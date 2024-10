Marvel’s Wolverine: Sony bereitet sich auf die offizielle Enthüllung vor – Gerücht

Zum Abschluss der Woche erreichte uns ein interessantes Gerücht. Laut dem bekannten Insider und Leaker "Kurakasis" sollen Sony und Insomniac Games eine Enthüllung zu "Marvel's Wolverine" vorbereiten. Diese könnte laut "Kurakasis" noch in diesem Jahr erfolgen.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „Marvel’s Wolverine“ mehr als drei Jahre ins Land gezogen, ohne dass wir mit handfesten Details oder gar ersten Eindrücken aus dem Spielgeschehen versorgt wurden.

Im Prinzip wissen wir nur, dass „Marvel’s Wolverine“ bei Insomniac Games entsteht und sich ein Universum mit „Marvel’s Spider-Man 2“ teilen wird. Geht es nach dem als verlässliche Quelle geltenden Insider „Kurakasis“, dann könnte sich die Wartezeit der Spieler aber endlich dem Ende nähern.

Wie „Kurakasis“ erfahren haben möchte, sollen sich Sony und Insomniac Games intern nämlich auf eine Enthüllung zu „Marvel’s Wolverine“ vorbereiten.

Wann hat die Wartezeit ein Ende?

„Nach meinen Recherchen sieht es so aus, als ob Sony sich darauf vorbereitet, einige neue Sachen aus Marvels Wolverine vorzustellen. Es fällt mir schwer zu sagen, wann es passieren wird. Aber ich vermute, dass es dieses Jahr sein wird“, so der Insider.

Wie „Kurakasis“ ausführte, würden sich die The Game Awards am 13. Dezember 2024 (ab 1:30 Uhr unserer Zeit) für eine solche Präsentation anbieten.

Zudem könnte Sony ein noch unangekündigtes Event für die Enthüllung von „Marvel’s Wolverine“ nutzen. Darunter mögliche Jubiläums-Feierlichkeiten, mit denen das Unternehmen den 30. Geburtstag der originalen PlayStation im Dezember begeht.

Des Weiteren schoss sich die Community in den letzten Stunden auf die „Marvel Games Special Presentation“ ein, die heute Abend auf der New York Comic Con von 22:45 bis 23:15 Uhr unserer Zeit stattfindet.

Hier sollten wir unserer Meinung nach aber nicht mit großen Ankündigungen oder Präsentationen wie „Marvel’s Wolverine“ rechnen. Stattdessen dürfte der Fokus auf kleineren Titeln wie „Marvel 1943: Rise of Hydra“ liegen.

Der bisher düsterste Titel von Insomniac Games?

Die Verantwortlichen von Sony beziehungsweise Insomniac Games äußerten sich zu den aktuellen Gerüchten um eine möglicherweise bevorstehende Enthüllung zu „Marvel’s Wolverine“ bislang nicht.

Laut dem Leaker Daniel Richtmann dürfen wir uns bei „Marvel’s Wolverine“ auf nicht weniger als das düsterste Projekt in der Geschichte des kalifornischen Studios einstellen.

Zudem berichtete Richtmann im letzten Jahr, dass unser Weg in dem Action-Titel nach Madripoor führen soll. Bei Madripoor haben wir es im Marvel-Universum mit einer fiktiven Stadt in Südostasien zu tun, die als Zufluchtsort für Piraten und andere Kriminelle gilt, die in ihr untertauchen und ihrem Treiben nachgehen können.

„Marvel’s Wolverine“ befindet sich exklusiv für die PS5 in Entwicklung.

