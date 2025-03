Dave the Diver x Like a Dragon: Ichiban’s Holiday hat einen Termin – So kam es zum Crossover

Dave the Diver x Like a Dragon:

Zu den größten Überraschungen der State of Play im Februar gehörte die Ankündigung des „Ichiban’s Holiday“-DLCs zum Indie-Hit „Dave the Diver“, mit dem der Protagonist von „Like a Dragon“ den Weg an das Blue Hole findet.

Nachdem in der offiziellen Ankündigung lediglich von einem Release im April die Rede war, verkündeten die Entwickler von Mintrocket zum Abschluss der Woche den finalen Termin des Crossovers. Auf allen Plattformen, für die „Dave the Diver“ erhältlich ist, erscheint „Ichiban’s Holiday“ am 10. April 2025.

Zu beachten ist, dass der DLC lediglich über einen Zeitraum von sechs Monaten zum Kauf angeboten wird. Ähnlich ging Mintrocket bereits beim „Godzilla“-DLC vor.

Neben der Enthüllung des Releasetermins stellte Mintrocket einen ausführlichen Deep-Dive bereit, in dem das südkoreanische Studio neue Spielszenen aus dem DLC präsentiert und über die Arbeiten an „Ichiban’s Holiday“ spricht.

Wie kam der DLC zustande?

Zu Wort kommt der für „Dave the Diver“ verantwortliche Game Director Jaeho Hwang, der den Spielern verriet, wie das Crossover mit „Like a Dragon“ zustande kam. Hwang bezeichnet sich selbst als großen Fan der Reihe und wies darauf hin, dass er sich bei der Entwicklung von „Dave the Diver“ auch von „Like a Dragon“ inspirieren ließ.

Gleichzeitig hegte der Game Director von Anfang an den Wunsch, Charakteren aus der „Like a Dragon“-Reihe den Weg an das Blue Hole zu ebnen. Auf der Tokyo Game Show 2024 bot sich schließlich die alles entscheidende Gelegenheit.

In einem direkten Gespräch gelang es Hwang, Masayoshi Yokoyama, den ausführenden Produzenten von „Like a Dragon: Infinite Wealth“, von der Idee eines entsprechenden DLCs beziehungsweise Crossovers zu überzeugen. Die Idee zu „Ichiban’s Holiday“ war geboren.

In dem DLC geht es dem „Like a Dragon“-Protagonisten Kasuga Ichiban eigentlich nur darum, sich am Blue Hole eine schöne Zeit zu machen. Wie so oft zieht Ichiban Ärger jedoch magisch an und wird prompt in ein gefährliches Abenteuer verwickelt.

Handfeste Action in der Welt von Dave the Diver

Als sich herausstellt, dass Sea Blue illegal Delfine fängt, entscheidet sich Ichiban dazu, die Basis von Sea Blue zu infiltrieren. Schnell kommt es zu handfesten Auseinandersetzungen, in denen ihr euch in klassischer Brawler-Manier verteidigt.

Neben Ichiban steht hier Cobra als spielbarer Charakter zur Verfügung. Auf Knopfdruck könnt ihr im Kampf zwischen den beiden Charakteren wechseln. Auch das Karaoke-Minispiel und weitere Charaktere aus der Welt von „Yakuza“ beziehungsweise „Like a Dragon“ finden im Zuge des DLCs den Weg ins Spiel.

„Dave the Diver“ erschien im Juni 2023 für den PC und wurde von den Kritikern und Spielern sehr positiv aufgenommen. Nach dem Switch-Release im Herbst 2023 folgte im letzten Jahr eine Umsetzung für die PlayStation-Konsolen.

