Yu-Gi-Oh!: Das neue Hauptset Supreme Darkness ist perfekt für GX-Fans + Gewinnspiel

Ihr möchtet mit euren Böser HELD-Monstern wieder so richtig in "Yu-Gi-Oh!" durchstarten? Dann ist das neue Hauptset "Supreme Darkness" perfekt für euch, denn darin erhält das aus "Yu-Gi-Oh! GX" bekannte Thema neuen Support!

Ein neues Jahr hat begonnen und „Yu-Gi-Oh!“-Fans dürfen sich bereits auf einige aufregende Neuerscheinungen freuen. Den Anfang macht das brandneue Hauptset „Supreme Darkness“, in dem sich die Bösen HELD-Monster erheben! Besonders für „Yu-Gi-Oh GX“-Leibhaber sind diese mächtigen Monster interessant, denn Jadens böses Alter Ego der Oberste König (Englisch: Supreme King) schickt die bösen Versionen seiner ansonsten strahlenden Helden in den Kampf.

Insgesamt beinhaltet „Yu-Gi-Oh! Supreme Darkness“ satte 101 Karten, einschließlich eines komplett neuen Themas, das hier seine Premiere feiert. Das erste 2025er-Hauptset umfasst 10 Secret Rares, 14 Ultra Rares, 26 Super Rares und 50 Commons. Darüber hinaus könnt ihr 24 dieser Karten auch als Quarter Century Secret Rare ziehen. Die besondere 101. Karte ist indes ausschließlich als Quarter Century Secret Rare verfügbar.

Ankunft der Bösen Helden und Aufstieg der Argostars

Die Stars des ersten Hauptsets 2025 sind die eingangs erwähnten Bösen HELD-Monster, welche an den Supreme King aus „Yu-Gi-Oh! GX“ und dessen Evil Heroes-Deck angelehnt sind. Der Subtyp des beliebten Helden-Archetypes erhält somit neuen Support, der dem Thema wieder einen ordentlichen Schub geben dürfte. Unter anderem erwarten euch böse Versionen von Elementar-HELD Bubbleman und Prisma. Der eigentlich Star ist jedoch, mal wieder, Neos.

Genauer ein neues Fusionsmonster, das auf Elementar-HELD Neos, einem von Jadens Lieblingsmonstern, basiert. In „Supreme Darkness“ wird das ansonsten so strahlende Monster zu Böser HELD Neos Lord. Diesen müsst ihr mittels der Zauberkarte Finstere Fusion als Spezialbeschwörung aufs Feld rufen. Gelingt euch das, könnt ihr ein Monster eures Gegner auswählen und über dieses die Kontrolle übernehmen. Ein sehr nützlicher Effekt!

Ebenfalls kurz erwähnen möchten wir das brandneue Thema, das in „Yu-Gi-Oh! Supreme Darkness“ seinen Einstand feiern wird. Hierbei handelt es sich um den Argostars-Archetype. Spielerisch dreht sich hier alles um die permanenten Fallen-Monsterkarten. Diese wiederum geben Adra und Parthe, den beiden Effektmonstern des Argostars-Themas, konstante Buffs. Zusätzlich können sie von der Monsterzone wieder in die Zauber-/Fallenzone zurückkehren.

Des Weiteren erhalten in „Supreme Darkness“ noch verschiedene weitere bekannte „Yu-Gi-Oh!“-Themen frischen Support. Hierzu zählen unter anderem Weißer Wald, Kristron, Geschwindigkeitsroid sowie Glasflügel.

Konami war so freundlich, uns ein „Yu-Gi-Oh! Supreme Darkness“-Display zuzuschicken. Unsere zwei besten Pulls sind sicherlich die beiden Effektmonster Elzette, Azamina vom Weißen Wald und Mulreizendes Miauls als Secret Rares.

Gewinnt ein Yu-Gi-Oh! Supreme Darkness-Display!

Um den Start ins neue „Yu-Gi-Oh!“-Jahr zu feiern, verlosen wir ein „Supreme Darkness“-Booster-Display und so könnt ihr gewinnen: Verratet uns in einem Kommentar unter diesem Artikel, welches euer Lieblings-HELD-Monster in der Anime-Serie „Yu-Gi-Oh! GX“ ist. Solltet ihr noch keinen PLAY3.DE-Account haben, könnt ihr das fix unter diesem Link ändern.

Teilnahmebedingungen:

Der Preis wird per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von PLAY3.DE sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel endet am 30. Januar 2025 um 23:59 Uhr.

Welches ist euer Lieblings-HELD-Monster in der Anime-Serie „Yu-Gi-Oh! GX“?

