Panel Miho Matsumoto, die Produzentin von „NieR:Automata Ver1.1a“, und Sota Furuhashi, Produzent von „Solo Leveling“, anwesend.

Zunächst gaben beide einen Einblick in ihre Arbeit und sprachen darüber, wie sie an ein Anime-Projekt herangehen, das nicht auf einer Manga-Vorlage basiert. Matsumoto verriet am Beispiel von „NieR:Automata“, das Spiel habe eine „super Grafik“, weshalb es schwierig gewesen sei, das Game rein visuell in einem anderen Medium umzusetzen. Als Vorbereitung habe das Team deshalb den Titel gespielt und Ideen gesammelt, was in die TV-Show übernommen werden sollte.

Im Falle von Webtoons, wie etwa „Solo Leveling“, sei es laut Furuhashi schwierig, das Erzähltempo anzupassen. Dieses sei bei einem Webtoon durch das Scrollen am PC oder Smartphone sehr viel höher als beispielsweise bei einem Manga. Aus diesem Grund sei es schwierig, Geschichten dieser Art als Anime umzusetzen. Die Verantwortlichen müssten hierbei schauen, wie das Tempo bestmöglich angepasst werden könnte, was schon bei der Drehbuchproduktion beginne.

Anschließend verrieten beide, worauf sie bei der Umsetzung einer Vorlage besonders achten würden. Während Matsumoto darauf bedacht sei, etwas nicht 1:1 zu adaptieren, sondern etwas zu erschaffen, was dem Original neue Facetten hinzufügt, stehe für Furuhashi der Respekt vor der Vorlage an erster Stelle. Darüber hinaus achte er stets sehr genau darauf, ein gutes Arbeitsklima innerhalb des zuständigen Teams zu schaffen, damit sich dieses frei entfalten könne.

Kurz darauf gingen beide noch ein wenig auf den Stand der Produktion ihrer aktuellen Anime-Projekte ein. Miho Matsumoto arbeitet gegenwärtig an einem neuen „Blue Exorcist“-Anime. Sie freue sich riesig, dass die Serie neu aufgelegt wird. Die Arbeiten würden ihren Äußerungen nach planmäßig verlaufen und sie hoffe bereits jetzt, dass sich die wartenden Fans letztendlich auf die Arbeit von ihrem Team und ihr freuen werden.

Sota Furuhashi ging derweil auf die von vielen Fans heißerwartete Anime-Adaption von „Solo Leveling“ ein und verriet, die Mitglieder des Studios A-1 Pictures („Sword Art Online“-Reihe“) würden derzeit sehr fleißig arbeiten. Da die Webtoon-Vorlage seiner Ansicht nach sehr stylish sei, wäre es eine besondere Herausforderung, diese gut umzusetzen. Er freue sich schon darauf, den Fans bald die ersten Actionszenen zeigen zu können.

Kurz vor dem Ende des AnimagiC 2023-Panels hatten die anwesenden Fans noch die Chance, im Rahmen einer kleinen Q&A-Runde einige Fragen an die beiden Aniplex-Produzenten zu stellen. Da „NieR:Automata Ver1.1a“ später noch ein eigenes Panel spendiert bekam, fokussierte sich das Interesse vor allem auf „Solo Leveling“. Furuhashi verriet auf Nachfrage unter anderem, dass die Anime-Serie, die bei Crunchyroll zu sehen sein wird, einige Originalszenen enthalten werde.

Diese sollen vor allem mehr auf die Nebenfiguren der Story eingehen. Damit diese neuen Inhalte der Vision des Originals möglichst treu bleiben, basieren sie teilweise auf Schilderungen, die in einigen Sprechblasen nur angerissen werden. Des Weiteren erklärte er, dass sich Season 1 der Webtoon-Verfilmung sehr genau an die Vorlage halten solle. Deshalb könne er auch nicht sagen, ob darin Verweise auf andere Geschichten des „Solo Leveling“-Universums enthalten sein werden.

