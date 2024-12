Intergalactic The Heretic Prophet: Inspirationen für das bisher „tiefgründigste“ Naughty-Dog-Gameplay

Nachdem „Intergalactic: The Heretic Prophet“ auf den Game Awards 2024 offiziell angekündigt wurde, hat Creative Director und Naughty-Dog-Boss Neil Druckmann nun in einem Interview mit der New York Times weitere Details zum intergalaktischen Abenteuer verraten. Dabei kündigte er an, dass man mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ das bisher „tiefgründigste“ Gameplay aller bisherigen Naughty-Dog-Spiele abliefern wird.

Eine alternative Realität unseres Universums

Wie Druckmann im Gespräch mit der Times enthüllt hat, wird die Geschichte von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ in einer alternativen Version unseres Universums angesiedelt sein. Dort habe die Raumfahrt bereits ab dem Jahr 1986 bedeutsame und rasante Fortschritte gemacht.

Das würde auch erklären, weshalb „Intergalactic: The Heretic Prophet“ trotz seines SciFi-Settings einen gewissen Retro-Vibe verspüren lässt. Wie Druckmann verriet, sammelten die Entwickler ihre Inspiration dafür unter anderem auch durch bekannte Anime-Werke wie „Akira“ und „Cowboy Bepop“.

Ohnehin sei die Geschichte laut Druckmann auch „ziemlich ehrgeizig“. Im Mittelpunkt stehe auch eine fiktive Religion und „was passiert, wenn man sein Vertrauen in verschiedene Institutionen setzt.“ Daher versprechen die Entwickler auch „das tiefgründigste Gameplay in der Geschichte von Naughty Dog, bei dem wir unsere Erkenntnisse aus unseren vorherigen Franchises nutzen und sie über alles hinaustreiben, was wir je zuvor gemacht haben.“

Naughty Dog verspricht eine emotionale und epische Reise

Neben dem „tiefgründigen“ Gameplay soll aber auch die Geschichte von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ zu überzeugen wissen. So soll das intergalaktische Abenteuer Druckmann zufolge „eine emotionale, von den Charakteren getragene epische Reise“ bieten.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die auf einem abgelegenem Planeten gestrandet ist. Dieser wurde vor Hunderten von Jahren in die Dunkelheit gerissen, sodass niemand, der jemals dorthin geflogen ist, zurückkehren konnte. Nun liegt es an Jordan, einen Weg zu finden, als erster Mensch aus der Umlaufbahn von Sempiria zu entkommen.

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ befindet sich derzeit exklusiv für die PlayStation 5 in der Entwicklung. Dabei handelt es sich um die erste neue IP von Entwickler Naughty Dog seit über einem Jahrzehnt. Bis das ambitionierte Projekt allerdings erscheinen wird, müssen sich interessierte Spieler wohl noch etwas in Geduld üben. Einen Release-Termin haben die Entwickler bislang noch nicht bekannt gegeben.

