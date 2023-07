Crunchyroll: Streaming-Service kündigt auf Japan Expo vier neue Anime-Lizenzen an

Am vergangenen Wochenende verkündete Crunchyroll auf der Japan Expo 2023, das Unternehmen habe sich die Rechte an vier kommenden Anime-Serien sichern können.

In Form der Japan Expo 2023 fand am vergangenen Wochenende eine der größten Messen Frankreichs statt und auch VoD-Anbieter Crunchyroll war mittendrin. Im Rahmen eines eigenen Panels am Samstag kündigte der Streaming-Service gleich vier neue Anime-Lizenzen auf einen Schlag an, von denen drei noch sicher in diesem Jahr starten sollen! Um welche Serien es sich dabei genau handelt, verraten wir euch wie gewohnt in den nachfolgenden Zeilen.

Crunchyroll-Anime Nr. 1: A Girl & her Guard Dog

Den Anfang macht der Romance-Anime „A Girl & her Guard Dog“, der sich um die 15-Jährige Isaku dreht. Nachdem ihre Eltern vor einigen Jahren ums Leben kamen, wurde sie von ihrem Großvater, dem dritten Oberhaupt eines Yakuza-Clans, aufgenommen. An der Oberschule möchte die junge Protagonistin endlich versuchen, ein normales Leben zu führen, doch wird ihr das gelingen, wenn der Clan-Anführer Keiya immer in ihrer Nähe ist?

Die Anime-Serie entsteht im Studio Project No. 9 („Bottom-Tier Character Tomozaki“) unter der Regie von Yoshihiro Takamoto („Beelzebub“). Ihr dürft euch die romantische Show voraussichtlich ab Oktober 2023 bei Crunchyroll im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln ansehen.

Crunchyroll-Anime Nr. 2: Berserk of Gluttony

Darüber hinaus hat Crunchyroll sich die Lizenz am kommenden Fantasy-Abenteuer „Berserk of Gluttony“ geschnappt. Im Mittelpunkt der Handlung steht Fate Graphite, der zu den sogenannten „Verlassenen“ gehört. Auf ihm lastet ein Fluch, die „Völlerei“, weshalb er immer weiter essen muss, ohne jemals satt werden zu können – oder zumindest dachte er das lange Zeit. Nachdem er die Seele eines sterbenden Diebes verschlungen hatte, erwachte Fates wahre Macht.

Produziert wird der Action-Fantasy-Mix im Studio A.C.G.T. („Kino’s Journey“), wobei Tetsuya Yanagisawa („High School DxD New“) den Posten des Regisseurs bekleiden wird. Aller Voraussicht nach könnt ihr euch ab Herbst 2023 bei Crunchyroll die Serie mit deutschen Untertiteln und japanischer Sprachausgabe ansehen.

Crunchyroll-Anime Nr. 3: Frieren – Beyond Journey’s End

Die dritte Anime-Serie im Bunde ist das Fantasy-Drama „Frieren – Beyond Journey’s End“, deren Story sich um Magierin Frieren dreht, die einst gemeinsam mit dem Helden Himmel und seiner Truppe den mächtigen Dämonenkönig bezwingen konnte. 50 Jahre später besucht sie ihre Freunde von einst erneut, doch während sie als Elfe sich kaum verändert hat, sind Himmel & Co. fast am Ende ihres Lebensweges angelangt. Mit großem Bedauern begibt sie sich wenig später auf eine Reise, auf der sie vielen Menschen, ihren Geschichten und Schicksalen begegnen soll.

Verantwortlich für die Manga-Adaption zeichnet das renommierte Studio Madhouse („One Punch Man“), bei dem Keiichirô Saitô („Bocchi the Rock!“) auf dem Regiestuhl sitzen wird. In Japan startet das packende Fantasy-Abenteuer am 29. September 2023 mit einem zweistündigen Special. Bei Crunchyroll könnt ihr die Show im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln verfolgen.

Crunchyroll-Anime Nr. 4: The Demon Prince of Momochi House

Bei der vierten und letzten Anime-Serie, die Crunchyroll im Rahmen der Japan Expo 2023 angekündigt hat, handelt es sich um die Fantasy-Romanze „The Demon Prince of Momochi House“. Die Rolle der Hauptfigur übernimmt die junge Himari Momochi, die an ihrem 16. Geburtstag ein uraltes und ihr unbekanntes Anwesen erbt. Wie sich später herausstellt, liegt das sich darauf befindliche Haus auf der Grenze zwischen der Menschen- und Geisterwelt. Himari soll fortan als Wächterin dieses Ortes fungieren, doch sie muss feststellen, dass auch drei unglaublich schöne Männer in diesem Gebäude wohnen.

Um die Adaption der mit 16 Bänden abgeschlossenen Manga-Vorlage kümmert sich Studio Drive („KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!“) unter der Regie von Nobuo Shirahata („The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh“). Auch dieser Romance-Anime wird mit einem zweistündigen Special starten, allerdings ist gegenwärtig noch unbekannt, ab wann ihr den Titel beim VoD-Anbieter ansehen können werdet.

Freut ihr euch darüber, dass Crunchyroll diese Lizenzen auf der Japan Expo verkündet hat und ihr euch die Anime-Serien beim Streaming-Service anschauen können werdet?

