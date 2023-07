Ratchet & Clank Rift Apart: Auf dem PC mit DirectStorage, neuen Ray-Tracing-Features & mehr

Ratchet & Clank Rift Apart:

Ergänzend zur offiziellen Enthüllung der Systemanforderungen nannte Nixxes Software weitere Details zu den PC-Features von "Ratchet & Clank: Rift Apart". Wir verraten euch, welche neuen Funktionen im Detail geboten werden.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" findet den Weg auf den PC.

In der kommenden Woche findet Insomniac Games‘ Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in einer technisch aufpolierten Version den Weg auf den PC.

Nachdem vor wenigen Tagen bereits die PC-Systemanforderungen enthüllt wurden, gingen die für die PC-Version verantwortlichen Entwickler von Nixxes Software auf dem offiziellen PlayStation Blog auf die tragenden Features der PC-Umsetzung ein.

Zum einen haben wir es hier mit der Unterstützung von DirectStorage 1.2 inklusive einer GPU-Dekomprimierung zu tun, mit der laut Nixxes Software für einen reibungslosen Übergang zwischen den Dimensionen gesorgt wird.

„DirectStorage garantiert schnelle Ladevorgänge und auf hohen Grafikeinstellungen wird die GPU-Dekomprimierung genutzt, um Assets während des Spielens im Hintergrund zu streamen. Traditionell übernimmt die CPU diese Dekomprimierung, aber ab einem gewissen Punkt ist es vorteilhaft, die GPU dafür zu nutzen“, kommentierte Community-Manager Julian Huijbregts das Feature.

Auch optisch wird nachgebessert

DirectStorage ist laut Entwicklerangaben darauf ausgelegt, die Geschwindigkeit schneller PCIe-NVMe-SSDs voll auszunutzen, ist allerdings auch mit SATA-SSDs und sogar traditionellen Festplatten kompatibel. Ein weiteres Feature, durch das die PC-Version von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ eine gute Figur machen soll, sind die Raytracing-Reflexionen und die neu hinzugefügten Raytracing-Schatten für natürlicheres Licht in den Außenbereichen.

Hinter der Umgebungsverdeckung versteckt sich laut Nixxes Software eine Technologie, die simuliert, wie sich die Umgebungsbeleuchtung in Videospielen auf eine Szene auswirkt. „Die Umgebungsbeleuchtung ist eine Art der indirekten Beleuchtung: Das Licht, das von anderen Oberflächen reflektiert wird. Dieser Effekt tritt am häufigsten bei Falten, Rissen und Ecken auf, wo Oberflächen nah beieinander sind“, so Huijbregts weiter.

Den Schlusspunkt unter die PC-exklusiven Features setzt die Unterstützung von Intels Implementierung der „Ground-Truth Ambient Occlusion“ (kurz: XeGTAO). XeGTAO ist Nixxes Software zufolge mit Grafikkarten aller Hersteller kompatibel und erzeugt „eine äußerst hochauflösende Umgebungsverdeckung, die selbst die kleinsten Geometriedetails berücksichtigt“.

Den kompletten Blogeintrag zu diesem Thema findet ihr hier. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 26. Juli 2023 für den PC.

