PLAY3.DE on Tour: Wir waren auf der Japan Expo 2023 in Paris!

Letzte Woche fand in Paris die Japan Expo 2023 statt und wir waren für euch mittendrin im Messegetümmel. Was wir dort alles erlebt haben, möchten wir euch selbstverständlich keinesfalls vorenthalten!

In Frankreichs Hauptstadt öffnete vergangenes Wochenende die Japan Expo 2023 ihre Tore für Besucher aus aller Welt. Bei der 2019er-Ausgabe des Events waren mehr als 252.000 Menschen dem Ruf gefolgt, um sich unter anderem mit Anime, Manga und J-Games zu befassen. Crunchyroll hat uns diesmal nach Paris eingeladen und so durften wir uns für euch mitten ins Getümmel im rund 246.000m² großen Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte stürzen.

Bei über 30°C durch die Messehallen

Für den Fall, dass ihr nicht wissen solltet, was die Japan Expo ist, hier eine kleine Erklärung: Bei dieser viertägigen Veranstaltung handelt es sich um die drittgrößte Messe Frankreichs und sie zählt sogar weltweit zu den größten Conventions dieser Art. Im Mittelpunkt steht dabei, wie der Name es bereits vermuten lässt, alles rund um den asiatischen Inselstaat, von den eingangs bereits erwähnten Anime, Manga und J-Games bis hin zu Essen, Kultur sowie Sport.

Zu den diesjährigen Ehrengästen zählten unter anderem „City Hunter“-Schöpfer Tsukasa Hôjô, „Cyberpunk: Edgerunners“-Character Designer Yoh Yoshinari, CyberConnect2-Gründer Hiroshi Matsuyama und der französische Mangaka Tony Valente („Radiant“).

Am Freitag verbrachten wir fast den ganzen Tag auf der Messe und von Beginn an war spürbar, wie sehr sich alle Anwesenden darüber gefreut haben, sich mit anderen Leuten zu treffen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Es war eine ungemein angenehme Atmosphäre und jeder, mit dem wir uns unterhalten haben, war überaus freundlich. Lediglich die innerhalb wie außerhalb herrschenden Temperaturen von über 30°C machten allen zu schaffen.

Gemeinsam mit ein paar anderen Journalisten, die aus Spanien, England und Deutschland stammten, bahnten wir uns nach einem herzlichen Empfang am Crunchyroll-Stand einen Weg durch die großen Messehallen. Bereits am Vormittag herrschte ein reges Treiben auf dem Gelände und wir ließen uns gerne von der guten Stimmung um uns herum anstecken. Bei all dem Trubel, der Geräuschkulisse und den vielen Ständen war es gar nicht so leicht, alles zu erfassen, doch Marion, die für uns die Rolle des Messe-Guides übernahm, hatte zum Glück stets den Überblick.

In unserer kleinen Gruppe gingen wir also durch die großen Messehallen der Japan Expo, vorbei an tausenden Menschen, die teils ebenfalls mit großen leuchtenden Augen innehielten, um Erinnerungsfotos zu knipsen oder Ausstellungsstücke zu bestaunen. Bekannte Unternehmen wie ABYstyle, Bandai Namco, Crunchyroll, Nintendo oder auch WEBTOON haben groß aufgefahren, doch auch kleine Stände konnten immer wieder die Blicke mit ihren Kunstwerken auf sich ziehen.

Ein besonderes Highlight erwartete uns nach unserem Rundgang. Denn wir hatten die seltene Gelegenheit, mit Brady McCollom, dem COO von Crunchyroll, ein kleines Interview zu führen. Eine Chance, die wir nutzten, um mit ihm über verschiedene Themen wie die Anime Awards oder auch die Kooperation mit anderen Sony-Abteilungen zu sprechen!

Crunchyroll-COO Brady McCollum über Anime Awards und Zusammenarbeit mit Sony

Zunächst haben wir unseren Gesprächspartner auf die jüngste Ausgabe der Crunchyroll Anime Awards angesprochen, die erstmals in Tokio stattfanden. Ein Umstand, über den er sich auch persönlich sehr gefreut habe, immerhin sei Anime ein Medium, „das wir alle lieben“. Überaus beeindruckt zeigte er sich vom „Engagement, der Anzahl der Abstimmungen, dem täglichen Interesse der Fans und der schieren Freude, die man bei der Preisverleihung sehen konnte“.

Des Weiteren habe er sich sehr für die Serien gefreut, die bei der Verleihung abgeräumt haben und so kamen wir auch kurz auf die Videospiel-Verfilmung „Cyberpunk: Edgerunners“ von Studio Trigger zu sprechen, die exklusiv bei Netflix zur Verfügung steht. Brady McColloms Meinung nach sei es für die Anime Awards wirklich wichtig gewesen, möglichst viele Titel zu zeigen: „Für die Industrie wollen wir in der Lage sein, die Schöpfer zu feiern, und wir wissen, dass Anime über zahlreiche Plattformen hinweg verfügbar sind.“

Dass sich „Cyberpunk: Edgerunners“ die begehrte Trophäe als „Anime des Jahres“ sichern konnte, sei für McCollom „großartig“, da dies den Leuten zeigen würde, dass sie Anime an „vielen Orten erleben können“. Mit einem verschmitzten Lächeln fügte er abschließend hinzu, er hoffe natürlich, „dass die Fans letztendlich Crunchyroll finden werden.“

Anschließend wollten wir vom Crunchyroll-COO wissen, wo er für die Anime Awards 2024 noch Verbesserungspotential sieht. Eine Herausforderung seien die verschiedenen Zeitzonen, in denen das Event verfolgt werden könne. Dies sei etwas, das die Verantwortlichen eingängig untersuchen würden. Wie uns McCollom diesbezüglich verriet, „gibt es noch viel zu lernen“, doch da diesmal mehr Zeit für die Planung ist, sei er sich sicher, dass die nächste Show noch besser sein werde.

