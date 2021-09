Wolverine: PS5-Spiel mit einem erwachsenen Ton

Ein Termin wurde für "Wolverine" bislang nicht genannt.

Sony und Insomniac Games sorgten in der vergangenen Woche für die Ankündigung eines „Wolverine“-Spiels, das zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für die PS5 auf den Markt gebracht werden soll. Allzu viele Details drangen im Zuge der Enthüllung, die von einem Teaser-Trailer begleitet wurde, nicht ans Tageslicht.

Für einen kleinen Infoschnippsel sorgte auf Twitter der Creative Director Brian Horton, der zunächst die Frage gestellt bekam, ob die Spieler mit „Wolverine“ ein großes Spiel oder so etwas wie das Spin-off „Miles Morales“ erwarten können. Horton sprach in der Antwort von „full size“, sodass der Titel offenbar die Größenordnung eines gängigen AAA-Spiel einnehmen wird.

Wolverine mit einem erwachsenen Ton

Interessant ist ebenfalls die zweite Aussage des Creative Directors. Auch wenn Insomniac in der Vergangenheit Spiele mit M-Rating hervorbrachte, darunter „Sunset Overdrive“ und die „Resistance“-Trilogie, neigt das Studio im Allgemeinen dazu, Spiele zu entwickeln, die ein breiteres Spektrum ansprechen. Im Fall von „Wolverine“ geht es offenbar wieder in die M-Richtung.

In seinem Twitter-Statement verweist Horton auf einen „mature tone“, also auf eine erwachsene Ausrichtung bzw. Tonalität. Was das am Ende bedeutet, werden weitere Videos und auch das fertige Spiel zeigen. Doch scheint dieser Ansatz sehr gut zum Charakter des Spiels zu passen.

Full size, mature tone — Brian Horton (@BrianHortonArt) September 12, 2021

Schauspieler haben Interesse

Die Ankündigung von „Wolverine“ sorgte in der vergangenen Woche für reichlich Aufsehen. Daher überrascht es nicht, dass es eine ganze Reihe von Schauspielern gibt, die diese Rolle gerne übernehmen würden.

Mehr zu Wolverine:

Dazu zählen David Hayter, der vor allem als Solid Snake (und Big Boss) in der „Metal Gear Solid“-Reihe bekannt ist, und Elias Toufexis, der Adam Jensen in „Deus Ex: Human Revolution“ und dessen Fortsetzung spielte. Beide haben auf Twitter ihr Interesse an der Rolle des Wolverine in Insomniacs kommendem Spiel bekundet:

I admit… I was thinking that. https://t.co/tSe2UnvEx7 — David Hayter (@DavidBHayter) September 10, 2021

I don’t usually campaign for things but… https://t.co/YT5wXgzCe8 — (@EliasToufexis) September 10, 2021

Welchen Schauspieler würdet ihr gerne in der Rolle von Wolverine sehen?

