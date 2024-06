Yu-Gi-Oh!: Battles of Legend Terminal Revenge überzeugt mit tollen Reprints und neuem Support

Mit "Battles of Legend: Terminal Revenge" erhalten einige beliebte Themen endlich neuen Support sowie dringend benötigte Reprints. Was im neuen "Yu-Gi-Oh!"-Set genau alles enthalten ist, verraten wir euch in unserer kleinen Übersicht.

Nachdem wir uns zuletzt in der 25th Anniversary Rarity Collection II über zahlreiche hochkarätige „Yu-Gi-Oh!“-Reprints freuen durften, legt Konami nun mit dem neuen Set „Battles of Legend: Terminal Revenge“ nach. Dieses beinhaltet nicht nur verschiedene Reprints einiger toller Karten, sondern liefert in Form von neuen Karten auch Support für verschiedene Themen. Hierzu zählen unter anderem die beiden beliebten Deckthemen Eisbarriere und Infernoid.

Egal ob ihr einem eurer alten Lieblingsdecks eine kleine Frischzellenkur spendieren oder jetzt in ein Thema einsteigen möchtet, das ihr schon länger im Blick habt: Im neuen Set werdet ihr sicherlich fündig. Die Booster-Packs enthalten diesmal übrigens ausschließlich Foil-Karten, genauer sind Ultra Rares und Secret Rares garantiert. Mit etwas Glück könnt ihr darüber hinaus auch noch eine der begehrten Quarter Century Secret Rares ergattern.

Nutzt die Macht der Eisbarriere

Zu den „Yu-Gi-Oh!“-Themen, die in „Terminal Revenge“ einen ordentlichen Schub bekommen, zählt, wie eingangs bereits erwähnt, unter anderem Eisbarriere. Hierbei handelt es sich um ein waschechtes Old-School-Set, das mächtige Synchromonster auf das Feld beschwört. Diese sollen, zusammen mit den regulären Monsters des Themas, dem Gegner einige Steine in den Weg legen, etwa indem sie seine Tributbeschwörung unterbinden.

Eisbarriere mangelte es in den vergangenen Jahren allerdings an Konstanz und Durchschlagskraft, weshalb der frische Support im neuesten „Battles of Legend“-Set genau richtig kommt. Zu den begehrtesten Karten zählen „Georgius, Schwertmeister der Eisbarriere“ und das Stufe 2-Empfänger-Monster „Spiegelmagier der Eisbarriere“. Letztere erlaubt es euch, ein Effektmonster als Tribut anzubieten, um so mehrere Spielmarken zu beschwören. So könnt ihr schneller eines eurer starken Synchromonster herbeirufen. Zum Beispiel „Lancea, Urdrache vom Eisberg“, der das neue Bossmonster des Themas ist!

Eisbarriere-Fans dürfen sich in „Battles of Legend: Terminal Revenge“ über neuen Support freuen!

Weitere „Yu-Gi-Oh!“-Themen, die ordentlich Support bekommen haben, sind außerdem Genex und Infernoid. Genex-Spieler dürfen ihr Deck nun mit einem brandneuen Link-1-Monster verstärken. Dieses erlaubt es euch, in einem Zug gleich mehrere Monster zu beschwören, um euer Feld so mit mächtigen Synchromonstern zu füllen. Infernoid-Fans dürfen sich indes gleich über ein Link-4-Monster und ein neues Fusionsmonster freuen!

Des Weiteren kommen Geisterungeheuer-Spieler und -Spielerinnen auf ihre Kosten. Neben unterschiedlichen Reprints enthält „Battles of Legend: Terminal Revenge“ eine neue Version von Geisterungeheuer-Zähmerin Lara. Zu ihr gesellen sich noch zwei neue Extra Deck-Monster.

Wenn ihr einige eurer älteren Lieblingsdecks also zu neuem Glanz verhelfen möchtet, dürften euch verschiedene Karten des neuen Sets sicherlich weiterhelfen.

Markiert und Spright erhalten Reprints

Mit Spright ist in „Terminal Revenge“ außerdem noch ein weiteres beliebtes Thema enthalten, das in der kompetitiven „Yu-Gi-Oh!“-Szene lange erfolgreich mitmischen konnte. Dementsprechend begehrt waren verschiedene Karten, die nun endlich Reprints erhalten. Falls ihr euch schon immer mal ein Spright-Deck zusammenstellen oder euer Deck mit einer Spright-Engine verbessern wolltet, ist jetzt die richtige Zeit dafür gekommen.

Flammende Cartesia, die Tugendhafte zählt zu den Markiert-Karten, die im neuen Set einen Reprint erhalten haben.

Doch nicht nur Spright, Infernoid, Genex, Geisterungeheuer und Eisbarriere erhalten Reprints, sondern auch verschiedene Markiert- beziehungsweise Branded-Karten. Das Thema erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit innerhalb der „Yu-Gi-Oh!“-Community und wurde zuletzt beispielsweise regelmäßig in Kombination mit Schimäre und/oder Illusion gespielt. Im neuen „Battles of Legend“-Set könnt ihr nun einige spielstarke Karten wie „Markierte Fusion“ ergattern.

Was bietet „Terminal Revenge“ außerdem? Neben den vorgestellten Themen dürft ihr euch auf ein paar Karten freuen, die von den Anime-Serien oder einer der „Yu-Gi-Oh!“-Manga-Reihen inspiriert wurden. Die begehrteste Karte des gesamten Sets dürfte sicherlich das nur als Quarter Century Secret Rare erhältliche Cover-Monster Drachenmeister Magia sein, eine Fusion aus Seto Kaibas Blauäugigen ultimativen Drachen und Yugis Magier des Schwarzen Chaos. Ebenfalls sehr begehrt sind darüber hinaus das Fusionsmonster Phantom von Yubel und die mächtige Hand Trap Kurikara Gottheitsinkarnation.

Konami war so freundlich, uns ein „Battles of Legend: Terminal Revenge“-Display zukommen zu lassen. Daraus konnten wir unter anderem verschiedene Eisbarriere-, Markiert- und Spright-Karten ziehen. Als Anime-Fans haben wir uns zudem natürlich riesig über den Geflügelter Kuriboh LV6 gefreut. Unser bester Pull dürfte dafür die Karte sein, die erst im April nach knapp vier Jahren von der Ban List gestrichen wurde: Orcust Harfenhorror als Quarter Century Secret Rare.

„Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Terminal Revenge“ ist seit dem 20. Juni 2024 im Handel erhältlich. Die erste „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serie könnt ihr euch indes bei Amazon Prime Video im Stream ansehen. Außerdem hat Publisher KSM Anime alle 224 Episoden der Anime-Show in Deutschland auf zehn Volumes auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.

