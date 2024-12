Intergalactic The Heretic Prophet: Alles, was wir bisher zum neuen PS5-Spiel von Naughty Dog wissen

Mit "Intergalactic: The Heretic Prophet" schickt Naughty Dog bald ein neues PS5-Exklusivspiel ins Rennen, das euch in die Sci-Fi-Welt einer weit entfernte Zukunft entführen soll. Wir fassen alle bisher bekannten Details für euch zusammen.

Jahrelang haben Fans spekuliert, dann hat Naughty Dog während der The Game Awards 2024 endlich „Intergalactic: The Heretic Prophet“ angekündigt. Hiermit wagen sich die „Uncharted“- sowie „The Last of Us“-Macher in neue Gefilde vor und verfolgen mit ihrem kommenden Werk ambitionierte Ziele. Nachfolgend fassen wir in unserer kleinen Übersicht die bisher bekannten Details rund um das nächste Spiel des renommierten Studios für euch zusammen.

Allgemeine Informationen zu Intergalactic: The Heretic Prophet

Wir starten mit einer kurzen und knackigen Übersicht der bisher bekannten grundlegenden Infos rund um den Titel. Hierzu zählen etwa das verantwortliche Entwicklerstudio, der Publisher sowie die unterstützte Plattform.

Entwicklerstudio: Naughty Dog

Naughty Dog Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Veröffentlichungstermin: TBA

Kopfgeldjägerin Jordan ist die Hauptfigur von „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Plattformen: PlayStation 5

PlayStation 5 Editionen: TBA

TBA Vorbestellerbonus: TBA

TBA Preis: TBA

Worum geht es in Intergalactic: The Heretic Prophet?

Die Story von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ entführt uns mehrere Jahrtausende in die Zukunft. Allerdings hat sich das Team von Naughty Dog hierbei einen kleinen Kniff überlegt, denn die Geschichte ist in einer alternativen Zeitlinie angesiedelt. Im Interview mit The New York Times hat Neil Druckmann erklärt, dass im Universum des Games die Raumfahrt bereits in den 1980ern sehr weit fortgeschritten war. Deshalb gibt es viele retrofuturistische Elemente im Spiel.

Hierzu zählen etwa ein CD-Spieler oder auch ein Röhrenfernseher, auf dem unsere Protagonistin Anime schaut. Apropos Protagonistin: Unsere Hauptfigur heißt Jordan A. Mun, die ihrerseits eine berüchtigte Kopfgeldjägerin ist. Sie befindet sich auf der Suche nach den „Five Aces“, einem Verbrechersyndikat, zu dessen Mitgliedern Jordan eine persönliche Verbindung zu haben scheint. Während ihrer Suche strandet sie auf dem Planeten Sempiria.

Hierbei handelt es sich um eine abgelegene Welt, zu der der Kontakt bereits vor mehreren Jahrhunderten abgebrochen ist. Darüber hinaus gestaltet sich die Flucht von Sempiria überaus schwierig, denn seit mehr als 600 Jahren ist kein Mensch mehr von diesem Planeten entkommen.

Im zuvor erwähnten Interview hat Neil Druckmann des Weiteren noch erwähnt, dass das Thema Religion eine wichtige Rolle in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ spielen soll. Genauer soll eine fiktive Religion ein zentrales Handlungselement sein und gemeinsam mit Jordan sollen die Spieler erforschen, „was passiert, wenn man seinen Glauben in verschiedene Institutionen setzt.“ Weitere Handlungsdetails sind derzeit noch unter Verschluss.

Wovon ist Intergalactic: The Heretic Prophet inspiriert?

Im Zuge der offiziellen Enthüllung des PlayStation-5-Spiels hat Neil Druckmann außerdem über die Inspirationen des Titels gesprochen. Insbesondere zwei absolute Anime-Klassiker hätten hierbei eine entscheidende Rolle gespielt: „Akira“ und „Cowboy Bebop“.

Insbesondere zu „Akira“ lassen sich verschiedene Parallelen im Ankündigungstrailer von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ entdecken. Einmal erinnert die gesamte retrofuturistische Ästhetik des Titels an das Anime-Meisterwerk. Zudem erinnern die Elektronik und Jordans CD-Spieler an Bord ihres Raumschiffs sowie die rote Lederjacke unserer Heldin an den Anime-Film. Im Trailer hat Naughty Dog also schon die eine oder andere Hommage versteckt.

Wie spielt sich Intergalactic: The Heretic Prophet?

