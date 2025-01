Crunchyroll: 5 Anime-Tipps für die Winter-Season 2025 mit Solo Leveling, Zenshu & mehr

Die Winter-Season 2025 ist offiziell gestartet und im Gepäck hat sie allerlei potentiell hochkarätige Anime-Serien! Wie zuletzt im vergangenen Sommer möchten wir euch erneut einige vielversprechende Shows ans Herz legen. Genauer möchten wir euch fünf Titel empfehlen, die ihr in den kommenden Wochen und Monaten bei Crunchyroll im Auge behalten solltet.

Fate/Strange Fake (OmU)

Starttermin: 31. Dezember 2024

Der Kampf um den Heiligen Gral entbrennt erneut, diesmal allerdings nicht in Japan, sondern in den USA. In der beschaulichen Stadt Snow Field finden sich langsam mächtige Zauberer aus aller Welt ein, um eine Chance zu haben, den allmächtigen Gegenstand erringen zu können. Allerdings ahnen sie noch nicht, dass dieser falsche Gralskrieg anders ablaufen soll als die bisherigen. Wer wird als Sieger aus dieser gewaltigen Schlacht hervorgehen?

In „Fate/Strange Fake“ bricht ein neuer Gralskrieg aus.

Nachdem bereits 2023 mit „Whispers of Dawn“ bereits ein TV-Special erschienen ist, startet nun die „Fate/Strange Fake“-Anime-Serie. Diese entsteht, genauso wie das Special, in Sonys hauseigenem Animationsstudio A-1 Pictures („86: Eighty Six“) unter der Regie von Takahito Sakazume (Animation Director bei „Sword Art Online: Ordinal Scale The Movie“). Wenn euch der Sinn nach abgedrehter Fantasy-Action steht, seid ihr hier goldrichtig!

Honey Lemon Soda (OmU + DE)

Starttermin: 8. Januar 2025

Uka ist eigentlich ein schüchternes Mädchen, doch als sie an die Oberschule wechselt beschließt sie, sich ändern zu wollen. Als ihr neuer Klassenkamerad Kai versehentlich Limonade über sie verschüttet, scheinen die guten Vorsätze schon fast verloren – doch er scheint Ukas Unsicherheiten gar nicht zu bemerken. Ganz im Gegenteil, denn er möchte sie ermutigen, mehr aus sich herauszukommen. Dies weckt Gefühle in Uka, die sie nicht erwartet hatte.

Falls ihr in der kalten Jahreszeit auf der Suche nach einer süßen romantischen Komödie mit zwei sympathischen Hauptcharakteren sein solltet, macht ihr in der Winter-Season 2025 bei Crunchyroll mit „Honey Lemon Soda“ sicherlich nichts verkehrt. Die charmante Anime-Serie entsteht im Studio J.C.Staff („Food Wars! Shokugeki no Soma“). Den Posten des Regisseurs bekleidet bei der RomCom Hiroshi Nishikiori („A Certain Magical Index“).

I May Be a Guild Receptionist, but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time

Starttermin: 10. Januar 2025

Als Empfangsdame beziehungsweise Rezeptionistin einer Gilde glaubte Alina eigentlich den perfekten Job für sich gefunden zu haben. Hier hat sie immerhin eine sichere Anstellung und darf bei der Arbeit sogar noch ein süßes Outfit tragen. Allerdings verkommt ihr Traum immer mal wieder zu einem Albtraum und zwar immer dann, wenn eine Nachtschicht droht. Wenn Abenteurer einen Boss nicht erledigen können, macht Alina das eben heimlich selbst!

Gilden-Empfangsdame Alina sieht zwar süß aus, hat es allerdings faustdick hinter den Ohren!

Mit „I May Be a Guild Receptionist, but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time“ erwartet euch nicht nur eine Anime-Serie mit einem verdammt langen und sperrigen Titel, sondern auch eine herrlich unterhaltsame Action-Comedy. Hier steht der Unterhaltungsfaktor ganz klar im Vordergrund und dank des renommierten Sony-Animationsstudios CloverWorks („Bocchi the Rock!“), bei dem Tsuyoshi Nagasawa Regie führt, sieht die Show auch ziemlich schick aus.

