Midnight Society: Nach Trennung von Dr. Disrespect – Studio stellt Betrieb ein und entlässt Mitarbeiter

Midnight Society wurde 2021 von Guy „Dr. Disrespect“ Beahm, dem ehemaligen „Call of Duty“-Community-Manager Robert Bowling und dem „Halo“-Designer Quinn Delhoyo gegründet. Das Studio hatte sich der Entwicklung von “Deadrop” gewidmet, einem Free-to-Play-Shooter mit vertikalen Extraktionsmechaniken.

Trotz mehrerer veröffentlichter Testversionen und einer aktiven Community konnte das Projekt nicht abgeschlossen werden.

Herausforderungen und Trennung von Dr. Disrespect

Die Entwicklung von “Deadrop” war von Anfang an mit Herausforderungen verbunden. Ursprünglich plante Midnight Society, das Spiel mit NFTs zu verknüpfen, was auf gemischte Reaktionen stieß.

Im Sommer 2024 trennte sich das Studio von Beahm, nachdem diesem unangemessene Nachrichten an eine Minderjährige vorgeworfen wurden. Beahm bestätigte später, dass es 2017 zu einem Austausch von Nachrichten gekommen sei, die „zu sehr in Richtung Unangemessenheit tendierten“.

Nach der Trennung gab Midnight Society an, mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert zu sein, und kündigte im Herbst 2024 erhebliche Entlassungen an. Trotz dieser Maßnahmen gelang es dem Studio nicht, sich wirtschaftlich zu stabilisieren.

Offizielle Ankündigung der Schließung

Am 30. Januar 2024 gab Midnight Society auf den eigenen Social-Media-Kanälen schließlich bekannt, dass das Studio den Betrieb einstellen wird. In der Mitteilung heißt es: „Heute geben wir bekannt, dass Midnight Society nach drei unglaublichen Jahren, in denen ein großartiges Team von 55 Entwicklern zu unserem neuen IP Deadrop beigetragen hat, seine Türen schließt.“

Das Studio betont, dass es aktiv nach Möglichkeiten sucht, um den ehemaligen Mitarbeitern neue berufliche Perspektiven in anderen Unternehmen zu ermöglichen.

„Wir sprechen jedem einzelnen Mitglied unserer Community unseren aufrichtigen Dank aus und bedauern zutiefst, dass wir unser Endziel nicht erreichen konnten“, heißt es in der Erklärung. „Wenn ihr jemanden kennt, der einstellt, leitet diese Nachricht bitte an ihn weiter oder sendet uns eine Nachricht.“

Mit der Schließung von Midnight Society wird auch die Entwicklung von “Deadrop” eingestellt. Ursprünglich sollte der Shooter 2025 erscheinen, doch ohne ein neues Studio, das die Arbeit übernimmt, scheint das Projekt endgültig vom Tisch zu sein.

Ob sich ein anderer Entwickler der Marke annimmt oder ob das Spiel als unveröffentlichtes Konzept endet, bleibt unklar. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Übernahme geplant ist.

Branchenweiter “Trend” von Entlassungen

Die Schließung von Midnight Society ist nicht der einzige Fall von Arbeitsplatzverlusten in der Spielebranche. Laut der jährlichen „State of the Game Industry“-Umfrage der GDC wurden im vergangenen Jahr 11 Prozent der befragten Entwickler entlassen – ein Anstieg gegenüber 7 Prozent im Vorjahr.

Besonders kleinere Studios und unabhängige Projekte sind von wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen, da steigende Entwicklungskosten und veränderte Marktbedingungen die Branche unter Druck setzen. Doch auch große Publisher setzen auf einen Stellenabbau.

Die Nachricht von der Studio-Schließung fiel mit einer Entscheidung von Google zusammen: Der Tech-Konzern hob die Sperre von Beahms YouTube-Monetarisierung auf. Sein Kanal war zuvor demonetisiert worden, nachdem er sein Fehlverhalten im Jahr 2024 eingeräumt hatte. Nach einer erneuten Prüfung wurde der Bann nun aufgehoben.

In einem Stream kommentierte Beahm die Entwicklungen mit den Worten: “An dem Tag, an dem Midnight Society schließt, bekommen wir Monetarisierung. Was für ein verdammter Trip.“

