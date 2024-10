Yu-Gi-Oh!: Azamina & mehr – Mit Rage of the Abyss ist jetzt das letzte Hauptset 2024 erhältlich!

Mit "Yu-Gi-Oh! Rage of the Abyss" ist ab sofort das letzte Hauptset des Jahres 2024 erhältlich, das mehrere begehrte Karten beinhaltet. Welche das sind und was das Set außerdem noch zu bieten hat, verraten wir euch in unserer kleinen Übersicht.

Das Jahr 2024 hat „Yu-Gi-Oh!“-Fans einige tolle Sets und weitere Produkte beschert, etwa „The Infinite Forbidden“ oder zuletzt die „Dueling Mirrors“-Tin-Box. Mit „Rage of the Abyss“ ist jetzt das letzte Hauptset des Jahres erhältlich, in dem wir uns in die Tiefen des Meeres stürzen! Darin enthalten sind unter anderem massig neue Karten rund um Wasser-Monster, beispielsweise Nummer 32: Haidrache. Auf dieses vertraute „Yu-Gi-Oh! Zexal“-Charakter Shark.

Doch das ist natürlich noch nicht alles, denn darüber hinaus bietet das Set brandneue Themen wie Azamina sowie massig Support für beliebte spielstarke Themen. Unter anderem dürfen sich Spieler von Centur-Ion, Mimighul und Weißer Wald auf neue Karten freuen. Des Weiteren kommen mit einem weiteren neuen Thema Old-School-Fans des ersten „Yu-Gi-Oh!“-Anime auf ihre Kosten, denn Bandit Keiths Metallwandler erhält ein Upgrade!

Starrt in den Abgrund

Passend zum just erwähnten „Zexal“-Charakter Shark möchten wir uns nächst einigen neuen Hai-Monstern widmen. Hierzu zählen etwa die beiden Stufe-4-Monster Auftauchendes Riesenmaul und Drachlingshai sowie das Stufe-3-Monster Panzerungshai. Passend zu diesen neuen mächtigen Wasser-Monstern dürft ihr euch mit LeTugend-Drache ebenfalls auf ein starkes Rang-3-XYZ-Monster freuen, das allerlei praktische Tricks auf Lager hat.

Das Cover-Monster hat dafür eine besondere Verbindung zur „Yu-Gi-Oh! Zexal“-Figur, denn das neue Rang-5-XYZ-Monster Nummer C32: Haidrache LeWeiß ist eine stärkere Version von Sharks Lieblingsmonster. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um eine sogenannte Chaos Nummer, erkennbar am C-Zusatz im Namen. Mit satten 3100 Angriffspunkten ist dieses Monster eine wahre Naturgewalt, die ihre unachtsame Beute hinab in die Tiefe reißt.

Nummer C32: Haidrache LeWeiß ist ein mächtiges neues XYZ-Monster in „Rage of the Abyss“.

Zudem erhalten zwei noch recht junge Deckthemen ein bisschen Support. Hierzu zählt zum Beispiel das Millenium-Thema, das mit einer neuen Version von Exodia vor wenigen Monaten erst ein neues Bossmonster erhalten hat. Mit Herz des Blauäugigen erhält das Thema in „Rage of the Abyss“ jetzt seine eigene besondere Version des Blauäugigen W. Drachen. Warum besonders? Das Monster ist an die Karte von Yugis Großvater angelehnt, die Seto Kaiba einst zerstört hat.

Ebenso frisch ist die Unterweltlerschmied-Engine, die seit ihrer Einführung den kompetitiven Bereich aufmischt. Besonders mit Decks wie Yubel und Schlangenauge sind diese Karten sehr spielstark. Das neue Stufe-4-Effektmonster Lacrima, die blutroten Tränen erlaubt es euch, während des Spielzugs eures Gegners, die genannte Karte ins Deck zu mischen und dafür ein Unterweltlerschmied-Linkmonster von eurem Friedhof als Spezialbeschwörung zu rufen.

Außerdem dürfen sich Fans von Sündhafte Beute und Weißer Wald über neuen Support in „Yu-Gi-Oh! Rage of the Abyss“ freuen. Besonders hervorheben möchten wir diesbezüglich das neue Azamina-Themendeck, das eng mit den beiden zuvor genannten Themen sowie Diabellstar verbunden ist. Azamina dreht sich vor allem um die Beschwörung mächtiger Illusion-Fusionsmonster, die mit ihren Effekten die Aktionen des Gegners unterbrechen sollen. Die permanente Zauberkarte Täuschung und die sündhafte Beute ist hierbei besonders begehrt und zählt zu den wertvollsten Karten des ganzen Sets.

Metalmorph to the Max

Doch auch für Old-School-„Yu-Gi-Oh!“-Fans hat das letzte Hauptset 2024 etwas zu bieten. Genauer bekommen Karten, die Bandit Keith und Joey Wheeler während des Königreichs der Duellanten eingesetzt haben, eine Frischzellenkur spendiert. Die klassische Fallenkarte Metallwandler ist nun als Max-Metallwandler zurück und hat weitere Fallen, einen Zauber sowie mehrere Monster wie den Rotäugiger schwarzer Vollmetalldrache dabei.

Rotäugiger schwarzer Vollmetalldrache hätte sich gut in Joeys Deck gemacht.

Mit Sechs Samurai erhält darüber hinaus ein klassisches Themendeck, das sich rund um mächtige Synchromonster dreht, frischen Support. Hinzukommen neue Karten für weitere beliebte Themen wie Goblin Biker oder auch das TCG-exklusive Mimighul. Nicht unerwähnt lassen, möchten wir zudem die sicherlich begehrteste Karte von „Rage of the Abyss“: Das Effektmonster Mulreizendes Fuwalos, das ab sofort einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Spiel haben wird.

Ihr merkt also schon: Im letzten „Yu-Gi-Oh!“-Hauptset des Jahres 2024 steckt allerlei drin und dabei haben wir die beiden neuen Centur-Ion-Monster Chimerea sowie Primera Primus und das neue Feuerkönig-Effektmonster Höfling Ulcanix noch gar nicht erwähnt. Insgesamt umfasst das Set 100 Karten, von denen zehn als Secret Rare und 14 als Ultra Rare enthalten sind. 24 Karten könnt ihr außerdem als Quarter Century Secret Rare ergattern.

Konami war einmal mehr so freundlich, uns ein „Yu-Gi-Oh! Rage of the Abyss“-Display zukommen zu lassen. Zu unseren besten Pulls zählen sicherlich einige der neuen Azamina-Karten als Super Rares, Urerz Kaiserlicher Drache als Ultra Rare sowie die beiden Secret Rares Feuerkönig Höfling Ulcanix und Herz der Blauäugigen.

„Yu-Gi-Oh! Rage of the Abyss“ ist seit dem 10. Oktober 2024 im Handel erhältlich. Falls ihr noch einmal Joey und Bandit Keith in Aktion erleben möchtet, könnt ihr euch die erste „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serie bei Amazon Prime Video im Stream ansehen. Außerdem hat KSM Anime alle 224 Episoden der Anime-Show in Deutschland auf zehn Volumes auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.

Möchtet ihr euch einige Karten aus „Yu-Gi-Oh! Rage of the Abyss“ holen?