Crunchyroll: Ein Meisterdetektiv im Kino, Super-Saiyajin in HD & Teufelsjäger auf Deutsch

Crunchyroll, das seit wenigen Jahren ebenfalls Teil des Sony-Konzerns ist, stellte am Sonntag sein Programm für die kommenden Monate vor. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass inzwischen mehr als 24.000 Episoden beim Streaming-Anbieter verfügbar sind, über 4.500 mit deutscher Synchro, folgte ein von vielen Fans lange erwartetes Update: Das Startdatum der 2. Staffel von „Demon Slayer“ in deutscher Sprachfassung!

Seit dem 6. August 2023 könnt ihr die ersten Episoden von Season 2 des Anime-Hits beim VoD-Service anschauen. Jede Woche erscheinen direkt zwei Episoden. Die 3. Staffel wird unmittelbar im Anschluss, am 8. Oktober 2023, starten und das gleich mit drei Episoden pro Woche. Darüber hinaus bestätigten die Verantwortlichen, dass sämtliche Sprecher und Sprecherinnen weiterhin in ihren bekannten Rollen zu hören sein werden.

Am 7. September 2023 wird indes die deutsche Synchronisation der 2. Staffel „Jujutsu Kaisen“ starten. Auch hier dürfen sich Fans auf den aus Season 1 vertrauten Sprecher-Cast freuen.

Nachdem Crunchyroll bereits auf der Japan Expo 2023 in Paris vier neue Anime-Serien angekündigt hatte, folgte in Mannheim die Bestätigung für drei weitere neue Anime-Serien, die ihr bald beim Streaming-Anbieter im Simulcast verfolgen könnt. Bei den Serien handelt es sich um „AQUARION: Myth of Emotions“, „Girlfriend, Girlfriend Staffel 2“ und „Tearmoon Empire“. Die letzten beiden Titel werden bereits im Oktober 2023 starten.

Natürlich kamen ebenfalls Manga-Fans auf ihre Kosten. Für die kommenden Monate kündigte Crunchyroll unter anderem eine Komplettbox von „Hell’s Paradise“ sowie die beiden brandneuen Lizenzen „Denjin N“ (ab Juni 2024) sowie „Gokurakugai“ (ab August 2024) an.

Auch für massig Nachschub im Home Video-Bereich ist für die nächste Zeit gesorgt. Im Januar und Februar 2024 wird der Anime-Hit „Chainsaw Man“ endlich auf Blu-ray und DVD erscheinen. Bereits im Dezember dürfen sich Fans indes auf 4K-Collector’s Editions zu „Dragon Ball Super: Super Hero“ und „One Piece Film: Red“ freuen, die mit einigen neuen Extras im Gegensatz zu den bisherigen Veröffentlichungen beider Titel daherkommen sollen.

Des Weiteren werden ab 2024 die OADs (Original Anime DVD) zu „Attack on Titan“ und der Anime-Klassiker „Perfect Blue“ von Meisterregisseur Satoshi Kon („Tokyo Godfathers“) erscheinen. Apropos Anime-Klassiker: Wie bereits aktuell „Dragon Ball“ soll bereits ab Winter auch die Nachfolgeserie „Dragon Ball Z“ hierzulande erstmals in einer HD-Variante auf Blu-ray veröffentlicht werden. Genaue Daten zu diesen Releases stehen gegenwärtig noch aus.

Zudem dürfen sich Anime-Fans im kommenden Jahr auf die Disc-Veröffentlichungen von „Don’t toy with me, Miss Nagatoro Staffel 1“, „Tokyo Revengers Staffel 1“ und „Uzaki-chan wants to Hang Out! Staffel 1“ freuen. Auch hier sind genaue Release-Termine noch nicht bekannt.

Gegen Ende ging es schließlich um die kommenden Kinoveröffentlichungen und für den 26, September 2023 wurde das Fantasy-Drama „Over the Sky“ angekündigt.

Ehe das Panel beendet wurde, hatten die Verantwortlichen von Crunchyroll noch „eine letzte Sache“ im Petto, auf die sicherlich ebenfalls viele deutsche Anime-Fans bereits lange gewartet haben: Am 31. Oktober 2023 bringt das Unternehmen „Detektiv Conan Film 26: Das schwarze U-Boot“ in die hiesigen Kinos! Aktuell laufen die Synchronchronarbeiten noch auf Hochtouren und auch hier werden alle bekannten Sprecher sowie Sprecherinnen wieder mit dabei sein.

