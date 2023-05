Ratchet & Clank Rift Apart: PC-Version mit Termin angekündigt

Ratchet & Clank Rift Apart:

Kurz nachdem die PC-Version vom Dataminer "billbil_kun" geleakt wurde, folgte für "Ratchet & Clank: Rift Apart" ein offizieller Release-Termin. Ab Juli können sich PC-Spieler in das Abenteuer stürzen, das seit zwei Jahren auf der PS5 verfügbar ist.

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games werden „Ratchet & Clank: Rift Apart“ in wenigen Wochen auf den PC bringen. Laut der heutigen Ankündigung erfolgt der Launch am 26. Juli 2023 über Steam und den Epic Games Store.

Vorbestellungen sind bereits möglich. Sie beinhalten einen frühen Zugang zu den Ingame-Gegenständen „Carbonox Armor Set“ und „Pixelizer Weapon“.

Auf der PS5 ist „Ratchet & Clank: Rift Apart“ schon länger erhältlich. So erschien der Titel auf dieser Plattform am 11. Juni 2021. Auf Metacritic kam basierend auf knapp 130 Reviews ein Metascore von 88 zustande, der von den User-Meinungen gedeckt wird. Der Score der Spieler liegt basierend auf rund 2.500 Stimmen bei 8.5.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ wurde einst als „interdimensionales Abenteuer“ angekündigt, das die SSD der PS5-Konsole nutzt, um Spieler schnell zwischen verschiedenen Orten zu transportieren.

Technische Details zur PC-Version

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ bietet auf dem PC eine volle Maus- und Tastaturunterstützung mit anpassbarer Steuerung. Controller werden ebenfalls vollständig unterstützt. Und Spieler, die den DualSense-Controller über eine Kabelverbindung verwenden, können die Aktionen im Spiel durch haptisches Feedback und dynamische Trigger-Effekte in ihren Händen spüren.

„Das vom renommierten Studio Insomniac Games von Grund auf neu entwickelte und von Nixxes Software auf den PC gebrachte Spiel geht über das hinaus, was du siehst, denn mit dem drahtlosen DualSense-Controller werden die Aktionen im Spiel in deinen Händen zum Leben erweckt“, so die beteiligten Unternehmen.

Zudem waren sich die Entwickler darüber im Klaren, dass die PC-Community gerne auf ultrabreiten Monitoren spielt. Für diese Spieler habe man die Unterstützung für 21:9-, 32:9- und bis zu 48:9-Auflösungen für Triple-Monitor-Konfigurationen hinzugefügt. Sowohl Gameplay als auch Zwischensequenzen seien für ultrabreite Bildschirme optimiert.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ unterstützt auf dem PC ebenfalls ungesperrte Framerates und enthält die neuesten leistungssteigernden Upscaling-Technologien. Spieler können zwischen Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS und Insomniac Games Temporal Injection wählen. Nvidia Reflex und Nvidia DLAA zur Verbesserung der Bildqualität werden ebenfalls unterstützt.

Weitere PC-Versionen von bisher konsolenexklusiven Games der First Party-Studios werden folgen. Sony betonte allerdings kürzlich, dass bei Story-Spielen weiterhin ein zunächst exklusiver Launch auf den Konsolen erfolgen wird.

