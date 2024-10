Marvel’s Spider-Man 2: Inkl. Termin für den PC angekündigt – Deluxe Edition vorgestellt

Im Rahmen der New York Comic-Con kündigte Sony den nächsten PlayStation-Hit für den PC an. Die Rede ist von "Marvel's Spider-Man 2", das Anfang 2025 auf Steam und im Epic Games Store erscheint.

Auf der Comic-Con in New York fand am gestrigen Freitagabend die „Marvel Games Special Presentation“ statt. Auch Sony beziehungsweise Insomniac Games nutzten die Präsentation für eine Neuankündigung.

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint der erfolgreiche Action-Titel „Marvels’s Spider-Man 2“ Anfang 2025 für den PC. Genau wie zuletzt beim Rebuild von „Until Dawn“ gehört ein PSN-Account auf dem PC auch beim Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales zum Pflichtprogramm. Ebenfalls wenig überraschend: Für die Portierung auf den PC sind die Entwickler von Nixxes Software verantwortlich.

Zu den technischen Verbesserungen, die „Marvels’s Spider-Man 2“ auf dem PC bieten wird, lieferte uns Sony noch keine konkreten Details. Dafür bestätigte das Unternehmen, dass die PC-Version alle Inhalte und Neuerungen der Post-Launch-Unterstützung auf der PS5 umfasst.

PC-Umsetzung erscheint in zwei Versionen

Zu den zusätzlichen Inhalten gehören der „Neues Spiel+“-Modus, die ultimativen Stufen, 14 weitere Anzüge für Peter und Miles, Tageszeit-Optionen, neue freischaltbare Erfolge nach dem Abschluss des Hauptspiels, der Actionfiguren-Modus für den Foto-Modus sowie zusätzliche Barrierefreiheitsoptionen wie der Screenreader und Audiodeskriptionen.

Des Weiteren gab Sony bekannt, dass das Unternehmen seiner Veröffentlichungspolitik auf dem PC treu bleiben wird. Dies bedeutet, dass „Marvel’s Spider-Man 2“ ebenfalls in zwei Versionen auf Steam und im Epic Games Store erscheint. Neben der normalen Version bietet Sony eine digitale Deluxe Edition mit exklusiven Inhalten an.

Die folgende Übersicht verrät euch, welche Inhalte die Deluxe Edition umfasst.

Das sind die Inhalte der Deluxe Edition

Fünf exklusive Anzüge für Peter Parker

Fünf exklusive Anzüge für Miles Morales

Vorab-Freischaltung des Arachknight-Anzugs (Peter)

Vorab-Freischaltung des Schattenspinne-Anzugs (Miles)

Vorab-Freischaltung des Netzgreifer-Geräts

Fünf zusätzliche Fertigkeitspunkte

Zusätzliche Gegenstände für den Foto-Modus

Genau wie auf der PS5 unterstützt „Marvel’s Spider-Man 2“ auf dem PC einen Upgrade-Pfad auf die digitale Deluxe Edition. Solltet ihr also zunächst zur Standard-Version greifen, könnt ihr euch die Inhalte der Deluxe Edition zu einem späteren Zeitpunkt mit dem entsprechenden Upgrade sichern.

Die offiziellen Systemanforderungen von „Marvel’s Spider-Man 2“ auf dem PC möchte Sony zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Fest steht hingegen schon jetzt, wann Peter Parker und Miles Morales den PC erobern. So erscheint die PC-Version von „“Marvel’s Spider-Man 2“ am 30. Januar 2025.

Dieser Termin gilt sowohl für Steam als auch den Epic Games Store.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren