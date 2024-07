Yu-Gi-Oh!: Mit The Infinite Forbidden ist jetzt das wichtigste Hauptset des Jahres erhältlich

Mit "Yu-Gi-Oh! The Infinite Forbidden" ist das wichtigste Hauptset des Jahres erhältlich, das großen Einfluss auf das TCG haben wird. Warum das so ist und was das Set alles bietet, verraten wir euch in unserer kleinen Übersicht.

Mit „Phantom Nightmare“ oder auch „Legacy of Destruction“ durften sich „Yu-Gi-Oh!“-Fans 2024 bereits über einige gute Sets freuen, doch das neueste Hauptset „The Infinite Forbidden“ dürfte das wichtigste des Jahres sein. Einmal liegt dies daran, dass viele bekannte Themen neuen Support bekommen, etwa der noch recht junge Tenpai Drache-Archetype oder auch der aus der Anime-Serie „Yu-Gi-Oh! Zexal“ bekannte Gimmick-Marionette-Archetype.

Den größten Eindruck hinterlassen und die stärksten Auswirkungen auf das beliebte TCG dürften jedoch die komplett neue Themen haben, die uns hierin erwarten. Einmal erhalten bekannte Monster inklusive der unbezwingbaren Exodia mit dem Millenium-Archetype eine Frischzellenkur. Mit Weißer Wald erwartet uns indes ein an Märchen angelehnten Thema rund um Hexer-Monster. Der eigentliche Star ist jedoch der neue Unterweltlerschmied-Archetype.

Unterweltlerschmied entfesselt mächtige Fusions- und Linkmonster

Bereits im Vorfeld der TCG-Veröffentlichung von „The Infinity Forbidden“ hat dieses neue „Yu-Gi-Oh!“-Thema für allerlei Aufsehen gesorgt. Der Grund hierfür ist einfach: Es ist eine sehr kleine Engine, die sich gut in verschiedene Decks integrieren lässt. Besonders beliebte Kandidaten hierfür sind das ohnehin bereits sehr starke Schlangenauge-Thema sowie Yubel, das auf einem der mächtigsten Monster von „Yu-Gi-Oh! GX“-Protagonist Jaden Yuki basiert.

Die wichtigste Karte für die neue Licht-Unterwelter-Engine ist Unterweltlerschmied Graveur. Er dient bei den meisten Strategien als Ausgangspunkt, um mächtige Fusions- und Linkmonster aufs Feld zu beschwören. Da dieses neue Thema bereits sehr starke Decks noch konstanter und besser machen kann, zählen die Unterweltlerschmied-Kopien wenig verwunderlich zu den begehrtesten Karten, die ihr aus dem neuen Hauptset ziehen könnt.

Unterweltlerschmied Graveur ist die begehrteste Karte aus „Yu-Gi-Oh! The Infinite Forbidden“.

Der Millenium-Archetype schlägt, passend zum 25. Jubiläum von „Yu-Gi-Oh!“, den Bogen zurück zu den Anfangstagen des Franchise. Passend dazu dreht sich alles eine neue Version des wohl mächtigsten Monsters aus Opa Mutos Deck. Die Inkarnation der unaufhaltbaren Exodia ist ein brandneues Fusionsmonster, das zugleich auch das Cover von „The Infinite Forbidden“ ziert. Ihr könnt sie unter anderem ATK in Höhe eurer aktuellen Lebenspunkte erhalten lassen.

Doch nicht nur Exodia bekommt eine Neuauflage spendiert, sondern auch verschiedene andere ältere „Yu-Gi-Oh!“-Monster. Hierzu zählen zum Beispiel das klassische Milleniumsschild, das nun nicht nur prunkvoller aussieht, sondern auch einen brandneuen Effekt erhalten hat.

Die Mechanik des Millenium-Archetyps basiert übrigens auf den Schattenduellen der alten Ägypter in der ersten „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serie. Wie im Anime beschwört ihr ein Millenium-Monster gewissermaßen aus seiner Steintafel. Hierfür müsst ihr Lebenspunkte zahlen, um es aus eurer Zauber-/Fallenkartenzone per Spezialbeschwörung in eure Monsterzone zu rufen.

Hexen im Wald und starker Support für beliebte Themen

Wie eingangs bereits erwähnt, ist Weißer Wald das dritte große neue Thema in „Yu-Gi-Oh! The Infinite Forbidden“. Dieses basiert auf Märchen, denn darin erfahren Kinder bekanntlich oft vor Hexen, die im Wald leben. Im Mittelpunkt der Geschichte, die diese Karten erzählen, stehen zwei Mädchen, die in einem mysteriösen weißen Wald leben: Astellar und Elzette. Indem ihr Zauber und Fallen opfert, könnt ihr mit diesem Archetype mächtige Synchromonster herbeirufen.

Rciela ist eines der mächtigen Weißer Wald-Synchromonster.

Im Gegensatz zur japanischen OCG-Veröffentlichung des Hauptsets dürfen wir uns mit Mimighul des Weiteren noch über ein TCG-Exklusivthema freuen! Dieses neue Thema basiert auf der inzwischen nur noch selten gespielten Flipp-Mechanik. Ihr könnt diese Monster durch ihren Effekt in verdeckter Verteidigungsposition auf die Spielfeldseite eures Gegners rufen. Warum ihr das tun solltet? Nun, die Flipp-Effekte von Mimighul-Monster nutzen quasi ausschließlich ihrem Besitzer!

Doch auch wenn diese neuen Archetypes die eigentlichen Stars von „The Infinite Forbidden“ sind, enthält das Hauptset ebenfalls Support für verschiedene weitere bekannte Themen. Insbesondere das aus „Yu-Gi-Oh! Zexal“ bekannte Gimmick-Marionette-Thema könnte mit neuen mächtigen XYZ-Monstern das eine oder andere Turnier aufmischen. Zudem erhalten unter anderem noch Centur-Ion, Memento, Ragnaraika, Tenpai-Drache sowie Valmonika frischen Support!

Konami war erneut so freundlich, uns ein „The Infinite Forbidden“-Display zukommen zu lassen. Daraus konnten wir unter anderem verschiedene Mimighul-Monster, Der Schild der Milleniumsdynastie, den neuen Dunkler Magier, der Magier der schwarzen Magie sowie einige Weißer Wald- und Unterweltlerschmied-Karten ziehen. Unsere besten Pulls sind sicherlich die neue Handtrap Mulreizende Purulia und das Linkmonster Requiem des Unterweltlerschmieds.

„Yu-Gi-Oh! The Infinite Forbidden“ ist seit dem 18. Juli 2024 im Handel erhältlich. Falls ihr Lust haben solltet, Exodia mal wieder in Aktion zu erleben, könnt ihr euch die erste „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serie bei Amazon Prime Video im Stream ansehen. Außerdem hat Publisher KSM Anime alle 224 Episoden der Anime-Show in Deutschland auf zehn Volumes auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.

