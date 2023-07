Ratchet & Clank Rift Apart: PC-Version auch ohne SSD spielbar, aber nicht empfohlen

"Ratchet & Clank Rift Apart" wird in eineinhalb Wochen für den PC erscheinen. Während die Nutzung einer SSD im Fall der PS5-Version als notwendiges Kriterium angesehen wurde, können PC-Spieler auch mit einer langsameren HDD in das Abenteuer einsteigen. Empfohlen wird das aber nicht.

„Ratchet & Clank Rift Apart“ wird im Juli für den PC veröffentlicht, nachdem der Titel wenige Monate nach dem Launch der PS5 zahlreiche Konsolenspieler begeistern konnte. Mit einem Metascore von 88 und einem User-Score von 8.5 ist das Abenteuer des Duos weiterhin eine Kaufempfehlung.

Nachdem „Ratchet & Clank Rift Apart“ auf der PS5 die Vorteile der SSD ausspielen und blitzschnelle Transfers zwischen den Welten etablieren sollte, stellt sich die Frage, ob auch PC-Spieler zwingend eine SSD benötigen, um das Spiel starten zu können. Wie die in dieser Woche veröffentlichten Systemanforderungen verdeutlichen, ist das nicht der Fall.

Auch wenn die Mindestspezifikationen explizit eine SSD empfehlen, wird das Spiel (nur) in dieser Einstellung auch ohne flinken Speicher spielbar sein. Offen ist, wie sehr sich eine deutlich langsamere HDD auf den Spielfluss auswirkt. Fest steht aber, dass in dieser Einstellung nur bis zu 720p und 30 FPS erreicht werden, trotz sehr niedriger Grafikeinstellungen.

SSD ein „unglaublicher Gamechanger“

„Das SSD ist unheimlich schnell“, so Marcus Smith, Creative Director von Insomniac, zum damaligen PS5-Launch des Titels. „Sie ermöglicht es uns, Welten zu erschaffen und Spieler in nahezu augenblicklicher Geschwindigkeit von einem Ort zum anderen zu projizieren. Das ist ein unglaublicher Gamechanger, denn wir können jetzt ein Gameplay machen, bei dem man sich in einer Welt befindet und im nächsten Moment in einer anderen ist.“

Laut seiner Aussage wäre die Rift-Reise-Mechanik des Spiels auf früheren Konsolen nicht möglich gewesen. Später wurde diese Aussage wieder etwas relativiert. So erklärte der Game Director Mike Daly nach der Markteinführung von „Ratchet & Clank Rift Apart“, dass theoretisch auch eine PS4-Version möglich gewesen wäre, allerdings mit deutlichen Abstrichen.

„Man könnte ein Spiel wie [das neue] Ratchet & Clank auf der PS4 machen, aber rein optisch müsste man eine Menge zurückschrauben, um es zum Laufen zu bringen“, so Daly in einem Gespräch mit Axios.

Die PC-Systemanforderungen in der Übersicht

Minimum (720p@30FPS):

Prozessor: AMD Ryzen 3 3100, Intel Core i3-8100

Speicher: 8 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce 960

Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD empfohlen

Empfohlen (1080p@60FPS):

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600, Intel i5-8400

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce RTX 2060

Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD erforderlich

Hoch (1440p@60FPS, 4K@30FPS):

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600, Intel i5-11400

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD erforderlich

Raytracing (1440p@60FPS, 4K@30FPS):

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X, Intel i5-11600K

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 3070

Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD erforderlich

Ultimatives Raytracing (4K@60FPS):

Prozessor: AMD Ryzen 9 5900X, Intel i7-12700K

Speicher: 32 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 7900 XTX, NVIDIA GeForce RTX 4080

Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD erforderlich

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 26. Juli 2023 für den PC erscheinen. Der Vertrieb erfolgt über Steam und den Epic Games Store. Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten zu Beginn Zugang zu zwei Ingame-Gegenständen. Es sind die Pixelizer-Waffe und das Carbonox-Rüstungsset.

