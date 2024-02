One Punch Man: Krachender erster Trailer zu Staffel 3 des Superhelden-Anime-Hits veröffentlicht

Ein Superheld kehrt zurück! Die 3. Staffel des Anime-Hits "One Punch Man" zeigt sich in einem ersten krachenden Trailer, der sich vor allem auf Bösewicht Garou fokussiert.

Fans der „One Punch Man“-Reihe haben es wahrlich nicht leicht, denn obwohl Staffel 3 des Superhelden-Anime-Hits bereits im August 2022 angekündigt wurde, folgte anschließend eine lange Funkstille. Nun meldet sich Season 3 der Anime-Serie jedoch endlich mit einem ersten krachenden Trailer zurück! In diesem steht allerdings nicht unser Protagonist Saitama im Mittelpunkt, sondern Bösewicht Garou, der seine Kräfte erprobt.

Das fast zwei Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel anschauen. Außerdem könnt ihr euch unten ebenfalls das offizielle Key Visual zu Staffel 3 ansehen.

Größte Kraft gegen ultimative Angst

Nach der Ankündigung der 3. „One Punch Man“-Season machten zahlreiche Gerüchte die Runde, welches Animationsstudio diese produzieren könnte. Während Staffel 1 noch bei Studio Madhouse („Death Note“) entstand, die sich aktuell um den Anime-Hit „Frieren – Nach dem Ende der Reise“ kümmern, übernahm Staffel 2 das Team von Studio J.C.STAFF („Edens Zero“). Aufgrund einer schwankenden Animationsqualität waren viele Fans jedoch unzufrieden mit dem Sequel.

In der Gerüchteküche wurde unter anderem der Name MAPPA immer wieder heiß gehandelt. Das Animationsstudio hat mit „Attack on Titan: Final Season“, „Hell’s Paradise“ und nicht zuletzt „Jujutsu Kaisen“ immerhin bewiesen, dass es großartige Actionszenen erschaffen kann. Doch dieser Fan-Traum geht nun nicht in Erfüllung, denn das Team von Studio J.C.STAFF kehrt zurück, um auch Season 3 von „One Punch Man“ auf unsere Bildschirme zu bringen.

Um die Serienkomposition kümmert sich erneut Tomohiro Suzuki („Frieren – Nach dem Ende der Reise“). Das Charakterdesign verantwortet indes einmal mehr Chikashi Kubota („One Piece – 6. Film: Baron Umatsuri und die geheimnisvolle Insel“). Unterstützung erhält er diesmal von Shinjiro Kuroda („Sk8 the Infinity“) und Ryosuke Shirakawa („A Silent Voice“). Makoto Miyazaki („Spy x Family“) steuert erneut die Musik für die Superhelden-Action bei.

„One Punch Man“ basiert auf einer gleichnamigen Webcomic-Reihe von Autor und Zeichner ONE („Mob Psycho 100“), die seit 2009 erscheint. Auf den Erfolg der Serie folgte im Juni 2012 eine Manga-Adaption von Yusuke Murata („Eyeshield 21“) im Shueisha-Verlag („Dragon Ball“), die bisher 200 Kapitel umfasst. Von diesen erschienen bis jetzt 150 Kapitel in 29 Sammelbänden. Die 1. Staffel der Anime-Serie startete 2015 im japanischen TV.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Saitama, der früher einmal ein normaler Mensch war. Nach einem intensiven Training ist er inzwischen jedoch so stark, dass er jeden Gegner mit nur einem Schlag ausschaltet. Seine überwältigende Stärke nutzt er zwar, um seine Stadt zu beschützen, allerdings hat sie ihn auch in eine existentielle Krise gestürzt, da er keinen würdigen Gegner mehr findet. Bösewicht Garou könnte hier nun endlich wieder eine Herausforderung darstellen.

Staffel 3 von „One Punch Man“ hat gegenwärtig noch keinen offiziellen Starttermin. Bis dieser enthüllt wird, könnt ihr euch Season 1 und 2 hierzulande bei Crunchyroll wahlweise im japanischen Original mit deutschen Untertiteln oder mit deutscher Synchronisation anschauen.

One Punch Man Staffel 3 Trailer

One Punch Man Staffel 3 Key Visual

Wie gefällt euch der erste Trailer zur 3. Staffel von „One Punch Man“?

