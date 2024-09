Yu-Gi-Oh!: Centur-Ion & mehr – 25th Anniversary Tin Dueling Mirrors bietet massig tolle Reprints

In der neuen „Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Tin: Dueling Mirrors“-Box sind satte 400 (!) Karten enthalten, unter denen für jeden Fan etwas dabei sein sollte. Alternative Artworks für Sammler, Quarter Century Secret Rares für Nostalgiker und spannende Reprints für kompetitive Spieler. Wir geben euch einen kleinen Überblick.

Konami feiert noch immer fleißig den 25. Geburtstag von „Yu-Gi-Oh!“ und ehe sich das Jubiläumsjahr seinem Ende entgegenneigt, dürfen sich Fans noch einmal über einige aufregende Produkte freuen. Hierzu zählt unter anderem die jüngst erschienene „25th Anniversary Tin: Dueling Mirrors“. Darin dürfen sich Sammler, Comptetitive- sowie Casual-Spieler gleichermaßen über Reprints (Nachdrucke) vieler toller Karten freuen, die nun etwas günstiger werden.

Insgesamt bietet die neueste Tin-Box satte 400 Karten aus einem Pool von einem Dutzend aktueller Booster-Sets. Auf dem Deckel selbst prangen dabei mit Pharao Atem beziehungsweise Yami Yugi sowie dessen Rivalen Seto Kaiba die beiden größten Aushängeschilder des gesamten Franchise. Und ja, tatsächlich könnt ihr nicht nur einige ihrer Karten aus der Tin ziehen, sondern auch die beiden Anime-Charaktere selbst in Form von zwei besonderen Spielmarken.

Alternative Artworks und echte Klassiker

Doch nicht nur Pharao Atem und Seto Kaiba sind auf der Tin-Box zu sehen, sondern auch verschiedene ikonische Monster aus verschiedenen „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serien. Hierzu zählen zum Beispiel der legendäre Blauäugige W. Drache oder auch Yugis Dunkles Magier-Mädchen sowie der Geflügelte Kuriboh, den Yugi bekanntlich in Episode 1 von „Yu-Gi-Oh! GX“ an unseren neuen Protagonisten Jaden Yuki übergeben hat.

Apropos Jaden: Eines seiner mächtigsten Monster, das bereits seit geraumer Zeit die aktuelle Meta des Trading Card Games aufmischt, ist ebenfalls auf der Box zu sehen, nämlich Yubel. Old-School-Fans dürfen sich also auf Reprints einiger richtiger Klassiker freuen, die nun als Prismatic Secret Rare oder auch als Quarter Century Secret Rare in der „25th Anniversary Tin: Dueling Mirrors“-Box enthalten sind. Doch auch Sammler kommen auf ihre Kosten.

Das alternative Artwork des Dunklen Magier-Mädchens ist für Sammler besonders interessant.

Falls ihr neue Karten für eure Sammlung sucht, dürften vor allem jene für euch interessant sein, die ein neues Artwork spendiert bekommen haben. Die begehrteste Karte dürfte diesbezüglich wohl das Dunkle Magier-Mädchen sein. Darüber hinaus hat ebenfalls Joey Wheelers Rotäugiger schwarzer Drache ein alternatives Artwork erhalten. Selbiges gilt für die noch immer sehr mächtige Zauberkarte Raigeki, auf deren Artwork nun Slifer der Himmelsdrache zu sehen ist.

Von den insgesamt 400 enthaltenen Karten in „Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Tin: Dueling Mirrors“ belegen übrigens 50 Stück einen Quarter Century Secret Rare-Slot und bei diesen Karten verspricht Konami allen Fans eine Reise in die Vergangenheit. Bei beliebten Karten wie Kaibas XYZ-Kanonendrache, den mächtigen Synchro-Monstern Schnellsynchro-Sternenstaubdrache und Schwarz geflügelter Drache sowie Yugis Apparaten kommt garantiert Nostalgie auf.

Für den Fall, dass ihr nicht auf der Suche nach neuen schicken Karten für eure Sammlung seid oder nicht ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen möchtet, bietet die neueste Tin-Box selbstverständlich noch mehr. Enthalten sind, wie zuvor bereits erwähnt, unter anderem Reprints aus den Sets „Age of Overlord“, „Amazing Defenders“, „Cyberstorm Access“, „Duelist Nexus“, „Maze of Memories“, „Photon Hypernova“ oder auch „Wild Survivors“.

Begehrte Yu-Gi-Oh!-Reprints

Da wir euch an dieser Stelle leider nicht alle Karten und Themen vorstellen können, die in der „25th Anniversary Tin: Dueling Mirrors“-Box einen Reprint erhalten, möchten wir euch stattdessen eine kleine Auswahl der begehrtesten Nachdrucke kurz vorstellen. Besonders gefragt sind zum Beispiel die Reprints der Centur-Ion-Karten. Deren Mechanik erlaubt es ihnen, als permanente Fallen/Zauber gespielt und anschließend als Spezialbeschwörung gerufen zu werden. Bei den Bossmonsters dieses Themas, das auch in der aktuellen Meta immer mal wieder vertreten ist, handelt es sich um mächtige Synchro-Monster.

Centur-Ion gehört zu den Themen, die in „Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Tin: Dueling Mirrors“ Reprints erhalten.

Ein weiteres begehrtes Thema, das regelmäßig auf Turnieren zumindest mitmischt, ist Bezwingerseele. Die Monster auf dem Feld interagieren mit anderen Bezwingerseele-Monstern in eurer Hand, um bestimmte Effekte aktivieren zu können. Eine spannende Mechanik, in die viele „Yu-Gi-Oh!“-Spieler damals große Hoffnungen gesetzt haben. Zu den Topdecks zählte das Thema ehrlicherweise bisher zwar nicht, doch wenn ihr euch einmal näher damit auseinandersetzen möchtet, ist jetzt eine gute Gelegenheit dafür gekommen.

Weitere begehrte Themen sind Schlangenauge sowie Sündhafte Beute, die bereits seit geraumer Zeit das Format beinahe schon nach Belieben dominieren. Darüber hinaus sind natürlich auch verschiedene begehrte spielstarke Einzelkarten in der neuen Tin-Box enthalten. Zu diesen gehören das Synchro-Monster Dreiköpfiger Drache, das XYZ-Monster Super-Sternenschlächter TY-PHON, das Link-Monster S:P Kleine Ritterin und der Zauber Stoß der drei Taktiken.

Konami war erneut so freundlich, uns eine „Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Tin: Dueling Mirrors“-Box zukommen zu lassen. Zu unseren besten Pulls zählen sicherlich Erdgebundener Gefangener Linienläufer, Ha-Re die Schwert-Mikanko, Hapi, Führung des Horus (alle Ultra Rare), Kampfflammen-Schwertkämpfer (Prismatic Secret Rare) sowie Grosalamander Gazelle, Nummer 32: Haidrache und Kalliberlade-Drache (alle Quarter Century Secret Rare).

„Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Tin: Dueling Mirrors“ ist seit dem 19. September 2024 im Handel erhältlich. Falls ihr Lust haben solltet, Yugi und Kaiba mal wieder in Aktion zu erleben, könnt ihr euch die erste „Yu-Gi-Oh!“-Anime-Serie bei Amazon Prime Video im Stream ansehen. Außerdem hat Publisher KSM Anime alle 224 Episoden der Anime-Show in Deutschland auf zehn Volumes auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.

