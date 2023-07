Insomniac: Offenbar weiteres PS5-AAA-Spiel in Arbeit

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Marvel’s Wolverine“ hat Insomniac zwei heiße Eisen im Feuer. Aber es scheint, dass der recht produktive Entwickler noch ein drittes Spiel, das bisher nicht angekündigt wurde, in Arbeit hat.

Das lässt zumindest ein Mitschnitt eines Seminars der Full Sail University vermuten. Es fand im vergangenen Jahr statt, allerdings landete die Aufzeichnung erst in diesen Tagen im Internet.

Im besagten Seminar erklärt Erin Eberhardt von Insomniac Games, dass sie als Project Director an einem unangekündigten Spiel des Studios arbeitet. Obwohl Eberhardt keine Details zu dem Projekt nennen konnte, erwähnte sie, dass es sich um ein AAA-Spiel handelt.

Da Eberhardt zweimal wiederholte, dass das Spiel unangekündigt ist und sie nicht darüber sprechen könne, darf mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um „Marvel’s Spider-Man 2“ oder „Marvel’s Wolverine“ handelt, da beide Projekte zu diesem Zeitpunkt längst angekündigt waren – „Wolverine“ beispielsweise im September 2021.

👀 Insomniac Games can’t stop!🔥

They’ve been working on another unannounced AAA!

Aside from Marvel’s Spider-Man 2 & Wolverine PS5

Unmatched output!

Formerly at Activision Blizzard, the Project Director also praises Sony ’s culture💙#PlayStation #Xbox #SpiderMan2PS5 #Venom pic.twitter.com/xhap58Ixti

— Dream Walker (@Dream_WaIker) July 23, 2023