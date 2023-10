Wolverine: Teilt sich Universum mit Marvel’s Spider-Man 2

Nach dem Launch von “Marvel’s Spider-Man 2″ dürfte es erste Spieler nach einem weiteren Teil dürsten. Zunächst arbeitet Insomniac Games allerdings an “Wolverine”, das auch Fans des Spidey-Abenteuers ansprechen wird. Denn es gibt Gemeinsamkeiten.

So sprach Insomniacs Creative Director Bryan Intihar in einem Interview über die Verbindung zwischen beiden Spielen, die sich daraus ergibt, dass “Marvel’s Spider-Man” und “Wolverine” in einer Welt spielen.

„Sie sind alle 1048“, so Inithar in einem Gespräch mit Kinda Funny Games, in dem er vorrangig über “Marvel’s Spider-Man 2″ sprach. 1048 bezieht sich auf die Bezeichnung des Universums, in dem Insomniacs ”Spider Man“-Geschichten innerhalb des größeren Marvel-Multiversums spielen.

Bisher kein Cameo-Auftritt

In “Marvel’s Spider-Man 2” findet sich kein konkreter Hinweis auf bestimmte Gemeinsamkeiten, auch wenn ein Anzug für Miles Morales existiert, der von X-Men inspiriert wurde. Allerdings könnte dies eher als eine Andeutung seitens Insomniac zum kommenden Projekt verstanden werden und weniger als ein Indiz dafür, dass die Charaktere gemeinsam in derselben Welt interagieren werden.

Auf die Frage, warum Wolverine nicht in einem Cameo-Auftritt im Spiel oder als Referenz auftaucht, erklärte Intihar: „Es gab eine Entscheidung, es nicht zu tun… Ich denke, wir wollten das Team köcheln lassen. Und wer weiß, was die Zukunft bringt, aber im Moment lassen wir sie ihr Ding machen.“

Das “Wolverine”-Spiel wurde bereits im September 2021 während eines PlayStation Showcase-Events angekündigt, wobei es hieß, dass sich der Titel in einer „sehr frühen Entwicklungsphase“ befindet.

Im Zuge der Ankündigung erklärte Insomniac: “Wie bei unseren Spider-Man-Spielen ist es unser Ziel, nicht nur die DNA des Charakters zu respektieren, die ihn so beliebt macht, sondern auch nach Möglichkeiten zu suchen, ihn frisch wirken zu lassen und den Geist von Insomniac widerzuspiegeln.”