Handfeste Details zum Gameplay von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ sind aktuell noch Mangelware. Darüber hinaus gibt es bisher noch keine veröffentlichten Gameplayszenen. Was wir dafür wissen, ist, dass Naughty Dog nicht nur bezüglich der Story, sondern auch hinsichtlich des Gameplays ambitionierte Ziele verfolgen. Laut Neil Druckmann sollen in das Sci-Fi-Abenteuer all die Erfahrungen einfließen, die Naughty Dog bisher gesammelt hat.

In einem Beitrag des PlayStation Blogs gab Druckmann an, das kommende PS5-Exklusivspiel soll nicht weniger als das bisher „tiefgründigste Gameplay in der Historie von Naughty Dog“ bieten.

Wer gehört zum Cast von Intergalactic: The Heretic Prophet?

Wer genau alles an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ mitwirkt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sicher ist, dass Hollywoodstar Tati Gabrielle unsere Protagonistin Jordan A. Mun verkörpert. Gabrielle ist vor allem für ihre Rollen als Gaia in der Sci-Fi-Serie „The 100“ und als Prudence in der düsteren Netflix-Fantasy-Serie „Chilling Adventures of Sabrina“ bekannt. Des Weiteren hat sie schon Erfahrungen mit Videospiel-Adaptionen gesammelt.

Im „Uncharted“-Kinofilm spielte sie zum Beispiel die Antagonistin Jo Braddock. In der kommenden Videospiel-Verfilmung „Mortal Kombat 2“ erweckt Tati Gabrielle indes Kriegerin Jade zum Leben, während sie in der 2. Staffel von „The Last of Us“ einen Charakter namens Nora darstellen wird. Auf Instagram hat Gabrielle in einem Post ihre Begeisterung geteilt, nun einen Charakter in einem Videospiel von Naughty Dog mimen zu dürfen:

Jordan bekommt es im Laufe ihres Abenteuers unter anderem mit Robotern zu tun.

„Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich mit der Zusage für Uncharted eine Tür öffne, auf deren anderer Seite mein Kindheitsgehirn explodieren würde. […] Ich bin unglaublich dankbar und freue mich über die Gelegenheit, an diesem Spiel zu arbeiten, und zwar mit dem Videospiel-Gott höchstpersönlich [Neil Druckmann] und dem gesamten Team von [Naughty Dog]. Danke Neil, dass du mich gesehen hast und mir dein neues Baby anvertraut hast.“

Darüber hinaus wissen wir, dass „The Last of Us: Part 2“-Co-Autorin Halley Gross einen Charakter namens AJ spielen wird. Sie soll gewissermaßen als Jordans Agentin fungieren und könnte unserer Kopfgeldjägerin mit einigen Aufträgen versorgen. Kumail Nanjiani, der unter anderem aus dem Marvel-Kinofilm „Eternals“ bekannt ist, spielt Colin Graves, ein Mitglied der „Five Aces“, die eine wichtige Rolle innerhalb der Story von „Intergalactic“ spielen werden.

Der komplette Cast von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist noch geheim.

Im Ankündigungstrailer ist in einer Szene außerdem ein Bild zu sehen, das Hauptfigur Jordan mit anderen Charakteren zeigt. Darauf sind einige bekannte Gesichter zu sehen. Unter anderem können wir Schauspieler Tony Dalton erkennen, der etwa durch Rollen in der Marvel-Serie „Hawkeye“ und dem „Breaking Bad“-Spin-off „Better Call Saul“ bekannt ist. Er scheint ebenfalls ein „Five Aces“-Mitglied zu spielen, allerdings ist der Name der Figur noch unbekannt.

Wie lange ist Intergalactic: The Heretic Prophet schon in Entwicklung?

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ befindet sich bereits seit 2020 bei Naughty Dog in Arbeit, wie Neil Druckmann im Rahmen des PlayStation-Blog-Posts verraten hatte. Seither würde sich das kommende PS5-Game zur „bisher wildesten und kreativsten Geschichte“ des Studios mausern. Druckmann fungiert dabei als Creative Director. Ihm zur Seite stehen Matthew Gallant („The Last of Us: Part 1“) und Kurt Margenau („Uncharted: The Lost Legacy“) als Game Directors.

Trent Reznor und Atticus Ross kümmern sich derweil um den Soundtrack des Sci-Fi-Abenteuers. Für ihre gemeinsamen Arbeiten an „The Social Network“ und dem Animationsfilm „Soul“ wurden beide mit dem Oscar ausgezeichnet. Zu den jüngsten Arbeiten des Duos zählen die Musik in „Challengers – Rivalen“ und „Queer“. „Die Jungs sind klasse, und der Trailer ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf ihre Arbeit für das Spiel“, schwärmt Druckmann von den Komponisten.

Möchtet ihr gemeinsam mit Jordan die Welt von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ erkunden?

Weitere Meldungen zu Intergalactic: The Heretic Prophet.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren