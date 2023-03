Cyberpunk Edgerunners: Von Crunchyroll als Anime des Jahres ausgezeichnet

Am vergangenen Wochenende vergab eine erfahrene Jury in der japanischen Hauptstadt Tokio die Crunchyroll Anime-Awards und zeichnete damit die besten Animes des Jahres aus.

Als einer der Sieger ging der auf dem Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ basierende Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ aus der Veranstaltung hervor. So sicherte sich die im vergangenen September auf Netflix veröffentlichte Anime-Produktion nicht nur den Award für den besten Anime des Jahres. Darüber hinaus wurde der Anime für die Performance der englischsprachigen Synchronsprecher ausgezeichnet.

Mit einem kurzen Statement bedankten sich die Macher auf Twitter für die Auszeichnungen: „Es ist eine große Ehre! Wir möchten uns bei allen für ihre Unterstützung, ihre Stimmen und das Ansehen unseres Animes bedanken.“

Laut Piotr Nielubowicz, dem verantwortlichen Chief Financial Officer des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt, entwickelte sich „Cyberpunk: Edgerunners“ auf Netflix zu einem Hit und schaffte zwischenzeitlich in 19 Ländern den Sprung in die Top 10 der meistgesehenen Serien beziehungsweise Filme auf Netflix.

Ein Nachfolger oder eine zweite Staffel sind trotz des Erfolges aber wohl nicht geplant. Dies ließen zumindest die Aussagen von Satoru Honma, dem Community-Manager von CD Projekt Japan, vermuten. „Ich persönlich würde gerne weiterhin mit japanischen Studios zusammenarbeiten, um in Zukunft mehr Anime zu produzieren, auch weil wir sehr gutes Feedback erhalten haben“, führte Honma aus.

„Aber nur um das klarzustellen, Cyberpunk: Edgerunners war als eigenständiges Werk geplant, also gibt es nicht so etwas wie ‚wir arbeiten eigentlich im Hintergrund an Staffel 2′.“

Bei Crunchyroll handelt es sich um einen Anime-Streaming-Dienst mit mehr als 1.000 Serien und Filmen. Der Service bringt es laut offiziellen Angaben auf über 120 Millionen registrierte Nutzer und rund zehn Millionen Abonnenten in rund 200 Ländern.

Today at the Crunchyroll Anime Awards ceremony, Cyberpunk: #Edgerunners was awarded Anime of the Year and Best VA Performance (EN)!🏆 It’s a great honor! We’d like to thank everyone for their support, votes, and for watching our anime 💛💚 pic.twitter.com/kwq1W8WCp6

— Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) March 4, 2023