The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World (OmU)

Starttermin: 12. Januar 2025

Togo war als Roter Ranger ein Mitglied eines heldenhaften Ranger-Teams. Während ihres letzten Kampfes gegen eine finstere Organisation lief es jedoch nicht nach Plan, weshalb unser Protagonist sein Leben geopfert hat, um seinen Freunden den Sieg zu sichern. Allerdings schien das Schicksal noch immer Pläne mit Togo zu haben, denn dieser fand sich kurz darauf in einer anderen Welt wieder. Als Abenteurer Kizuna Red strebt er weiter nach Gerechtigkeit.

Was passiert, wenn „Power Rangers“ als Isekai-Abenteuer umgesetzt wird? Nun, dann dürfte dabei vermutlich eine Anime-Serie wie „The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World“ herauskommen. Studio Satelight („Log Horizon“) setzt unter der Regie von Keiichirou Kawaguchi („Hunter x Hunter: The Last Mission“) das Fantasy-Adventure um, das neben einer guten Prise Humor auch einige überraschend dramatische Momente bietet.

Zenshu (OmU + DE)

Starttermin: 5. Januar 2025

Natsuko Hirose wird nach ihrer Debütarbeit bereits als neuer Stern am Anime-Himmel gefeiert. Allerdings steigt durch diesen Erfolg der Druck auf das nächste Werk der visionären Regisseurin, was nicht ohne Folgen bleiben soll. Sie ist völlig blockiert, da Natsuko an einer RomCom arbeiten soll und noch nie verliebt war. Als sie während der Arbeit eines Tages ohnmächtig wird, erwacht sie wenig später in ihrem Lieblings-Anime. Ob sie hier lernt, was Liebe ist?

„Zenshu“ verspricht einer DER Anime-Hits der Winter-Season 2025 bei Crunchyroll zu werden.

Das renommierte Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) liefert mit „Zenshu“ eine der meisterwarteten Anime-Serien der Winter-Season 2025 bei Crunchyroll ab. Für die Regie ist Mitsue Yamazaki („Monthly Girls‘ Nozaki-kun“) verantwortlich. Auf den ersten Blick erwartet euch hier ein weiteres Isekai-Abenteuer, allerdings kann die Animationsserie gleichzeitig auch als Metakommentar auf die Anime-Branche verstanden werden, was ihr einen ganz eigenen Reiz verleiht.

Bonustipp: Solo Leveling Staffel 2 -Arise from the Shadow- (OmU + DE)

Starttermin: 4. Januar 2025

Nach den vorangegangenen Ereignissen ist Jin-Woo zu einem beeindruckenden Hunter herangereift. Mehr noch, denn mittlerweile kontrolliert er als Schattenmonarch eine ganze Armee ihm treu ergebener Schattenkreaturen. Während er weiter seine Kräfte steigert, um einen Weg zu finden, seine Mutter retten zu können, muss er seine neuen Fähigkeiten vor anderen Huntern verbergen. Schon bald soll sich Jin-Woos wahres Potential offenbaren.

Nach dem gewaltigen Erfolg der 1. Anime-Staffel in 2024 verwundert es nur wenig, dass das actionreiche und blutige Fantasy-Abenteuer mit „Solo Leveling -Arise from the Shadow“ nun in Season 2 geht. Ihr dürft euch erneut auf beeindruckend animierte Kämpfe freuen, die im Studio A-1 Pictures („Lycoris Recoil“) unter der Regie von Shunsuke Nakashige („Mother of the Goddess‘ Dormitory“) entstehen. Diese Fortsetzung dürft ihr nicht verpassen!

Neben Staffel 2 von „Solo Leveling“ starten in der Winter-Season 2025 auch noch weitere heißerwartete Anime-Fortsetzungen bei Crunchyroll. Hierzu zählen unter anderem „Blue Exorcist -The Blue Night Saga-„, „Die Tagebücher der Apothekerin“ Staffel 2 und „Dr. Stone Science Future“.

Welche neue(n) Anime-Serie(n) möchtet ihr euch in der Winter-Season 2025 bei Crunchyroll unbedingt ansehen?