Da Crunchyroll 2021 von Sony übernommen wurde, haben wir unseren Interviewpartner ebenfalls auf das Teamwork mit den anderen Abteilungen des Konzerns angesprochen. Es sei laut ihm eine „großartige Zusammenarbeit“ und auch hierfür seien die Anime Awards ein gutes Beispiel, bei dem die Macher mit anderen Sony-Divisionen kooperiert hätten.

Zudem würde der VoD-Anbieter seit einiger Zeit auch Inhalte von Sony Music anbieten, unter anderem ausgewählte Konzerte oder Musikvideos. „Es ist großartig, mit anderen Abteilungen innerhalb von Sony zusammenzuarbeiten, um unser hohes Niveau zu übertreffen und unseren Fans auf der ganzen Welt hervorragende Erlebnisse zu bieten.“

Außerdem würde auch Aniplex, das seit 2001 zu Sony Music gehört, hierbei eine wichtige Rolle zukommen. Ob es in Zukunft womöglich zu einer Kooperation zwischen Crunchyroll und Aniplex kommen könnte, etwa um einen neuen Original-Anime zu produzieren, wollte uns McCollom übrigens nicht verraten. Er deutete jedoch an, dass irgendwann eventuell eine Ankündigung folgen könnte, „denn es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu schaffen. Anime ist ein großartiges Medium und wir wollen die richtigen Geschichten bringen.“

Abschließend unterstrich Brady McCollum, dessen Liebe für Anime übrigens Klassiker wie „Dragon Ball“ und „Cowboy Bebop“ geweckt hätten, uns gegenüber noch einmal, er sei sehr glücklich darüber, mit Crunchyroll „Teil eines weltweiten Phänomens“ zu sein. Das Unternehmen wolle weiterhin eifrig daran arbeiten, die Erfahrung für Fans zu verbessern, etwa indem mehr Synchronfassungen auf der Plattform angeboten werden.

Nach unserem Interview hatten wir erneut die Gelegenheit, uns wieder ins Getümmel zu stürzen und so drehten wir erneut unsere Runden durch die Messehallen der Japan Expo. Dabei sahen wir uns nicht nur im Games-Bereich etwas um, wo unter anderem einige Retro-Spiele gezockt werden, sondern sich die Besucher und Besucherinnen sogar körperlich bei einem Tanzspiel betätigen konnten. Es war übrigens nicht die einzige sportliche Aktivität, die wir uns ansehen konnten. Denn auf einer kleinen Bühne wurde unter anderem ein Schwerttanz vorgeführt und auch Sumoringer durften ins Aktion bestaunt werden!

Später ging es noch einmal zurück zum Crunchyroll-Stand, wo es nicht nur über 10.000 Manga-Bände (!), sondern auch Anime-Musik auf Schallplatte zu kaufen gab. Darüber hinaus war es ebenfalls möglich, an einigen Spielen teilzunehmen: Zwei Teams konnten sich in einem „Mashle: Magic and Muscles“-Escape Room messen, bei einem „Jujutsu Kaisen“-Reaktionstest gegeneinander antreten und an einer kleinen Truhe Horoskope ziehen.

Lohnt sich der Trip nach Paris zur Japan Expo? – Definitiv!

Ihr merkt also schon: Die Japan Expo 2023 hatte allerlei zu bieten – viel mehr, als wir euch an dieser Stelle beschreiben könnten. Wir haben uns am Freitag und Samstag abseits der großen Aussteller ebenso bei vielen kleineren Ständen umgeschaut, die nicht nur allerlei unterschiedliche Kunstwerke zu bieten hatten, etwa Bilder oder Pins, sondern bei denen die Besucher teilweise sogar selbst aktiv werden durften und beispielsweise etwas basteln konnten.

Für den Fall, dass ihr ein Herz für Merchandise-Artikel haben solltet, werdet ihr auf der Messe natürlich ebenfalls fündig. Es können allerlei Goodies abgestaubt werden, von T-Shirts und anderen Kleidungsstücken, über Poster bis hin zu Figuren sowie weiteren Artikeln wird hier alles geboten, was das Fan-Herz höherschlagen lässt. In den Hallen des riesigen Messegeländes dürfte wirklich jeder fündig werden.

Solltet ihr also ein Herz für Anime, Manga und generell alles rund um Japan haben, können wir euch einen Besuch der Japan Expo nur wärmstens ans Herz legen. Es ist ein wirklich großartiges Event, bei dem zehntausende Menschen zusammenkommen, um eine gemeinsame Leidenschaft zu feiern. Sei es, um die neuesten Infos aus erster Hand zu erfahren, bekannte Künstler und Künstlerinnen einmal hautnah zu sehen oder um das Cosplay Village mit Leben zu füllen.

Solltet ihr einmal mit dem Gedanken spielen, für das Event nach Paris zu reisen, möchten wir euch sagen: Diese Chance solltet ihr ergreifen, denn die Erfahrung ist es absolut wert! Es ist ein Erlebnis, das ihr so schnell sicherlich nicht vergessen werdet – wir werden es definitiv nicht. Und falls sich uns noch einmal die Möglichkeit eröffnen sollte, die Messe besuchen zu können, würden wir keine Sekunde zögern.

