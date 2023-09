Marvel’s Wolverine: Mit asynchronen Multiplayer-Elementen à la Death Stranding?

So lange der „Marvel’s Spider-Man“-Nachfolger nicht erschienen ist, werden wir sicherlich nichts über das „Wolverine“-Spiel erfahren. Immerhin hat der Game Director Ryan Smith jetzt schon mal seine Ansicht geäußert, wie er sich zukünftige Story-Games vorstellt. Darin könnte ein Hinweis stecken, was euch unter anderem im Abenteuer mit dem Krallen-Mutanten erwartet.

Smith hat besonders Lust auf Singleplayer-Erlebnisse, die „zusammenhängender und kollaborativer“ ausfallen. Damit bezieht er sich wohl auf asynchrone Multiplayer-Elemente, wie Hideo Kojima es in „Death Stranding“ umgesetzt hat. Hier konntet ihr während eures Spielerlebnisses Aktivitäten anderer Spieler entdecken. Zum Beispiel Konstruktionen, die euch geholfen haben, bestimmte Passagen zu überqueren.

Im genauen Wortlaut erklärte der Entwickler: „Ich fände es toll, wenn wir einen Weg finden würden, dieses Gefühl der Verbundenheit mit der Community zu erzeugen, sei es durch das Teilen von Fotos oder kleine Möglichkeiten, Boni für Freunde zu hinterlassen.“

Intihar will mehr Risiko sehen

Der Community-Faktor spielt für Smith also eine wichtige Rolle. Kreativdirektor Bryan Intihar möchte wiederum allgemein „risikoreichere Geschichten“ sehen. Hierbei sollen kontroverse Themen wie Politik und Religion behandelt werden. In den vergangenen Jahren seien viele Entwickler vor solchen Dingen zurückgeschreckt – was sich aber mittlerweile ändert.

„Wir sehen immer mehr Spiele, die Themen aufgreifen, die wir vor zehn Jahren noch nicht gemacht hätten. Und ich hoffe, dass das nur noch zunimmt“, so Intihar.

Ob „Marvel’s Wolverine“ sowohl einen asynchronen Multiplayer als auch eine kontroverse Geschichte haben wird, ist natürlich offen. Möglicherweise hebt sich Insomniac eines oder gar beide Elemente für ein anderes Projekt auf. Im Juli 2023 berichteten wir nämlich: Das PlayStation-Studio arbeitet offenbar an einem weiteren AAA-Spiel.

Wahrscheinlich findet der Release von „Marvel’s Wolverine“ frühestens Ende 2024 statt. Das meint zumindest der bekannte Industrie-Insider Jeff Grubb.

