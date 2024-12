Yu-Gi-Oh!: Ryzeal & Maliss – Crossover Breakers hat ein neues Tier-1-Deck dabei

Nachdem Konami mit der „Yu-Gi-Oh! Quarter Century Bonanza“ das perfekte Jubiläumsset veröffentlicht hat, ist nun mit „Crossover Breakers“ das letzte Set 2024 da. Dieses verspricht übrigens enorm interessant zu werden, denn insbesondere ein neues Thema dürfte die Meta des Sammelkartenspiels in den nächsten Monaten ordentlich aufmischen. Welches Thema das ist und was das Set darüber hinaus noch zu bieten hat, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Insgesamt umfasst „Crossover Breakers“ 60 Karten. 10 davon sind als Ultra Rare verfügbar und 10 weitere als Super Rare. 40 weitere Karten sind als Rare im Set enthalten. Des Weiteren könnt ihr 20 Karten ebenfalls als Super Rare ziehen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr zudem 15 Karten auch als Collector’s Rare sowie wenige Karten als Quarter Century Secret Rare ergattern.

Yu-Gi-Oh! erhält ein neues Tier-1-Deck

Mit „Crossover Breakers“ feiern drei brandneue Deck-Themen ihre große „Yu-Gi-Oh!“-Premiere. Besonders hohe Erwartungen setzen die Spieler in Ryzeal, das das Potential hat, in den nächsten Wochen und Monaten der Meta des Sammelkartenspiels seinen Stempel aufzudrücken. Viele Profispieler und Fans gehen davon aus, dass uns hier ein neues Tier-1-Deck, also eines der spielstärksten Decks des aktuellen Formats, erwartet. Doch was hat Ryzeal zu bieten?

Das Ziel des Ryzeal-Archetype ist es, möglichst schnell viele Stufe-4-Monster aufs Feld zu bekommen, um so sehr mächtige Rang-4-XYZ-Monster aufs Spielfeld zu beschwören. Diese sollen dafür sorgen, dass sie mit ihren Effekten die Karten eures Gegners zerstören oder eurer eigenen Hand weitere Karten hinzuzufügen. Damit euren XYZ-Monstern nicht die Materialien ausgehen, können sie Karten vom Friedhof zurückholen und an sich selbst anhängen.

Maliss im „Yu-Gi-Oh!“-Wunderland

Mit Maliss befindet sich noch ein zweiter heißerwartetes neues „Yu-Gi-Oh!“-Deck in „Crossover Breakers“, dem ebenfalls Meta-Chancen eingeräumt werden. Dieses Thema basiert auf dem Literaturklassiker „Alice im Wunderland“, weshalb sämtliche Karten von Charakteren oder Kapiteln im Buch inspiriert sind. Diesmal geht hinab in eine unheimliche Welt, die von Cyberse-Monstern bevölkert wird. Diese helfen euch dabei, mächtige Link-Monster heraufzubeschwören.

Eure Maliss-Monster sorgen dafür, dass ihr andere Karten des Deck-Themas verbannen könnt. Von der Verbannung aus können sie schließlich ihre eigenen Effekte aktivieren, um zurück ins Spiel zu kommen. Die Link-Monster sind dazu da, diese Mechanik zu unterstützen. Sie sorgen also dafür, sowohl eure eigenen Karten als auch die eures Gegners zu verbannen. Euch gehen gegnerische Monster auf die Nerven? Dann ab mit ihren Köpfen!

Etwas unter dem Radar fliegt in „Yu-Gi-Oh! Crossover Breakers“ dafür das dritte Deck-Thema Ryuge. Dieser neue Archetype geht auf die Figur Maitreya aus dem Theravada-Buddhismus zurück. Maitreya erlangte Erleuchtung unter dem Drachenblumenbaum, der drei große Zweige hat. Drei Ryuge-Zauberkarten sowie drei Ryuge-Monsterkarten sind hieran angelehnt. Mächtige Stufe-10-Monster wetteifern darum, möglichst schnell auf euer Feld zu kommen.

Konami war einmal mehr so freundlich, uns ein „Yu-Gi-Oh! Crossover Breakers“-Display zukommen zu lassen. Unsere besten Pulls sind sicherlich die drei Ultra-Rare-Karten Schwert-Ryzeal, Außenmotor-Ryzeal und Ryzeal-Duogewehr.

„Yu-Gi-Oh! Quarter Century Bonanza“ ist seit dem 5. Dezember 2024 im Handel erhältlich.

Möchtet ihr euch ein Ryzeal- oder Maliss-Deck mit „Yu-Gi-Oh! Crossover Breakers“ zusammenbauen?

